10 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

10 марта поздравления с профессиональным праздником принимают российские архивисты. В мире чествуют судей женского пола и легендарного усатого водопроводчика из компьютерной игры. По народному календарю сегодня Тарасов день — время задабривать домовых. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 10 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 10 марта

День архивов в России

10 марта в России отмечают профессиональный праздник всех, кто бережно хранит и систематизирует документальные свидетельства эпох. История Дня архивов восходит к указу Петра I об организации хранилищ документов во всех государственных органах и учреждении должности архивариуса. Сегодня профессия архивиста становится все более востребованной: цифровые технологии и глобальная информатизация требуют особых навыков по обработке больших массивов данных. Современные архивы — не просто хранилища рукописей и старинных манускриптов, а учреждения с высокотехнологичным оборудованием.

Международный день женщин-судей

Этот праздник, учрежденный по инициативе ООН, отмечается совсем недавно — с 2021 года. Он призван подчеркнуть важность роли женщин в судебной системе, поддержать гендерное равенство и укрепить вклад женщин в обеспечение справедливости и верховенства права. Международный день женщин-судей также напоминает о необходимости преодоления барьеров, с которыми сталкиваются женщины в юридической профессии.

Международный день волынки

Волынка — старинный инструмент, который ассоциируется прежде всего с Шотландией, однако ее разновидности встречаются и в других странах: от Болгарии до Индии. В этот праздник любители традиционной культуры организуют концерты, мастер-классы по изготовлению и настройке инструмента, а также народные гулянья, сопровождающиеся танцами и песнями. Для многих музыкантов волынка — не просто инструмент, а символ национального самосознания, связи поколений и верности традициям.

День Марио

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10 марта праздник у поклонников легендарной серии игр Nintendo — Super Mario. Дата выбрана не случайно: в английском языке написание имени главного героя «Mario» схоже с «Mar10» (сокр. от 10 марта). Изначально праздник был исключительно фанатской инициативой, но со временем ее заметили и поддержали в Nintendo. Сегодня в честь Дня Марио геймеры организуют тематические вечеринки, устраивают соревнования по скоростному прохождению ретро-версий игры и вспоминают, сколько радости в детстве доставляли пиксельные приключения Марио.

Какие праздники отмечаются 10 марта в других странах

Национальный день соуса ранч — США. Этот сливочный, слегка пикантный соус с травами признан одним из самых популярных в США — им заправляют салаты, дополняют закуски и подают к основным блюдам. Первоначальный рецепт придумали на одной из калифорнийских ферм (или ранчо) — отсюда и название ранч (англ. ranch). В этот праздник некоторые рестораны и кафе в США предлагают специальные блюда с использованием знаменитого соуса, а гурманы соревнуются, кто найдет самую оригинальную комбинацию вкусов.

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День начала сухого сезона — Мьянма. В Мьянме 10 марта знаменует собой старт сухого сезона, когда интенсивность дождей снижается, а солнце начинает светить ярче. В этот день в некоторых районах страны проводятся традиционные обряды с благодарственными подношениями духам земли и воды: люди приносят фрукты и сладости, прося о хорошем урожае. Для местных жителей это период, благоприятствующий сельскохозяйственным работам.

День Труда, или Праздник восьмичасового рабочего дня — Австралия. День труда отмечают по всей Австралии в разное время. В штатах Виктория и Тасмания он приходится на второй понедельник марта (10 марта в 2025 году). В этот день вспоминают, как профсоюзы добились установления восьмичасового рабочего дня.

Церковные праздники 10 марта

День памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Святитель Тарасий жил в VIII веке и прославился как мудрый патриарх, сумевший укрепить церковь во время иконоборческих споров. Он активно защищал почитание икон и способствовал созыву Седьмого Вселенского собора. Тарасий уделял большое внимание делам милосердия, поддерживал монастыри и помогал бедным. В этот день в православных храмах вспоминают его труды, а проповеди священников напоминают верующим о важности сохранения единства и гармонии в период испытаний.

