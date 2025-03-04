«Увижу бабульку и преображаюсь весь». Серийный убийца Писчиков признался в новых преступлениях

Осужденный на пожизненное серийный убийца Писчиков признался еще в двух расправах

Серийный убийца Денис Писчиков в начале 2000-х наводил страх на жителей Московской и Владимирской областей, жестоко расправляясь с пенсионерами. Неуловимого убийцу прозвали наследником Раскольникова. В 2004-м его приговорили к пожизненному сроку, однако точка в деле еще не поставлена — недавно Писчиков признался, что на его счету были еще две жертвы.

Бедный гость

9 ноября 2002 года оперативники УВД Орехово-Зуевского района приехали в село Поточино Московской области. В доме обнаружили труп пожилой женщины, накрытый одеялом. Рядом лежало и орудие убийства — топор. С собой преступник унес 700 рублей — все деньги, которые были у пенсионерки.

Сын убитой рассказал сотрудникам, что еще два дня назад навещал мать — она говорила, что недавно помогла бедному молодому человеку. Он проходил мимо ее дома и попросил погреться. Женщина напоила его чаем. Подробнее о госте сын не расспрашивал.

Спустя почти два месяца, 17 января 2003 года, похожее убийство произошло уже во Владимирской области. В деревне Федоровское местный житель ушел в магазин, а когда вернулся, обнаружил супругу убитой. Преступнику удалось скрыться буквально за несколько минут до возвращения мужчины. Из дома также пропали деньги.

Спустя месяц — очередная расправа в соседней деревне Василево, всего в 12 км от Федоровского. Жертвой стала одинокая пенсионерка — ее зарубили топором, из дома забрали последнюю тысячу рублей.

Стало очевидно, что в Московской и Владимирской областях орудует серийный убийца. Причем, хорошо заметавший следы — ни на одном из предметов не оставалось отпечатков пальцев.

«У него феноменальная память»

Новые известия о преступнике, которого оперативники уже прозвали наследником Раскольникова, не заставили себя ждать. Он, очевидно, входил во вкус — за март 2003 года совершил семь убийств. Два из которых — в один день с разницей в несколько часов.

18 марта убийца постучал в дверь к 75-летней жительнице деревни Губино Орехово-Зуевского района. Та не услышала гостя, и мужчина решил залезть в комнату через окно. Взяв в сенях топор, зарубил пенсионерку, но денег не нашел.

В поисках подходящей жертвы он вновь стал обходить село. Завидев пожилых женщин, жаловался на боль в сердце и просил валидол. Одна из пенсионерок пожалела незнакомца и пустила к себе. Как только отвернулась, чтобы налить гостю воды, тот ударил ее топором и забрал из комода 950 рублей.

close Денис Писчиков во время следственного эксперимента в кадре из передачи «Криминальная Россия» НТВ

Опросив жителей, сотрудникам удалось составить фоторобот подозреваемого. Все запомнили, что незнакомец был славянской внешности, 20-25 лет, губы полные, одет в черную куртку, черные джинсы, в бейсболке или вязаной шапочке. Информацию передали в отделы милиции Владимирской и Московской областей. Граждан призвали быть внимательнее, однако многие о нависшей угрозе не слышали. Третьего апреля был убит пожилой житель деревни Войнова Гора Орехово-Зуевского района. В момент, когда убийца прятал труп, в дом зашла 50-летняя дочь пенсионера. Преступник ударил ее по голове, но женщина выжила.

Остановить череду кровавых расправ помогла бдительная жительница Подмосковья. Поверив в свою неуловимость, 5 апреля 2003 года «наследник Раскольникова» вернулся в деревню Орехово-Зуевского района, где уже был замечен ранее.

Выглянув в окно, женщина увидела, как по улице прогуливается мужчина, похожий на разыскиваемого. Опасаясь, что он может скрыться, проследила за ним до следующего дома, а затем забежала к соседке и позвонила в милицию. На место по тревоге выехал наряд, подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний уроженец поселка Буланаш Артемовского района Свердловской области Денис Писчиков. Свою вину он не отрицал. Более того, на допросах в красках рассказывал обо всем, что сделал.

«У Писчикова феноменальная память. Он помнил все: время, когда совершал разбои и убийства, сумму украденных денег, мог точно описать внешность жертв, рисовал маршрут, обстановку в доме, как располагалась мебель, даже если ее потом переставили», — вспоминал старший следователь прокуратуры Московской области Сергей Маслаков.

По его словам, убийца был уверен, что он самый хитрый, неуловимый, недосягаемый. Всегда тщательно протирал все вещи, к которым прикасался, c места преступления старался забирать только деньги и продукты. Единственное, перед чем не мог устоять — часы. Как отмечали оперативники, у него собралась целая коллекция: наручные часы, будильники и даже старые «ходики» с гирьками, украденные у убитых.

«Трусил перед всеми, в ком чувствовал силу»

Как вспоминали те, кто знал задержанного, криминальные наклонности проявлялись у Писчикова с детства. После седьмого класса его выгнали из школы и поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних за кражи и хулиганство.

close Денис Писчиков в тюрьме в кадре из передачи «Криминальная Россия» НТВ

«Денис с малых лет пил, курил и всех мучил <...> Избивал одноклассниц, взрывал на уроках петарды, поджигал одежду учеников в раздевалке… <...>Учителей мог запросто обложить матом, только старших ребят боялся. Вообще-то он трусил перед всеми, в ком чувствовал силу », — рассказывала инспектор по делам несовершеннолетних отдела милиции поселка Буланаш.

В начале 2000-х он попался на краже катушки алюминиевых проводов с завода и сбежал во Владимирскую область, где почти сразу начал убивать.

Когда дело в его отношении близилось к завершению, преступник осознал, какой срок ему грозит, и попытался изобразить безумие. Уверял, что на расправы его толкал внутренний голос.

«Жалко было бабушек, но жить-то мне нужно было на что-то. Увижу бабульку и преображаюсь весь. Будто голос говорит мне: возьми топор и убей. Впереди себя я видел тень, которая вела меня…» — объяснял Писчиков.

Обмануть специалистов, которые проводили судебно-психиатрическая экспертизу, ему не удалось. Мужчину признали вменяемым. В 2004 году Московский областной суд приговорил Дениса Писчикова к пожизненному лишению свободы. Следователи доказали 14 убийств и одно покушение.

Отбывать наказание его отправили в одну из самых страшных российских колоний для особо опасных преступников — ИК-2 «Белый Лебедь».

С приговором «Раскольников» не смирился, пытался обжаловать решение и даже дошел до Верховного суда. «Суд при назначении наказания не учел в достаточной мере искреннее раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, условия жизни, воспитания, назначив чрезмерно суровое наказание», — уверял он в своем обращении.

Не соглашался Писчиков и с тем, что жертвами были «беззащитные и беспомощные лица». Суд смягчить приговор отказался.

close Денис Писчиков (справа) на месте преступления, которое он совершил в 2002 году Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Несколько дней назад стало известно, что точка в деле серийного убийцы не поставлена. По даннымTelegram-канала SHOT, недавно заключенный признался, что в 2002 году расправился еще над двумя пенсионерами , проживающими в городе Александрове Владимирской области.

Даже спустя более 20 лет, он помнил, что проник в дом через окно и убил пару топором и ножом. Теперь следствию предстоит проверить эти факты.

Может оказаться, что это не последние эпизоды, о которых расскажет осужденный, ведь единственный способ покинуть стены колонии — выехать на следственные действия.