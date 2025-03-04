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«Увижу бабульку и преображаюсь весь». Серийный убийца Писчиков признался в новых преступлениях

Осужденный на пожизненное серийный убийца Писчиков признался еще в двух расправах
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Денис Писчиков в кадре из передачи «Криминальная Россия»

НТВ
Серийный убийца Денис Писчиков в начале 2000-х наводил страх на жителей Московской и Владимирской областей, жестоко расправляясь с пенсионерами. Неуловимого убийцу прозвали наследником Раскольникова. В 2004-м его приговорили к пожизненному сроку, однако точка в деле еще не поставлена — недавно Писчиков признался, что на его счету были еще две жертвы.

Бедный гость

9 ноября 2002 года оперативники УВД Орехово-Зуевского района приехали в село Поточино Московской области. В доме обнаружили труп пожилой женщины, накрытый одеялом. Рядом лежало и орудие убийства — топор. С собой преступник унес 700 рублей — все деньги, которые были у пенсионерки.

Сын убитой рассказал сотрудникам, что еще два дня назад навещал мать — она говорила, что недавно помогла бедному молодому человеку. Он проходил мимо ее дома и попросил погреться. Женщина напоила его чаем. Подробнее о госте сын не расспрашивал.

Спустя почти два месяца, 17 января 2003 года, похожее убийство произошло уже во Владимирской области. В деревне Федоровское местный житель ушел в магазин, а когда вернулся, обнаружил супругу убитой. Преступнику удалось скрыться буквально за несколько минут до возвращения мужчины. Из дома также пропали деньги.

Спустя месяц — очередная расправа в соседней деревне Василево, всего в 12 км от Федоровского. Жертвой стала одинокая пенсионерка — ее зарубили топором, из дома забрали последнюю тысячу рублей.

Стало очевидно, что в Московской и Владимирской областях орудует серийный убийца. Причем, хорошо заметавший следы — ни на одном из предметов не оставалось отпечатков пальцев.

«У него феноменальная память»

Новые известия о преступнике, которого оперативники уже прозвали наследником Раскольникова, не заставили себя ждать. Он, очевидно, входил во вкус — за март 2003 года совершил семь убийств. Два из которых — в один день с разницей в несколько часов.

18 марта убийца постучал в дверь к 75-летней жительнице деревни Губино Орехово-Зуевского района. Та не услышала гостя, и мужчина решил залезть в комнату через окно. Взяв в сенях топор, зарубил пенсионерку, но денег не нашел.

В поисках подходящей жертвы он вновь стал обходить село. Завидев пожилых женщин, жаловался на боль в сердце и просил валидол. Одна из пенсионерок пожалела незнакомца и пустила к себе. Как только отвернулась, чтобы налить гостю воды, тот ударил ее топором и забрал из комода 950 рублей.

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Денис Писчиков во время следственного эксперимента в кадре из передачи «Криминальная Россия»

НТВ

Опросив жителей, сотрудникам удалось составить фоторобот подозреваемого. Все запомнили, что незнакомец был славянской внешности, 20-25 лет, губы полные, одет в черную куртку, черные джинсы, в бейсболке или вязаной шапочке. Информацию передали в отделы милиции Владимирской и Московской областей. Граждан призвали быть внимательнее, однако многие о нависшей угрозе не слышали. Третьего апреля был убит пожилой житель деревни Войнова Гора Орехово-Зуевского района. В момент, когда убийца прятал труп, в дом зашла 50-летняя дочь пенсионера. Преступник ударил ее по голове, но женщина выжила.

Остановить череду кровавых расправ помогла бдительная жительница Подмосковья. Поверив в свою неуловимость, 5 апреля 2003 года «наследник Раскольникова» вернулся в деревню Орехово-Зуевского района, где уже был замечен ранее.

Выглянув в окно, женщина увидела, как по улице прогуливается мужчина, похожий на разыскиваемого. Опасаясь, что он может скрыться, проследила за ним до следующего дома, а затем забежала к соседке и позвонила в милицию. На место по тревоге выехал наряд, подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний уроженец поселка Буланаш Артемовского района Свердловской области Денис Писчиков. Свою вину он не отрицал. Более того, на допросах в красках рассказывал обо всем, что сделал.

«У Писчикова феноменальная память. Он помнил все: время, когда совершал разбои и убийства, сумму украденных денег, мог точно описать внешность жертв, рисовал маршрут, обстановку в доме, как располагалась мебель, даже если ее потом переставили»,вспоминал старший следователь прокуратуры Московской области Сергей Маслаков.

По его словам, убийца был уверен, что он самый хитрый, неуловимый, недосягаемый. Всегда тщательно протирал все вещи, к которым прикасался, c места преступления старался забирать только деньги и продукты. Единственное, перед чем не мог устоять — часы. Как отмечали оперативники, у него собралась целая коллекция: наручные часы, будильники и даже старые «ходики» с гирьками, украденные у убитых.

«Трусил перед всеми, в ком чувствовал силу»

Как вспоминали те, кто знал задержанного, криминальные наклонности проявлялись у Писчикова с детства. После седьмого класса его выгнали из школы и поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних за кражи и хулиганство.

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Денис Писчиков в тюрьме в кадре из передачи «Криминальная Россия»

НТВ

«Денис с малых лет пил, курил и всех мучил <...> Избивал одноклассниц, взрывал на уроках петарды, поджигал одежду учеников в раздевалке… <...>Учителей мог запросто обложить матом, только старших ребят боялся. Вообще-то он трусил перед всеми, в ком чувствовал силу», — рассказывала инспектор по делам несовершеннолетних отдела милиции поселка Буланаш.

В начале 2000-х он попался на краже катушки алюминиевых проводов с завода и сбежал во Владимирскую область, где почти сразу начал убивать.

Когда дело в его отношении близилось к завершению, преступник осознал, какой срок ему грозит, и попытался изобразить безумие. Уверял, что на расправы его толкал внутренний голос.

«Жалко было бабушек, но жить-то мне нужно было на что-то. Увижу бабульку и преображаюсь весь. Будто голос говорит мне: возьми топор и убей. Впереди себя я видел тень, которая вела меня…» — объяснял Писчиков.

Обмануть специалистов, которые проводили судебно-психиатрическая экспертизу, ему не удалось. Мужчину признали вменяемым. В 2004 году Московский областной суд приговорил Дениса Писчикова к пожизненному лишению свободы. Следователи доказали 14 убийств и одно покушение.

Отбывать наказание его отправили в одну из самых страшных российских колоний для особо опасных преступников — ИК-2 «Белый Лебедь».

С приговором «Раскольников» не смирился, пытался обжаловать решение и даже дошел до Верховного суда. «Суд при назначении наказания не учел в достаточной мере искреннее раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, условия жизни, воспитания, назначив чрезмерно суровое наказание», — уверял он в своем обращении.

Не соглашался Писчиков и с тем, что жертвами были «беззащитные и беспомощные лица». Суд смягчить приговор отказался.

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Денис Писчиков (справа) на месте преступления, которое он совершил в 2002 году

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Несколько дней назад стало известно, что точка в деле серийного убийцы не поставлена. По даннымTelegram-канала SHOT, недавно заключенный признался, что в 2002 году расправился еще над двумя пенсионерами, проживающими в городе Александрове Владимирской области.

Даже спустя более 20 лет, он помнил, что проник в дом через окно и убил пару топором и ножом. Теперь следствию предстоит проверить эти факты.

Может оказаться, что это не последние эпизоды, о которых расскажет осужденный, ведь единственный способ покинуть стены колонии — выехать на следственные действия.

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