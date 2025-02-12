«На глазах отца изнасиловали дочь»: как погром в Душанбе привел к бегству русских

Солдаты внутренних войск и милиции во время беспорядков в Душанбе, февраль 1990 года

35 лет назад в Душанбе в ходе массовых беспорядков погибли десятки человек

Десятки тысяч погибших и десятки миллиардов долларов экономических потерь, эпидемии и массовое бегство русских — такой исход был у гражданской войны в Таджикистане в 1990-х. Но лихорадить некогда мирную советскую республику начало еще за несколько лет до этого. Как протесты в Душанбе, начавшиеся из-за погрома в столице Азербайджана, привели к погромам русских — в материале «Газеты.Ru».

«Квартирный вопрос»

Накануне распада СССР Таджикистан был одной из беднейших союзных республик. Население кишлаков (деревень) преимущественно было таджикским. Однако столица Таджикской ССР Душанбе был городом интернациональным. Почти половину его населения составляли не таджики, а русские и представители других национальностей.

По словам анонимной русской журналистки, жившей в Душанбе,

город был «совершенно интернациональным — здесь жили евреи, немцы, корейцы, русские, татары…»

Население Душанбе постоянно росло — в том числе за счет таджиков, переезжавших с востока республики.

close Военнослужащие на улицах Душанбе, февраль 1990 года ТАСС

Беспорядки в столице Таджикской ССР спровоцировали слухи о том, что власти республики якобы собираются выделить без очереди квартиры «нескольким тысячам армянских беженцев из Баку» (В Азербайджане только закончились армянские погромы, происходившие на фоне столкновений местных националистов с Советской армией).

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А жилье в Душанбе, куда стекалось сельское население, было дефицитным.

11 февраля 1990 года сотни человек, собравшиеся у здания ЦК таджикской компартии, потребовали у первого секретаря Кахара Махкамова ответа на вопрос — почему армянам выдали квартиры без очереди. Местные жители стояли в очередях за жильем годами.

close Митинг у здания ЦК компартии Таджикистана, Душанбе, февраль 1990 года ТАСС

Махкамов вышел и заявил, что слухи не имеют оснований — но ему не поверили. Было решено создать комиссию для проверки жилплощади и отчитаться об этом на следующий день.

В реальности же, отмечает Sputnik Таджикистан, лишь около 50 семей бакинских армян приехали в Душанбе — и квартиры «за так» им выдавать не собирались.

Провокация или волна насилия?

Мнения о том, кто спровоцировал душанбинский погром 1990 года, разнятся. По одной из версий, беспорядки инспирировало местное КГБ — чтобы дискредитировать таджикистанское демократическое движение, набравшее силу на излете перестройки. По словам Кахара Махкамова, протесты спровоцировали «некоторые руководители КГБ как в Душанбе, так и в Москве».

В то же время в 1980-х в советском Таджикистане росла популярность ислама. А в 1990-м в республике существовала даже подпольная Исламская партия возрождения и официальное общественно-политическое движение националистов «Растохез» — подобие литовского «Саюдиса». Зародившийся национализм могли использовать местные кланы, которые были недовольны ленинабадским кланом — именно его представители были тогда у власти.

Так или иначе, 12 февраля митингующие начали требовать уже отставки первого секретаря ЦК КП Таджикистана. Разгоряченная толпа стала жечь ларьки и громить магазины.

«Я помню, как озверевшая толпа двинулась с площади в город. Когда никто из руководства не вышел на площадь, они пошли по городу, заполняя улицы. Шли, наклонив головы чуть вперед, руки или в карманах, или держат арматуру… И раскачивали и переворачивали все машины, которые попадались на пути, даже автобусы», — приводил портал «Россия и соотечественники» воспоминания очевидица.

close Беспорядки у здания минводхоза республики в Душанбе, февраль 1990 года TASS Photo Chronicle

Жившая в Душанбе Ольга Живоглядова рассказывала «Газете.Ru» о беспорядках:

«По одному из центральных проспектов девятым валом катилась толпа, полностью закрывшая собою улицу и крушащая все на своем пути. Тут уже в ход шло не только «оружие пролетариата».

