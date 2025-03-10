10 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 10 марта
- День архивов в России
10 марта в России отмечают профессиональный праздник всех, кто бережно хранит и систематизирует документальные свидетельства эпох. История Дня архивов восходит к указу Петра I об организации хранилищ документов во всех государственных органах и учреждении должности архивариуса. Сегодня профессия архивиста становится все более востребованной: цифровые технологии и глобальная информатизация требуют особых навыков по обработке больших массивов данных. Современные архивы — не просто хранилища рукописей и старинных манускриптов, а учреждения с высокотехнологичным оборудованием.
- Международный день женщин-судей
Этот праздник, учрежденный по инициативе ООН, отмечается совсем недавно — с 2021 года. Он призван подчеркнуть важность роли женщин в судебной системе, поддержать гендерное равенство и укрепить вклад женщин в обеспечение справедливости и верховенства права. Международный день женщин-судей также напоминает о необходимости преодоления барьеров, с которыми сталкиваются женщины в юридической профессии.
- Международный день волынки
Волынка — старинный инструмент, который ассоциируется прежде всего с Шотландией, однако ее разновидности встречаются и в других странах: от Болгарии до Индии. В этот праздник любители традиционной культуры организуют концерты, мастер-классы по изготовлению и настройке инструмента, а также народные гулянья, сопровождающиеся танцами и песнями. Для многих музыкантов волынка — не просто инструмент, а символ национального самосознания, связи поколений и верности традициям.
- День Марио
10 марта праздник у поклонников легендарной серии игр Nintendo — Super Mario. Дата выбрана не случайно: в английском языке написание имени главного героя «Mario» схоже с «Mar10» (сокр. от 10 марта). Изначально праздник был исключительно фанатской инициативой, но со временем ее заметили и поддержали в Nintendo. Сегодня в честь Дня Марио геймеры организуют тематические вечеринки, устраивают соревнования по скоростному прохождению ретро-версий игры и вспоминают, сколько радости в детстве доставляли пиксельные приключения Марио.
Какие праздники отмечаются 10 марта в других странах
- Национальный день соуса ранч — США. Этот сливочный, слегка пикантный соус с травами признан одним из самых популярных в США — им заправляют салаты, дополняют закуски и подают к основным блюдам. Первоначальный рецепт придумали на одной из калифорнийских ферм (или ранчо) — отсюда и название ранч (англ. ranch). В этот праздник некоторые рестораны и кафе в США предлагают специальные блюда с использованием знаменитого соуса, а гурманы соревнуются, кто найдет самую оригинальную комбинацию вкусов.
- День начала сухого сезона — Мьянма. В Мьянме 10 марта знаменует собой старт сухого сезона, когда интенсивность дождей снижается, а солнце начинает светить ярче. В этот день в некоторых районах страны проводятся традиционные обряды с благодарственными подношениями духам земли и воды: люди приносят фрукты и сладости, прося о хорошем урожае. Для местных жителей это период, благоприятствующий сельскохозяйственным работам.
- День Труда, или Праздник восьмичасового рабочего дня — Австралия. День труда отмечают по всей Австралии в разное время. В штатах Виктория и Тасмания он приходится на второй понедельник марта (10 марта в 2025 году). В этот день вспоминают, как профсоюзы добились установления восьмичасового рабочего дня.
Церковные праздники 10 марта
- День памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Святитель Тарасий жил в VIII веке и прославился как мудрый патриарх, сумевший укрепить церковь во время иконоборческих споров. Он активно защищал почитание икон и способствовал созыву Седьмого Вселенского собора. Тарасий уделял большое внимание делам милосердия, поддерживал монастыри и помогал бедным. В этот день в православных храмах вспоминают его труды, а проповеди священников напоминают верующим о важности сохранения единства и гармонии в период испытаний.
Народные праздники и приметы 10 марта
- Тарасов день (Тарас-кумошник, Тарас Кормовник)
В народном календаре 10 марта часто называют Тарасовым днем. Существовало поверье, что в этот период нечистая сила особенно активна, и люди старались «укормить» домовых, чтобы те в ответ оберегали хозяйство. Крестьяне проводили обрядовые действия: раскладывали у порога маленькие угощения — кусочки хлеба, молоко или крупу. Считалось, что это убережет дом от бед.
