«Этого человека убрали мы». Как расследовали убийство Бориса Немцова

Цветы и фотография на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, 27 февраля 2022 года

Десять лет назад напротив Кремля был убит политик Борис Немцов

В ночь с 27 на 28 февраля 2015 года рядом с Кремлем на Большом Москворецком мосту был застрелен Борис Немцов. Президент России Владимир Путин назвал убийство «трагическим и позорным явлением». Исполнителей нашли всего через неделю, а спустя два года приговорили к срокам до 20 лет. Почему работой следствия недовольны и подсудимые, и потерпевшие — в материале «Газеты.Ru».

«Мог стать сакральной жертвой»

К часу ночи 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, несмотря на дождь, собралось множество людей. Многие принесли цветы. Несколько часов назад здесь, прямо напротив Кремля, был убит оппозиционный политик Борис Немцов.

В 23:15 он вместе с украинской моделью Анной Дурицкой вышел из кафе в ГУМе и пошел по мосту в сторону Большой Ордынки. У лестницы, ведущей на набережную, его нагнал киллер и не менее шести раз выстрелил в политика.

close Анна Дурицкая В гостях у Гордона/YouTube.com

Все произошло за считанные секунды. Расстреляв Немцова, неизвестный тут же выбежал на проезжую часть и скрылся на подъехавшем за ним автомобиле.

От полученных ранений Немцов скончался на месте. Все, что смогла сообщить полиции 23-летняя модель — так это цвет авто. В столице ввели план «Перехват».

close На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года Артем Сизов/«Газета.Ru»

Движение по мосту перекрыли несколько полицейских машин. Помимо следственной группы, на место происшествия приехало и руководство полиции: на тот момент начальник Главного управления МВД по Москве Анатолий Якунин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Главное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

«Несмотря на то, что с момента убийства Бориса Немцова прошли считанные часы, следственной группе Следственного комитета удалось проделать огромный объем работы. Допрошены свидетели и очевидцы происшествия <...>. Также специалисты работают над детализацией всех телефонных соединений непосредственно до и в момент преступления», — заявил на следующее утро официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Чем известен Борис Немцов? Борис Немцов окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета. Работал в Горьковском научно-исследовательском радиофизическом институте Академии наук СССР.



В конце 1980-х стал активистом экологического движения, выступал против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения.



В 1990-м был избран народным депутатом РСФСР, а в 1991-м во время выборов президента России стал доверенным лицом Бориса Ельцина в Нижегородской области. Позднее Ельцин назначил его главой администрации региона.



При нем область стали называть «полигоном реформ». Началась «малая приватизация», бизнес получал кредиты без процентов, упростилась процедура регистрации малых предприятий.



В декабре 1995 года Немцов избрался на второй срок. К 1996 году Нижегородская область заняла третье место в России по объему инвестиций. В том же году политик собрал миллион подписей против войны в Чечне.



В марте 1997 года Немцова назначили первым вице-премьером. Инициировал возврат государственного контроля над энергетической отраслью, в частности над «Газпромом».



В 1998 ушел из правительства. Создал движение «Россия молодая», которое затем вошло в избирательный блок «Союз правых сил». В 1999 был избран депутатом Госдумы. В 2004 поддержал «оранжевую революцию» на Майдане. В 2008 участвовал в создании Комитета-2008 за свободные и демократические выборы.



Был одним из основных лидеров протестных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова в 2011–2012 годах.

По его словам, следствие разрабатывало несколько причин убийства политика: политическую провокацию, исламско-экстремистский след, внутриукраинские события и коммерческую деятельность.

«Фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей», — заявил Маркин.

Об убийстве было доложено и президенту России. «Путин отметил, что это жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит исключительно провокационный характер» , — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не зона ответственности ФСО»

Телеканал ТВЦ через день после убийства опубликовал запись с камеры наблюдения, установленной на доме с противоположной стороны моста. Оказалось, что ровно в момент убийства снегоуборочная машина скрыла преступника от камеры.

На видео низкого качества видно, как спустя секунду человек выбежал на проезжую часть, сел в автомобиль и уехал.

close ТВЦ

Спустя несколько дней издание «Коммерсантъ» сообщило, что эта запись — единственная, запечатлевшая момент убийства. Остальные камеры были отключены на время ремонтных работ. Эту информацию опровергли в московском департаменте информационных технологий, однако другие записи предоставить так и не смогли. ФСО, отвечающая за камеры в Кремле, в свою очередь, заявила, что Большой Москворецкий мост не попадает в зону их обзора.

«Видеокамеры направлены на Кремль, и обеспечивают обзор внутренней территории. Москворецкий мост не является зоной ответственности Федеральной службы охраны. Там камер ФСО нет», — подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на это, уже 7 марта в деле появились первые подозреваемые. Об их задержании в эфире «Первого канала» сообщил лично директор ФСБ России Александр Бортников. На следующий день количество фигурантов возросло до пяти. Ими оказались пятеро уроженцев Чечни — офицер батальона «Север» возглавляемого Алибеком Делимхановым, братом Адама Делимханова Заур Дадаев (был уволен со службы 28 февраля 2015), братья Анзор и Шадид Губашевы (родственники Дадаева), Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов (бывший чеченский полицейский).

close Слева направо: бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Внутренних войск МВД России Заур Дадаев и Анзор Губашев, обвиняемые по делу об убийстве политика Бориса Немцова, во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде, 2017 год Алексей Филиппов/РИА Новости

Все они были задержаны в Ингушетии и Подмосковье. Еще один подозреваемый — Беслан Шаванов, также служивший в батальоне «Север», погиб от взрыва своей же гранаты при попытке задержания в Грозном.