Толпа переворачивала машины, била витрины, избивала и убивала людей, причем под раздачу попадали все: и таджики, которые чем-то не приглянулись, и, в особенности, русские; мужчины и женщины. К примеру, если накрашенной или одетой по-европейски девушке-таджичке не повезло попасться на их пути, участь ее была печальной. Мамин сосед ехал на машине по улице и попал в эту толпу; его почти заблокировали, хотели остановить; однако он прекрасно понимал, что произойдет, если он послушается. Поэтому он просто надавил на газ и прорвался сквозь толпу на полном ходу. Мамина соседка с ребенком вовремя заметила поток людей и улизнула от него дворами».

«Езжай на своя Россия!»

Жительница Душанбе Нина Ольховая вспоминала, что погром сопровождали жуткие события — «на глазах отца, зубного врача, изнасиловали дочь».

«Женщина, работавшая в Министерстве просвещения, рассказывала, что на нее уже накинулись трое, но в этот момент их внимание привлекли двое русских — парень и девушка. Они были обречены, потому что были светловолосы и светлоглазы. Их свалили на землю, били ногами, топтали. Потом, схватив за руки и ноги, топили в луже воды, смешанной со снегом и кровью. Женщина понимала, что они спасли ей жизнь, но помочь им была не в силах», — говорится в рассказе душанбинки.

13 февраля в городе не работал общественный транспорт, школы и детсады, почта, магазины и заводы. Многие горожане собирали отряды самообороны — для защиты домов от погромщиков.

Вдоль домов прохаживались мужчины с палками или обрезками труб. На руках — белые повязки. Переговаривались между собой: «Как у вас? » — «Тихо. А у вас? » — «И у нас тоже». Во дворе дома, где я жила, стоял столик, за которым сидели мужчины тоже с повязками. Кто-то играл в домино. Увидев своего соседа, молодого парня, я спросила: «Это что, наши?» Я сама удивилась вырвавшемуся слову. Но он не удивился: «Да, это наши». Он рассказал, что жители организовали дежурства: все мужчины по очереди ночью охраняют наш дом. Нина Ольховая очевидица

Чтобы остановить беспорядки, министр обороны СССР Дмитрий Язов приказал ввести в столицу Таджикистана порядка 5 тыс. военных, также был введен комендантский час. Солдаты получили приказ стрелять на поражение. В результате были убиты 25 человек, ранены — более 550.

Руководство Таджикистана подало в отставку, но пленум ЦК КП ее не принял. Февральский погром стал прологом к кровопролитной гражданской войне, разразившейся в Таджикистане в 1992–1997 годах.

close Бронетехника и войска на улицах Душанбе, февраль 1990 года Роберт Нетелев/ТАСС

Русские и представители других национальностей стали массово покидать Таджикистан. Жившая в начале 1990-х в республике Елена (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что ксенофобские настроения тогда ощущались скорее в сельской местности, в кишлаках, а не в городах.

В кишлаке — там жила и работала моя мама — я помню, дети бегали по дороге и кричали: «Езжай на своя Россия!» Взрослые молчали, но было видно, что они науськивали детей», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Сама Елена жила в Чкаловске — закрытом городе на севере Таджикистана, с «московским» снабжением. Там жили русские, крымские татары, немцы.

«У нас русских не трогал никто. Были разборки между таджиками — к нам приезжал какой-то отряд, были военные действия немного. Но мирных не трогали. Сын после этого позвонил, сказал — уезжайте оттуда, — вспоминает Елена. — Все поехали, и мы тоже вернулись в Россию уже в конце 1990-х. Настроения в стране изменились сильно».

В конце 1980-х русское население Таджикистана составляло почти 400 тыс. человек. В 1996 году в республике насчитали менее 200 тыс. русских, а в 2000 году — только 68,2 тысячи.