Русская сказка с блинами: как Москва встретила Масленицу

В столицу пришла Масленица. Главными праздничными площадками стали Манежная и Тверская площади, Тверской бульвар и площадь Революции. Яркие ленты, русские печи, баранки и самовары, расписные платки, народные песни, конкурсы и, конечно же, блины с самыми разными начинками — так выглядит московская Масленица. Наш корреспондент отправился в сердце праздника — на Манежную площадь, чтобы окунуться в традиции и подразнить свой аппетит.

Печь, терем и 50 видов блинов

В этом году московская Масленица стала частью масштабного проекта «Зима в Москве» и развернулась на более чем 30 площадках по всему городу. Гуляния начались у Кремлевских стен. В честь праздника Манежную площадь перенарядили уже в третий раз за сезон. Красные китайские фонарики заменили пестрыми лентами, на елках появились солярные круги, калачи, цветастые платки и куклы-обереги.

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У входа на площадь, перед декоративными воротами, красуется русская печь с узорчатыми изразцами, а рядом тащит наполненный сеном воз лошадка-качалка. Торговые павильоны обратились в терема с красными крышами, под крышами висят плетеные лапти и связки баранок. В воздухе проносятся звуки песен, запах кострового дыма и свежеиспеченных блинов: угощения готовят в каждом тереме-павильоне.

«В меню фестивальных площадок представлено более 50 видов блинов на любой вкус. Это как традиционные русские блины с сметаной, медом, вареньем, сгущенкой, так и блины по-сибирски — с муксуном, по-московски — с красной икрой, блины с крымской лавандой, камамбером и апельсиновым соусом, кукурузные — с сыром и вишневым вареньем. И самый большой выбор — здесь, на Манежной площади», — говорит представитель комитета фестиваля Павел Гусев.

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По традиции, на Масленицу принято ходить в гости, причем не с пустыми руками. Вот и на фестивальной площадке разместился Домик добра в нарядном голубом оформлении. Сюда можно принести подарки для участников СВО и детей, проживающих на новых территориях. Очень востребованы теплые вещи, носки, термобелье, перчатки, стельки, предметы гигиены, влажные салфетки, сладости, книги и открытки с добрыми пожеланиями. По словам администратора Домика Елены Евграфовой, москвичи щедро приносят подарки и в Новый год, и в Рождество, и особенно сейчас, накануне Дня защитника Отечества.

По следам предков московская Масленица раскинулась от Манежной до площади Революции.

Между торговыми рядами, деревянными колодцами и мельницами прогуливаются персонажи из русского фольклора. Красна девица-весна в длинном сарафане, зеленом кокошнике и с корзиной подснежников в руках прошла вслед за парнем в алой рубахе и сапогах, девушки в пестрых вышитых платках и с нарумяненными щеками приглашают пуститься в пляс всех гостей, тут же чинно ступают зажиточные «крестьяне», решившие отдохнуть на празднике от повседневных забот.

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«Масленичные гуляния для наших предков были очень важны, это символ весны и плодородия. После сжигания чучела его пеплом удобряли землю, чтобы был хороший урожай, — объясняет известный москвовед, главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов. — На Масленицу знакомились, навещали родственников, сватались, ходили на смотрины, поминали умерших. Некоторые традиции мы сохранили и сегодня. Конечно, в Москве уже трудно представить кулачные бои, но мы так же собираемся вместе, угощаем друг друга блинами, поем народные песни и совершаем добрые поступки».



Выковать жаворонка

На всех площадках Московской Масленицы демонстрируют свое искусство народные умельцы. На Манежной площади разместилась походная кузница. Здесь кузнец Илья Ян раздувает мехи, плющит молотом металл и достает из раскаленного горна маленьких жаворонков — символов весны. В народе их принято делать из теста. По словам Ильи, в кузнечном мастерстве есть семь обязательных этапов: протяжка, гибка, торсировка, рубка, осадка, прошивка и сварка. На одного такого жаворонка уходит полчаса.

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За работой кузнеца с любопытством следят и дети, и взрослые. Пятилетний Ярослав Ганников повис на заборчике, чтобы лучше видеть процесс, а его двухлетняя сестра Агата заняла зрительское место в своей коляске. «Масленицу мы любим, всегда приходим на городской праздник и дома блины печем. Дети помогают тесто месить», – делится их мама Анна Ганникова.

В десяти шагах от кузницы аниматоры с детьми водят хоровод под аккомпанемент бубна и балалайки, напротив делают куклы-обереги в Домике мастер-классов, а фольклорные персонажи угощают всех гостей леденцами из подносов-коробов.

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Масленица продлится в Москве до 2 марта. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, яркие ледовые шоу, спектакли по мотивам детских сказок, состязания богатырей и выступления фолк-групп. Так, на Тверской площади можно сфотографироваться в настоящей купеческой гостиной под открытым небом, на площади Революции покажут ледовый спектакль, а в кинопарке Москино представят национальные игрушки: каргопольскую, дымковскую, мезенскую и филимоновскую и проведут мастер-классы по народному искусству для всех гостей. Яркую программу подготовили парки «Сокольники», «Кузьминки» и «Ходынское поле». Подробное расписание площадок на сайте «Московские сезоны».