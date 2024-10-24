«Почувствовал, что национальная гордость задета». В ФРГ россиянина обвинили в убийстве двух украинских солдат В Германии россиянину предъявили обвинение в убийстве двух украинских солдат

Прокуратура Мюнхена предъявила гражданину России обвинение в убийстве двух украинских солдат в Баварии в апреля 2024 года. Следствие склоняется к версии убийства по националистическим мотивам после совместного распития алкоголя. Имя обвиняемого не раскрывается. Известно, что ему 57 лет, он проживает в Германии с 1990-х годов.

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских военнослужащих на юге Германии весной этого года. Мужчина содержится под стражей в мюнхенской тюрьме Штадельхайм. Как сообщает Euronews, следствие склоняется к версии, что убийство было совершено по националистическим мотивам. Теперь земельный суд Мюнхена должен решить, будет ли процесс открытым.

Обвиняемый – 57-летний мужчина, проживающий в Германии с 1990-х годов, у которого есть российское гражданство. В 2015 году он обосновался в небольшой городке Мурнау в Верхней Баварии. По словам местных жителей, мужчина уже не раз оказывался в центре внимания и известен полиции по другим правонарушениям.

Баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом описало его как «чрезмерного сторонника русского национализма», который «безоговорочно поддерживает» действия ВС РФ на Украине.

Его жертвы — граждане Украины 1987 и 2001 годов рождения. Они проходили в Германии медицинскую реабилитацию после участия в военных действиях против России. У обоих были травмированы руки. Мужчины проживали в общежитии для беженцев в Мурнау. Один из них был десантником и служил в 122-м аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых войск. Он участвовал в боях под поселком Белогоровка в Луганской области, где в 2023 году получил ранение.

Что случилось?

Днем 27 апреля 2024 года обвиняемый и две его будущие жертвы вместе пили то ли в баре, то ли около торгового центра Мурнау-ам-Штаффельзе. По свидетельствам местных жителей, все трое были знакомы и выпивали вместе не первый раз.

Спор разгорелся по поводу ситуации на Украине, в результате чего «обвиняемый почувствовал, что его национальная гордость была задета», сообщили в генпрокуратуре.

Он пошел в свою квартиру, которая располагалась неподалеку, вернулся с ножом и напал на украинцев. В результате один скончался на месте, другой через некоторое время в больнице.

Подозреваемого задержали в его квартире вскоре после преступления. При задержании сопротивление он не оказывал и с тех пор находится под стражей.