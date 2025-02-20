От кисточки до саксофона. Как московские школы искусств раскрывают детские таланты

В Москве, по данным статистики, работает 153 образовательных учреждения, где более 100 тысяч ребят занимаются искусством и где созданы все условия для развития детских талантов. О том, как юные музыканты, художники и актеры делают первые шаги к своей мечте и какие возможности открывают перед ними московские школы искусств, — в материале «Газеты.Ru».

Новое пространство для творчества

«У нас вся семья музыкальная,» — рассказал «Газете.Ru» десятилетний Олег Малов, ученик Детской музыкальной школы имени Ференца Листа, куда мы направились, чтобы узнать, как воспитывают будущих звезд. Мальчик, выбравший флейту, в прошлом году победил на международном конкурсе «Вселенная музыки», не расстается со своим инструментом и мечтает о карьере профессионального музыканта.

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Детская музыкальная школа имени Ференца Листа, входящая в структуру МГО ДШИ «Кусково», долгое время располагалась в здании общеобразовательной школы. Но в 2019 году, благодаря городской программе «Искусство — детям», получила новое, современное трехэтажное здание. Программа мэра Москвы позволила создать комфортные кабинеты с новой мебелью, два концертных зала, художественный класс, зал хореографии, а также оснастить школу современными музыкальными инструментами и звуковым оборудованием. Это, безусловно, дало возможность вывести обучение на качественно новый уровень.

Сегодня здесь воспитываются 322 юных таланта, которые осваивают игру на различных инструментах, занимаются вокалом, рисуют, изучают актерское мастерство, танцуют и создают скульптуры. Школа гордится своими учениками, которые ежегодно становятся лауреатами престижных творческих конкурсов, получают гранты и участвуют в масштабных культурных проектах. Путь к успеху начинается со вступительных прослушиваний, где оцениваются музыкальный слух, чувство ритма, пластика и другие природные данные.

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Директор МГО ДШИ «Кусково» Евгения Игнатова отметила, что при приеме детей в школу педагоги стараются определить, какой инструмент наиболее подходит им по физиологическим особенностям. Детям с абсолютным слухом рекомендуют струнные инструменты или хоровое пение, а тем, у кого крупные руки, – виолончель, сообщила она «Газете.Ru». Для духовых инструментов важен развитый речевой аппарат и правильный прикус. Пластичным детям легче дается фортепиано, а вот для скрипки противопоказан сколиоз. Преподаватели, по ее словам, помогают раскрыть и развить природные способности каждого ребенка, независимо от того, проявляются они сразу или постепенно — кто-то раскрывается уже в первом классе, а кто-то — ближе к пятому.

Саксофон как визитная карточка

У каждой школы искусств есть свои уникальные направления и «изюминки». В МШИ имени Ференца Листа особенно гордятся классом классического саксофона. Его ведет Александра Петрова, ученица Маргариты Шапошниковой, основательницы первой в России школы саксофона. В уютном кабинете стоит рояль, на котором Александра аккомпанирует ученикам, и представлены саксофоны разных размеров: от баритона до сопрано. Атмосферу творчества дополняет забавный розовый кролик в стильном костюме с миниатюрным саксофоном.

13-летняя Полина Корда, ученица школы, рассказала, что занимается музыкой уже семь лет и ежедневно репетирует дома. Соседи, по ее словам, не только не возражают, но и с удовольствием слушают ее музыкальные импровизации. В будущем Полина, по ее словам, планирует освоить джазовое исполнение, чтобы иметь возможность выступать на разных площадках.

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Александра Петрова работает в школе с момента ее основания и выпустила множество талантливых саксофонистов, ставших лауреатами международных конкурсов. По ее словам, саксофон — инструмент с широчайшими возможностями, на котором можно исполнять произведения самых разных жанров. Ключевое различие между классической и джазовой манерой исполнения заключается в культуре звука: в джазе важна импровизация, поэтому, освоив классику, музыкант при желании сможет перейти к джазу, но не наоборот. Она подчеркнула, что в школе созданы прекрасные условия для обучения и есть все необходимое оборудование

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От мюзикла до звукозаписи

В школе имени Ференца Листа постоянно появляются новые возможности для всестороннего развития талантов. За последние годы здесь открылись «Молодежный театр мюзикла в Кусково», хореографическая студия «Прелюдия» и новое отделение изобразительного искусства, где дети изучают живопись, графику, скульптуру и историю искусств. Для самых маленьких организованы отдельные студии и подготовительные группы.

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12-летняя Любовь Белова, ученица школы, поделилась с «Газетой.Ru», что посещает занятия по скульптуре, живописи, станковой композиции и истории искусств. Параллельно девочка учится игре на фортепиано, сольному вокалу и хоровому пению. Люба мечтает стать архитектором, поэтому считает художественную школу важным этапом на пути к своей цели. Ее младшая сестра, Яна, также посещает подготовительную группу.

Гордостью школы является и профессиональная студия звукозаписи под руководством Даниила Негрешного, где любой воспитанник может записать конкурсный номер, сингл или даже полноценный альбом.

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В настоящее время, как рассказал Даниил, ведется работа над первым диском народного ансамбля из музыкальной школы имени Шостаковича. В свободное от записи время студия используется для занятий с преподавателями, что стало возможным благодаря отличной звукоизоляции.

Звезды делятся опытом

В рамках специального проекта Департамента культуры города Москвы «Урок со звездой», который стартовал в прошлом году, более 2000 учащихся детских школ искусств получили возможность пообщаться с известными музыкантами, артистами, художниками и дизайнерами, которые делятся секретами своего мастерства и рассказывают о пути к успеху.

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Первый урок в рамках проекта прошел в Московском международном Доме музыки, где прославленный скрипач и дирижер Владимир Спиваков провел открытую репетицию с оркестром «Виртуозы Москвы». Проект продолжается, и юных дарований ждет еще много интересных встреч и творческих экспериментов.

Приемные испытания в московские детские школы искусств начнутся 15 апреля. Познакомиться с педагогами и направлениями можно будет на Днях открытых дверей, которые весной пройдут в каждом учреждении. Это отличная возможность для будущих учеников и их родителей узнать больше о тех прекрасных, без преувеличения, возможностях, которые открывают московские школы искусств для развития детских талантов.