Наука на страже здоровья: как водка может снизить похмельный синдром

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) после многолетних исследований и токсикологических испытаний создали рецептуру водки, снижающей похмелье на 57%. В основе разработки лежит комплексная природная добавка «Лимонник Китайский», основной компонент которой — экстракт лимонника китайского, известный своими детоксикационными свойствами. Как соединение науки, современных технологий и традиционной медицины может изменить не только культуру потребления алкоголя, но и индустрию его производства, — в материале «Газеты.Ru»

Вопрос с вековой историей

Вопрос, как можно снизить похмельный синдром, без преувеличения, веками волновал миллионы людей по всему миру. Утренняя головная боль, тошнота и общая слабость после вечеринки — знакомые многим последствия употребления алкоголя. Как писал Марк Твен: «Человек — единственное существо, которое пьет, не испытывая жажды, и единственное, которое испытывает муки наутро, не совершив преступления». А Сергей Довлатов так описывал это состояние: «Похмелье — это когда ты понимаешь, что вчерашний вечер был прекрасен, но сегодняшнее утро — это ад».

История многочисленных попыток создания «безвредного» алкоголя уходит корнями в прошлое.Например, в 1984 году в СССР была выпущена экспериментальная партия водки «Золотое руно», которая продавалась в Магаданской области. Ее уникальность заключалась в добавлении растительных экстрактов, которые, по задумке разработчиков, должны были смягчить последствия употребления алкоголя. Однако тогда эта технология не получила широкого распространения.

Сегодня, спустя почти 40 лет, российские ученые из Всероссийского научно-исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ) представили новую рецептуру водки, которая снижает похмельный синдром на 57%. И это не просто маркетинговый ход, а результат многолетних исследований и токсикологических испытаний.

Научная основа исследования

ВНИИПБТ — один из ведущих институтов в области пищевой биотехнологии. Его специалисты занимаются разработкой инновационных решений для пищевой промышленности, включая алкогольную отрасль. ВНИИПБТ входит в тройку ведущих научных мировых институтов, решающих задачи снижения токсического воздействия алкоголя на организм человека за счет добавления в рецептуру растительных ингредиентов. За прошедшие пять лет ученые уже создали библиотеку из 15 природных компонентов, добавление которых в купаж алкогольного напитка снижает токсический потенциал этилового спирта.

В конце 2023 года по инициативе производителя водки «Пять Озер» ученые ВНИИПБТ начали разработку инновационной рецептуры, включающей комплекс ингредиентов, которые в синергии могут значительно снизить негативное влияние этилового спирта на организм.

close Depositphotos

Одним из ключевых компонентов нового рецепта стала специально разработанная ВНИИПБТ комплексная пищевая добавка «Лимонник Китайский», точный набор компонентов и их пропорции не разглашаются, известно, что один из важнейших ингредиентов — китайский лимонник (Schisandra chinensis). Это растение давно известно в традиционной медицине благодаря своим адаптогенным свойствам. Лимонник содержит уникальные биологически активные вещества, такие как схизандрин и гомизин, которые способствуют детоксикации организма и очищению печени. Это одно из самых мощных растений с тонизирующим и общеукрепляющим эффектом.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории технологии ликеро-водочного производства ВНИИПБТ Анна Калинина рассказала, что комплексная пищевая добавка играет ключевую роль в предотвращении вредного воздействия продуктов окисления спирта на организм человека. При этом ее дозировка и процесс создания будущего напитка, отметила она, контролируются учеными-технологами, ведь помимо нее в состав входят множество других тщательно подобранных и проверенных составляющих. Новая рецептура смягчает последствия от употребления по сравнению с исходной рецептурой водки на 57 %.

От лаборатории до производства

При разработке инновационной рецептуры, способной значительно снизить негативное влияние этилового спирта на организм, команда ученых создала 20 образцов рецептуры водки крепостью 40 градусов с разными добавками природных комплексных компонентов. Период исследований и испытаний для подтверждения эффективности образцов занял 11 месяцев.

По заключению проведенных токсикологических лабораторных испытаний самые высокие показатели снижения остроты похмельного синдрома оказались у образца водки, содержащего комплексную природную добавку, ключевым компонентом которой является лимонник китайский. Также компонентами новой рецептуры водки являются настой клевера и семена расторопши.

«Специалистами ВНИИПБТ проведены исследования различных природных компонентов и научно обоснована целесообразность включения определенных ингредиентов в рецептуру спиртных напитков, добавление которых снижает неблагоприятное влияние алкоголя», — рассказала Наталья Головачева.

close Shutterstock

По ее словам, несмотря на то, что негативное воздействие этилового спирта на организм полностью устранить невозможно, облегчить похмельный синдром реально.