- Приметы:
Если в Тарасов день снег тает быстро — к дружной весне и раннему теплу.
Домашний скот беспокоится — к перемене погоды.
Много капели с крыш — к богатому урожаю зерновых.
Яркое солнце с утра — к теплым и ясным дням в ближайшую неделю.
Если на реке образуются большие промоины — вода пойдет быстро, а паводок не будет сильным.
Какие исторические события произошли 10 марта
- 1535 год — Испанская экспедиция в Тихом океане обнаружила Галапагосские острова, расположенные в 972 км к западу от побережья Эквадора.
- 1710 год — в России выпустили первую печатную географическую книгу «География, или краткое земного мира описание».
- 1755 год — в Санкт-Петербурге впервые поставили оперу «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи , которая стала первой русскоязычной оперной постановкой в империи.
- 1762 год — в Тулузе колесованию подвергли протестанта Жана Каласа; это событие стало поводом для Вольтера начать кампанию за религиозную терпимость.
- 1797 год — столицу штата Нью-Йорк перенесли из одноименного города в Олбани.
- 1806 год — по распоряжению императора Александра I в Москве учредили музей Кремля.
- 1862 год — в США федеральное правительство впервые в этой стране ввело в обращение бумажные деньги.
- 1876 год — спустя три дня после получения телефонного патента Александр Белл впервые дозвонился до своего помощника Томаса Уотсона.
- 1905 год — в Лондоне основали футбольный клуб «Челси».
- 1910 год — в Китае официально отменили рабство.
- 1914 год — суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее нанесла повреждения мясной тяпкой картине Веласкеса, изображавшей Венеру.
- 1939 год — из московского телецентра на Шаболовке началось регулярное телевизионное вещание.
- 1939 год — открылся XVIII съезд ВКП(б), провозгласивший «победу социализма» и переход к строительству коммунизма.
- 1943 год — в Советском Союзе стартовали работы по созданию ядерного оружия.
- 1944 год — произошла резня украинского населения в польском селе Сахрынь.
- 1967 год — ВВС США впервые с начала массированных бомбардировок Северного Вьетнама атаковали ключевые промышленные объекты.
- 1970 год — Кнессет постановил считать евреем не только рожденного от еврейки, но и человека, принявшего иудаизм.
- 1977 год — совместные усилия нескольких групп астрономов из США, Австралии, Индии и ЮАР позволили обнаружить у планеты Уран кольцевую систему.
- 1987 год — в Ватикане обнародовали «Памятку об истоках человеческой жизни…», где осуждались методы экстракорпорального оплодотворения и любые опыты над эмбрионами.
Дни рождения и юбилеи 10 марта
- 1415 год — родился Василий II Васильевич Темный, великий князь московский, сын Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.
- 1452 год — родился Фердинанд II, король Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя, супруг и соправитель королевы Изабеллы Кастильской.
- 1845 год — родился Александр III, российский император (1881–1894), период правления которого отмечен отсутствием крупных войн.
- 1957 год — родился Усама бен Ладен, «террорист №1» и лидер группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России).
- Кто отмечает дни рождения
- 89 лет исполняется Йозефу (Зеппу) Блаттеру, швейцарскому спортивному функционеру, восьмому президенту ФИФА (1998–2015).
- 85 лет исполняется Чаку Норрису, американскому киноактеру и мастеру боевых искусств, ставшему героем множества интернет-мемов.
- 67 лет исполняется Шэрон Стоун, американской модели и киноактрисе, получившей мировую известность благодаря фильмам «Основной инстинкт» и «Казино».
- 61 год исполняется Эдварду, графу Уэссекскому, младшему сыну королевы Великобритании Елизаветы II.
- 53 года исполняется Тимбалэнду (Тимоти Мосли), американскому рэперу, продюсеру и одному из влиятельнейших музыкальных деятелей R&B-сцены.
- 44 года исполняется Самюэлю Это'о, камерунскому футболисту, олимпийскому чемпиону (2000), одному из лучших африканских игроков в истории.
- 41 год исполняется Оливии Уайлд, американской киноактрисе («Доктор Хаус», «Трон: Наследие»), режиссеру и продюсеру.