В этот день Русская православная церковь также чтит память • память священномученика Александра Виноградова, пресвитера;

• преподобномученицы Мстиславы (Фокиной);

• память священномученика Николая Троицкого, пресвитера.

close Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 10 марта

Тарасов день (Тарас-кумошник, Тарас Кормовник)

В народном календаре 10 марта часто называют Тарасовым днем. Существовало поверье, что в этот период нечистая сила особенно активна, и люди старались «укормить» домовых, чтобы те в ответ оберегали хозяйство. Крестьяне проводили обрядовые действия: раскладывали у порога маленькие угощения — кусочки хлеба, молоко или крупу. Считалось, что это убережет дом от бед.

Приметы:

Если в Тарасов день снег тает быстро — к дружной весне и раннему теплу.

Домашний скот беспокоится — к перемене погоды.

Много капели с крыш — к богатому урожаю зерновых.

Яркое солнце с утра — к теплым и ясным дням в ближайшую неделю.

Если на реке образуются большие промоины — вода пойдет быстро, а паводок не будет сильным.

Какие исторические события произошли 10 марта

1535 год — Испанская экспедиция в Тихом океане обнаружила Галапагосские острова, расположенные в 972 км к западу от побережья Эквадора.

1710 год — в России выпустили первую печатную географическую книгу «География, или краткое земного мира описание».

1755 год — в Санкт-Петербурге впервые поставили оперу «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи , которая стала первой русскоязычной оперной постановкой в империи.

1762 год — в Тулузе колесованию подвергли протестанта Жана Каласа; это событие стало поводом для Вольтера начать кампанию за религиозную терпимость.

1797 год — столицу штата Нью-Йорк перенесли из одноименного города в Олбани.

1806 год — по распоряжению императора Александра I в Москве учредили музей Кремля.

1862 год — в США федеральное правительство впервые в этой стране ввело в обращение бумажные деньги.

1876 год — спустя три дня после получения телефонного патента Александр Белл впервые дозвонился до своего помощника Томаса Уотсона.

1905 год — в Лондоне основали футбольный клуб «Челси».

1910 год — в Китае официально отменили рабство.

1914 год — суфражистка Мэри Ричардсон в Лондонской национальной галерее нанесла повреждения мясной тяпкой картине Веласкеса, изображавшей Венеру.

1939 год — из московского телецентра на Шаболовке началось регулярное телевизионное вещание.

1939 год — открылся XVIII съезд ВКП(б), провозгласивший «победу социализма» и переход к строительству коммунизма.

1943 год — в Советском Союзе стартовали работы по созданию ядерного оружия.

1944 год — произошла резня украинского населения в польском селе Сахрынь.

1967 год — ВВС США впервые с начала массированных бомбардировок Северного Вьетнама атаковали ключевые промышленные объекты.

1970 год — Кнессет постановил считать евреем не только рожденного от еврейки, но и человека, принявшего иудаизм.

1977 год — совместные усилия нескольких групп астрономов из США, Австралии, Индии и ЮАР позволили обнаружить у планеты Уран кольцевую систему.

1987 год — в Ватикане обнародовали «Памятку об истоках человеческой жизни…», где осуждались методы экстракорпорального оплодотворения и любые опыты над эмбрионами.

Дни рождения и юбилеи 10 марта

1415 год — родился Василий II Васильевич Темный, великий князь московский, сын Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.

1452 год — родился Фердинанд II, король Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя, супруг и соправитель королевы Изабеллы Кастильской.

1845 год — родился Александр III, российский император (1881–1894), период правления которого отмечен отсутствием крупных войн.

1957 год — родился Усама бен Ладен, «террорист №1» и лидер группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России).

Кто отмечает дни рождения

89 лет исполняется Йозефу (Зеппу) Блаттеру, швейцарскому спортивному функционеру, восьмому президенту ФИФА (1998–2015).

85 лет исполняется Чаку Норрису, американскому киноактеру и мастеру боевых искусств, ставшему героем множества интернет-мемов.

67 лет исполняется Шэрон Стоун, американской модели и киноактрисе, получившей мировую известность благодаря фильмам «Основной инстинкт» и «Казино».

61 год исполняется Эдварду, графу Уэссекскому, младшему сыну королевы Великобритании Елизаветы II.

53 года исполняется Тимбалэнду (Тимоти Мосли), американскому рэперу, продюсеру и одному из влиятельнейших музыкальных деятелей R&B-сцены.

44 года исполняется Самюэлю Это'о, камерунскому футболисту, олимпийскому чемпиону (2000), одному из лучших африканских игроков в истории.