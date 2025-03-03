«Пожалуйста, не бей»: в Перми отчим попытался утопить 9-летнего пасынка

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания 9-летнего мальчика, которого избил и пытался утопить отчим.
«Следствием установлено, что в период с марта 2024 года по 1 марта 2025 года мужчина 1993 года рождения, находясь в квартире, расположенной на территории Свердловского района города Перми, а также в иных местах, причинял физические и психические страдания своему 9-летнему пасынку, нанося систематически побои и высказывая оскорбления», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Правоохранители также осмотрели квартиру, в которой жила семья, допросили ребенка и свидетелей.
Что произошло?
Инцидент произошел 1 марта в доме на улице Солдатова в Перми. По данным Ural Mash, в тот день мужчина избил жену, а пасынка пытался утопить.
«Предварительно, мужчина лежал в ванной с алкоголем и попросил у мальчика сигареты. Ребенок сначала отказался — боялся, что мама будет ругаться. Тогда отчим взбесился, схватил его за горло и ударил. За ребенка заступилась мать и тоже попала под раздачу», — говорится в публикации.
«Папа пьяный»
2 марта о произошедшем сообщили местные СМИ. По данным портала «АиФ-Прикамье», ребенок дважды пытался сбежать от агрессивного отчима. Все это попало на камеры видеонаблюдения.
Сначала школьник выбежал из квартиры в подъезд дома, за ним последовала полуголая мать, которая на ходу надела футболку. Через какое-то время в холл вышел отчим и отвел ребенка в квартиру, женщина осталась сидеть на диване, разговаривая по телефону.
Во второй раз у ребенка получилось выбежать на улицу — мальчик был в носках и домашней одежде. Заплаканного школьника увидела соседка, она остановилась и попыталась поговорить с ним. На видео, которое запечатлело этот момент, разобрать речь ребенка практически невозможно, однако он четко произносит фразу: «Папа пьяный». Ролик заканчивается тем, что отчим выходит из подъезда. Мальчик, истошно крича, бросается бежать.
На следующих кадрах видно, что ребенок пытается попасть в соседний подъезд. Догнавшему его отчиму он говорит: «Пожалуйста, не бей», но мужчина все равно хватает мальчика за волосы, пытаясь увести его обратно домой. В этот момент к подъезду подходит сосед, который вмешивается в ситуацию. Отчим пытается убедить мужчину, что пасынок лжет про избиения, хотя ребенок в этот момент кричит, что не врет. В итоге у соседа получается завести мальчика в подъезд.
По словам Екатерины, жены мужчины, которому удалось отбить ребенка у отчима, школьника передали консьержке и соседям, которые стали свидетелями сцены у подъезда. Они дали ребенку воды и попытались успокоить.
«Мальчик рассказал нам, что отчим его бил и топил: на шее есть следы», — заявила Екатерина.
Затем, как уточнила она, приехали сотрудники полиции и скорой помощи, а также представители органов опеки. Они увели мальчика, а отчима увезли в участок.
«Но вечером уже все были дома. А мать детей бегала за бутылкой этому мужчине. Мы с детьми ходили на прогулку и слышали, что он опять орал (они живут на первом этаже и балкон был открыт)», — отметила Екатерина.
Позже «АиФ-Прикамье» написало, что вечером 2 марта, после того как ситуация получила огласку, отчим мальчика собрал вещи и ушел из квартиры. Несмотря на это его все равно задержали.
Мать после произошедшего отказался госпитализировать ребенка. Ural Mash уточнил, что женщина утверждает, что сын упал сам. Детский омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии.
«Семья на учетах не состояла. <…> Мальчику и маме будет оказана психологическая и всесторонняя помощь. Ситуацию держим на контроле», — заявила уполномоченный по правам ребенка.
Корреспондент «АиФ-Прикамье» также сообщил, что на лице мальчика не было следов побоев, когда ребенок вместе с мамой пришел домой 3 марта. В квартиру они не попали, так как женщина, по ее же словам, забыла ключи. Комментировать произошедшее мать также не стала, заявив журналисту: «Уже весь интернет в этих ваших новостях, не надо тут больше ничего вынюхивать».
Дважды судим
По данным «АиФ-Прикамье», отчим школьника ранее уже был судим. В 2013 году он получил три года лишения свободы по «наркотической» статье 228 УК РФ. В 2022-м году мужчину также судили за разбой.
«Он вооружился кухонным ножом, надел на голову чулок и среди ночи ограбил магазин: вынес около 2 тысяч рублей из кассы и бутылку пива. В тот же день его задержали. <…> В другом районе Перми шло следствие по еще одному его делу: выпив с друзьями, он взял в аренду приставку Sony PlayStation и продал ее на Центральном рынке. Владельца он заверил, что деньги вернет, но не вернул», — говорится в публикации.
За эти преступления мужчина получил 3,5 года строгого режима.