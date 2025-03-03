«Пожалуйста, не бей»: в Перми отчим попытался утопить 9-летнего пасынка

В Перми отчим избил и, как пишут СМИ, попытался утопить 9-летнего мальчика. Ребенку удалось сбежать и позвать на помощь, его спасли соседи. Отчима задержали, возбуждено уголовное дело по статье об истязании. По данным следствия, мужчина избивал ребенка как минимум год. При этом мать мальчика госпитализировать сына отказалась. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания 9-летнего мальчика, которого избил и пытался утопить отчим.

«Следствием установлено, что в период с марта 2024 года по 1 марта 2025 года мужчина 1993 года рождения, находясь в квартире, расположенной на территории Свердловского района города Перми, а также в иных местах, причинял физические и психические страдания своему 9-летнему пасынку, нанося систематически побои и высказывая оскорбления», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Правоохранители также осмотрели квартиру, в которой жила семья, допросили ребенка и свидетелей.

Что произошло?

Инцидент произошел 1 марта в доме на улице Солдатова в Перми. По данным Ural Mash, в тот день мужчина избил жену, а пасынка пытался утопить .

«Предварительно, мужчина лежал в ванной с алкоголем и попросил у мальчика сигареты. Ребенок сначала отказался — боялся, что мама будет ругаться. Тогда отчим взбесился, схватил его за горло и ударил. За ребенка заступилась мать и тоже попала под раздачу», — говорится в публикации.

«Папа пьяный»

2 марта о произошедшем сообщили местные СМИ. По данным портала «АиФ-Прикамье», ребенок дважды пытался сбежать от агрессивного отчима. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

Сначала школьник выбежал из квартиры в подъезд дома, за ним последовала полуголая мать, которая на ходу надела футболку. Через какое-то время в холл вышел отчим и отвел ребенка в квартиру, женщина осталась сидеть на диване, разговаривая по телефону.

Во второй раз у ребенка получилось выбежать на улицу — мальчик был в носках и домашней одежде. Заплаканного школьника увидела соседка, она остановилась и попыталась поговорить с ним. На видео, которое запечатлело этот момент, разобрать речь ребенка практически невозможно, однако он четко произносит фразу: «Папа пьяный». Ролик заканчивается тем, что отчим выходит из подъезда. Мальчик, истошно крича, бросается бежать.

На следующих кадрах видно, что ребенок пытается попасть в соседний подъезд. Догнавшему его отчиму он говорит: «Пожалуйста, не бей», но мужчина все равно хватает мальчика за волосы, пытаясь увести его обратно домой. В этот момент к подъезду подходит сосед, который вмешивается в ситуацию. Отчим пытается убедить мужчину, что пасынок лжет про избиения, хотя ребенок в этот момент кричит, что не врет. В итоге у соседа получается завести мальчика в подъезд.

По словам Екатерины, жены мужчины, которому удалось отбить ребенка у отчима, школьника передали консьержке и соседям, которые стали свидетелями сцены у подъезда. Они дали ребенку воды и попытались успокоить.

«Мальчик рассказал нам, что отчим его бил и топил: на шее есть следы», — заявила Екатерина.

Затем, как уточнила она, приехали сотрудники полиции и скорой помощи, а также представители органов опеки. Они увели мальчика, а отчима увезли в участок.

«Но вечером уже все были дома. А мать детей бегала за бутылкой этому мужчине. Мы с детьми ходили на прогулку и слышали, что он опять орал (они живут на первом этаже и балкон был открыт)», — отметила Екатерина.

Позже «АиФ-Прикамье» написало, что вечером 2 марта, после того как ситуация получила огласку, отчим мальчика собрал вещи и ушел из квартиры. Несмотря на это его все равно задержали.

Мать после произошедшего отказался госпитализировать ребенка. Ural Mash уточнил, что женщина утверждает, что сын упал сам. Детский омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

«Семья на учетах не состояла. <…> Мальчику и маме будет оказана психологическая и всесторонняя помощь. Ситуацию держим на контроле», — заявила уполномоченный по правам ребенка.

Корреспондент «АиФ-Прикамье» также сообщил, что на лице мальчика не было следов побоев, когда ребенок вместе с мамой пришел домой 3 марта. В квартиру они не попали, так как женщина, по ее же словам, забыла ключи. Комментировать произошедшее мать также не стала, заявив журналисту: «Уже весь интернет в этих ваших новостях, не надо тут больше ничего вынюхивать».

Дважды судим

По данным «АиФ-Прикамье», отчим школьника ранее уже был судим. В 2013 году он получил три года лишения свободы по «наркотической» статье 228 УК РФ. В 2022-м году мужчину также судили за разбой.

«Он вооружился кухонным ножом, надел на голову чулок и среди ночи ограбил магазин: вынес около 2 тысяч рублей из кассы и бутылку пива. В тот же день его задержали. <…> В другом районе Перми шло следствие по еще одному его делу: выпив с друзьями, он взял в аренду приставку Sony PlayStation и продал ее на Центральном рынке. Владельца он заверил, что деньги вернет, но не вернул», — говорится в публикации.

За эти преступления мужчина получил 3,5 года строгого режима.