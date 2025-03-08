«Бессмысленная бойня» в Баварии. Россиянин получил пожизненное за убийство двух солдат ВСУ на реабилитации

В Мюнхене убившего двух солдат ВСУ россиянина приговорили к пожизненному сроку

Суд Мюнхена приговорил 57-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных. Инцидент произошел в апреле 2024 года в Мурнау, где служащие ВСУ проходили реабилитацию после ранений, полученных в боевых действиях на Украине. Обвиняемый признал вину, объяснив преступление ссорой из-за бутылки водки и оскорблений в свой адрес: «перегорели предохранители».

Окружной суд Мюнхена приговорил к пожизненному заключению 57-летнего мужчину, имеющего российское гражданство, за убийство двух украинских военнослужащих, сообщает Der Spiegel. Инцидент произошел в апреле 2024 года в городе Мурнау, где солдаты ВСУ проходили медицинскую реабилитацию.

Что случилось

27 апреле 2024 года в Мурнау-ам-Штаффельзе были обнаружены два мужчины с ножевыми ранениями. Один скончался на месте, второй умер в больнице. Жертвами оказались граждане Украины 1987 и 2001 годов рождения, служащие ВСУ, которые проходили лечение после ранений, полученных в боевых действиях на Украине. Оба проживали в общежитии для беженцев.

Вскоре после происшествия полиция задержала 57-летнего местного жителя, имеющего российское гражданство. Он проживает в Германии с 1990-х годов, а в 2015 году обосновался в Мурнау. Мужчина уже был известен полиции по другим правонарушениям. По данным Баварского центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом, обвиняемый придерживался националистических взглядов и поддерживал действия российской армии на Украине.

Детали преступления

Обвиняемый признался, что убил украинцев после совместного распития алкоголя. По его словам, ссора началась из-за покупки бутылки водки и переросла в конфликт на почве политических разногласий.

В ходе словесной перепалки один из украинцев якобы оскорбил россиянина. Обвиняемый ушел к себе в квартиру, взял нож, вернулся и нанес им одному из собутыльников несколько ударов в шею. Затем он убил второго, чтобы скрыть первое преступление.

Суд признал россиянина полностью виновным, несмотря на его заявления о том, что он действовал в состоянии алкогольного опьянения. По мнению суда, мужчина был привычен к алкоголю, а его действия носили осознанный характер.

Председательствующий судья назвал произошедшее «бессмысленной бойней». Суд также учел наличие у подсудимого предшествующих судимостей, а также факт, что он находился на испытательном сроке.

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Обвинение и защита

Генеральная прокуратура предположила, что россиянин действовал из-за националистических взглядов и ненависти к украинцам.

Однако суд не нашел достаточных доказательств политической мотивации преступления.

Защита настаивала на переквалификации дела в непредумышленное убийство и просила назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с возможностью прохождения курса детоксикации. Адвокат подчеркивал, что его клиент не был изначально настроен враждебно и даже помогал переводить для украинцев в ходе предварительного заключения.

«Черный дьявол» алкоголь

Суд вынес обвинительный приговор, подчеркнув особую жестокость преступления.

Обвиняемый признал вину, заявив, что не планировал убийство, но «перегорели предохранители». Он назвал алкоголь «черным дьяволом» и причиной трагедии и выразил сожаление в содеянном.

Приговор не является окончательным: защита имеет право подать апелляцию в Федеральный суд в Карлсруэ.