Сразу после этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «знал Заура, как настоящего патриота России» и «одного из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка». Такую же характеристику он дал и Беслану Шаванову, отметив, что надеется на «тщательное расследование».

«Не застали дома»

По версии следствия, главным в группе киллеров был Заур Дадаев — он стрелял в политика , а остальные фигуранты помогали ему и следили за жертвой.

Во время следственных действий Дадаев признал свою вину. Как сообщал РБК со ссылкой на источники, на допросе офицер рассказал, что организовать убийство ему помогал уроженец Чечни по прозвищу Русик.

Якобы он передал ему пистолет, автомобиль ZAZ Chance и пообещал по 5 млн рублей каждому из исполнителей.

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О «Русике», по данным РБК, говорил и другой задержанный — бывший чеченский полицейский Эскерханов. Он уточнил, что Русик — это Руслан Мухудинов, водитель бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Последний, как рассказал Эскерханов, познакомил его с Дадаевым.

Кроме того, одна из квартир, в которых прятались фигуранты после убийства, принадлежала ​​Артуру Геремееву, которого издание называет родственником Руслана Геремеева.

Подробности убийства в ходе следствия рассказал и другой фигурант — Анзор Губашев. Он признался, что следил за Немцовым с января 2015 года.

close Анзор Губашев Максим Блинов/РИА Новости

«Этого человека убрали мы. Мы — это мой брат Заур и Беслан. Нас было трое. Я следил за этим человеком… с января месяца. В итоге нашли… Мы проследили за ним, и на обратной дороге брат его убил, а мы двое были на машине и забрали его», — говорил он в показаниях.

По словам мужчины, лично с Немцовым он знаком не был, только «через телевизор». Место убийства было выбрано спонтанно.

« Мы его долго следили, и никак. Другого варианта больше не было, раз он попался. Ушел бы — пришлось еще месяц следить. Раз выдался случай», — объяснял Губашев.

Уже во время избрания меры пресечения фигуранты отказались от своих слов, заявив, что дали показания под пытками. В ОНК эту информацию опровергли, сообщив, что в ходе проверки следов насилия зафиксировано не было.

Геремееву, упоминаемому подсудимыми, обвинение так и не предъявили. Следователи пытались вручить офицеру повестку, однако не смогли — не застали дома. В итоге обвинение заочно предъявили его водителю — Руслану Мухудинову. По версии следствия, он и «иные лица» в конце сентября 2014 года предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Губашевым, Бахаеву и Эскерханову убить Немцова за 15 млн рублей. Дело в отношении заказчиков выделили в отдельное производство. Мухудинова с ноября 2015 года объявили в международный розыск.

close Руслан Мухудинов Interpol

29 февраля 2016 года, после первой годовщины смерти политика, Госдепартамент США призвал российские власти привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Немцова. В СКР заявили, что такие заявления «выглядят странно».

«Следственный комитет России работает эффективно, совместно с оперативными службами раскрыл и это непростое уголовное дело, которое после ознакомления с ним обвиняемых и адвокатов будет передано в суд. Задержание организатора этого убийства, находящегося, как известно, в международном розыске, лишь вопрос времени», — ответил представитель ведомства Маркин.

«Я все делал, чтобы раскрыть преступление»

4 октября 2016 года дело в отношении исполнителей убийства начали рассматривать в Московском окружном военном суде с участием присяжных. И адвокаты дочери Немцова, признанной потерпевшей, и адвокаты подсудимых качеством следствия оказались недовольны. Первые отмечали, что убийство до сих пор не раскрыто, так как организаторы не найдены, а мотивы преступников не установлены. Кроме того, следствие проигнорировало требование потерпевшей о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова, с которым, по словам юристов, у Немцова был конфликт. Защитники подсудимых настаивали на невиновности фигурантов и указывали на несостыковки в деле. В частности, адвокат Темирлана Эскерханова, Анна Бюрчиева, уверяла, что ее подзащитный не получал никаких денежных переводов от заказчика, а в момент убийства вовсе находился в баре.

«Подсудимых объединяет лишь то, что они граждане Российской Федерации и по национальности чеченцы», — отметила она.

29 июля 2017 года присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. 13 июля 2017 суд приговорил Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, с лишением воинского звания и награды, Анзору Губашеву дали 19 лет, его брату Шадиду — 16 лет, Эскерханову — 14 лет в марте 2024 года он подписал контракт с Минобороны, был помилован и ушел на СВО, Бахаеву — 11 лет.

Решением остались недовольны все стороны , его обжаловали, однако в ноябре того же года Верховный суд оставил приговор в силе. Правда, ознакомиться с делом политика журналистам не позволяют до сих пор.

По данным ВЦИОМ, за процессом по делу следили 35% россиян.

close Цветы на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, 24 февраля 2019 года Maxim Shemetov/Reuters

В декабре 2021 года в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина журналисты в очередной раз спросили главу государства о деле Немцова и заказчиках убийства.

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Все поручения и приказы были мной отданы. Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спряталась, остались за скобками. Органам дознания это не известно. Если есть заказчики, то будем их искать», — заверил президент.