Исследования установили, что новая рецептура значительно смягчает последствия от употребления по сравнению с исходной рецептурой водки. Если показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры — 4 балла, то есть зафиксировано снижение на 57%. В результате меньше, чем через год производитель получил от ВНИИПБТ утвержденную технологическую карту по разработанной рецептуре и в декабре 2024 года начал выпуск новой продукции.

Стимул для всей отрасли

Разработка ВНИИПБТ вызвала понятный большой интерес не только у потребителей, но и у научного сообщества. Ведь еще до начала 90-х годов существовало устойчивое убеждение, что токсичность алкогольных напитков определяется только этанолом, а формирование зависимости и соматические заболевания — количеством потребляемого этанола и длительностью интоксикации.

Однако, по словам Анны Калининой, в ходе экспериментов ученым удалось подтвердить, что состав напитка может влиять на действие этанола, снижая токсический потенциал алкогольной продукции, и в данном конкретном случае добавленный природный комплекс это доказал. Отметим, что уникальные эффективные методики исследования токсического потенциала алкогольных напитков были разработаны еще в начале 90-х годов в Национальном научном центре наркологии МЗ РФ, в настоящее время ими владеет только ВНИИПБТ.

Эксперт департамента по взаимодействию с потребительским рынком Роскачества Ольга Литвиненко отмечает, что создание российскими учеными алкогольной продукции, снижающей риск проявления похмельного синдрома, — это значительное достижение в области производства алкогольных напитков.

«Создание такой водки подразумевает использование новых технологий и методов в производстве. Это может включать специальные рецептуры, процессы очистки или добавление уникальных ингредиентов, которые позволяют частично устранить негативные последствия для организма, что неизменно ведет к росту потребительских характеристик и качества алкогольной продукции», — подчеркивает эксперт.

Новая водка, пройдя всесторонние испытания и проверки на соответствие требованиям безопасности и органолептическим характеристикам, получила государственный Знак качества, который, по словам Ольги Литвиненко, является очень высокой репутационной оценкой для любого отечественного продукта. По ее мнению, появление на рынке водки с инновационной рецептурой может оказать значительное влияние на алкогольную индустрию.

close Global Look Press

«Это стимул для всей отрасли открывать новые горизонты для инноваций и искать подобные новые технологии и методы производства, которые позволят достичь заявленных характеристик», — считает Ольга Литвиненко.

По словам эксперта, такое развитие соответствует устойчивой тенденции, направленной на осознанное потребление, ведь покупатели все больше принимают во внимание качество и происхождение алкогольных напитков, их влияние на здоровье. Кроме того, подчеркивает она, потребителя интересует, подкреплено ли заявленное снижение вреда научными исследованиями и испытаниями или же это всего лишь маркетинговый ход самого производителя.

Что это меняет для потребителей?

Новая рецептура водки — это не просто научное достижение, но и потенциальный прорыв для алкогольной индустрии. И, хотя пока больше никто из алкогольных производителей не обращался к ученым ВНИИПБТ за разработками по снижению токсичности алкогольных напитков, если технология получит массовое внедрение, это может изменить отношение потребителей к алкоголю.

«В России наблюдается заметный сдвиг в культуре потребления алкоголя. Все больше людей демонстрируют приверженность трезвому образу жизни, что обусловлено совокупностью различных факторов — сменой поколений, активизацией антиалкогольной политики, модой и другими», — отмечает эксперт Роскачества Ольга Литвиненко.

В этом контексте, по ее мнению, для потребителя важно найти баланс между удовольствием употребления алкогольных напитков, связанным с праздниками и социальными мероприятиями, и заботой о своем организме.

«Закономерно, покупатель все чаще ищет на полке альтернативы, которые могут минимизировать негативные последствия, и водка со сниженным негативным влиянием на организм становится одним из таких решений», — считает она.

Российские ученые, продолжая отвечать на запросы общества, инновационно развенчивают миф о невозможности создать менее вредный алкоголь. Разработка ВНИИПБТ — это пример того, как современные технологии и наука могут сделать привычные продукты более безопасными. «Мы не называем новую рецептуру беспохмельной, но уверены, что сделали значимый шаг в сторону качественных изменений не только в собственном бренде, но и на рынке водки в целом», — уверена Наталья Неворотова, директор ключевого портфеля компании АСГ, производящей эту водку.

Новая рецептура водки — это не просто научное достижение, но и важный шаг на пути к более осознанному потреблению алкоголя. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем похмелье станет всего лишь полузабытым неприятным воспоминанием из прошлого.