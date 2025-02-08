Угоны самолетов власовцев, гранаты и заточки в голову: как бежали из немецкого плена

8 февраля 1945 года, 80 лет назад десять советских военнопленных во главе со старшим лейтенантом Михаилом Девятаевым угнали немецкий бомбардировщик «Хейнкель» и вырвались на свободу. Большинство бежавших вернулись на фронт и погибли до Дня Победы, а сам Девятаев оказался снова в лагере — уже НКВД. О самых дерзких побегах советских солдат из немецкого плена — в материале «Газеты.Ru».

Побег группы Девятаева

Самый громкий побег из немецкого плена в годы Великой Отечественной войны совершил старший лейтенант Михаил Девятаев.

До войны он чудом избежал репрессий за сбор колосков на колхозном поле, бежал из деревни в Казань и поступил в аэроклуб. Потом был призван в Красную армию, в 1940 году закончил летное училище.

close Герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев Владимир Акимов/РИА Новости

Воевал с 22 июня, за три месяца боев произвел 180 боевых вылетов, сбил девять фашистских самолетов. В сентябре был тяжело ранен, после госпиталя служил командиром звена авиационной связи, в 1943 году — командовал звеном санитарного авиаполка, эвакуировал раненых.

В мае 1944 года Девятаев снова стал летчиком-истребителем. На американском самолете Bell P-39 «Аэрокобра», поставленном по ленд-лизу, он вылетел вечером 13 июля отражать налет Люфтваффе. Возле Львова самолет Девятаева был подбит, и летчик едва успел выпрыгнуть с парашютом. Однако ударился о хвостовой стабилизатор, потерял сознание и — приземлился на территории гитлеровцев.

Начались скитания Девятаева по лагерям для военнопленных — шталагам. Спустя месяц после пленения старший лейтенант попытался бежать — однако его и товарищей поймали и заключили в «лагерь смерти» Заксенхаузен.

Там, с помощью лагерного цирюльника, пленного танкиста, летчику удалось подменить нашивку с номером смертника на номер штрафника. Под чужим именем он отправился в другой концлагерь, возле ракетного центра Пенемюнде в Северном море, где немецкие ученые работали над крылатыми ракетами «Фау». Там Девятаев трудился с другими пленными — как разнорабочий.

Приметив бомбардировщик Heinkel He 111, который использовали для наведения ракет, советский ас решил угнать его и бежать в СССР. С ним решились на побег более десяти пленных, но в итоге двое испугалась и передумали.

За несколько дней до побега заключенные в концлагере уголовники вступили с Девятаевым в конфликт и приговорили его к смерти — дав «десять дней жизни». Время поджимало.

И вот 8 февраля Девятаев с товарищами были выведены на ремонтные работы. Незаметно убив конвоира заточкой, они похитили его винтовку и бросились к самолету. Беглецы сбили замок с кабины и запустили оба мотора.

Но тут возникли сложности — машина была незнакома старшему лейтенанту, и бомбардировщик чуть не разбился, выкатившись со взлетной полосы. Заметившие это немцы опешили, они не понимали, что происходит. Наконец, разобравшись в управлении, авиатор сумел поднять «Хейнкель» в воздух.

На Пенемюнде подняли тревогу и приказали сбить самолет с беглецами. На перехват отправили летчика-аса Гюнтера Хобома, но тот не нашел бомбардировщик — то ли не смог, то ли не захотел. А другой немецкий пилот Вальтер Даль, возвращавшийся с задания и получивший приказ сбить He 111, лишь выпустил по нему остаток боезапаса и вернулся на базу — кончалось топливо.

Пролетев около 400 км на восток, Девятаев с товарищами добрались до линии фронта и пересекли ее. Самолет загорелся от попадания советской ПВО, и где-то в неглубоком тылу пилот сумел его посадить.

Солдаты Красной армии приняли беглецов приняли за немцев, Девятаева и других беглецов отправили в фильтрационный лагерь НКВД. После долгих допросов ракетный конструктор Сергей Королев вызвал летчика на полигон Пенемюнде — уже после Победы — чтобы беглец помог ему с изучением тайного немецкого объекта.

Из десяти беглецов до конца войны дожили лишь Девятаев и еще трое — а остальные, вернувшиеся на фронт простыми рядовыми, погибли в боях. Офицеров же спасло то, что СМЕРШ держал их в лагере дольше.

По окончании войны Девятаев как бывший пленный с трудом мог найти работу. Но в 1957 году по инициативе Королева ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1959 году его приняли в КПСС. Бывший летчик испытывал потом речные суда «Метеор».

В 2002 году Девятаев съездил на Пенемюнде и встретился там с немецким летчиком Гюнтером Хобомом, которому приказали его убить. В ноябре того же года Михаил Девятаев умер.

Побег из РОА на «Шторьхе»

Николай Лошаков в 1941 году еще учился в авиационной школе, а в 1942 году был направлен на оборону Ленинграда. Получив звание младшего лейтенанта, воевал в гвардейском 14-м полку, совершил 121 боевой вылет. Два немецких самолета сбил лично, один — в составе авиагруппы.

В мае 1943 года его самолет Як-1Б был сбит фашистским асом в воздушном бою. Лошаков выпрыгнул с парашютом, но приземлился на немецкой территории и попал в плен. После долгих допросов в шталаге, юный (ему было 20 лет) пилот дал согласие на службу в коллаборационистских ВВС КОНР «Русской освободительной армии» (РОА). И замыслил побег.

close Николай Лошаков Wikimedia Commons

11 августа 1943 года вместе с другим советским пленным Иваном Денисюком, сержантом-танкистом, Лошаков бежал на легком самолете «Шторьх». Их преследовали немецкие истребители, младший лейтенант был ранен, но смог оторваться и долететь до Новгородской области.

Оба беглеца попали в руки СМЕРШа. Суд приговорил Денисюка к 20 годам лагерей, а Лошакова — к трем годам лишения свободы. Освобожден юный летчик был 12 августа 1945 года, Денисюк вышел на свободу в 1951 году.

После Николай Лошаков работал авиамотористом в авиаотряде «Воркутаугля». Был реабилитирован в 1959 году. Получил впоследствии звания Почетного шахтера СССР и заслуженного работника народного хозяйства Коми АССР. Умер в 1984 году.

Вторая звезда Героя

Владимир Лавриненков также воевал с июня 1941 года, на истребителе И-15 бис штурмовал немецкие танки под Ростовом-на-Дону, в 1942 году за месяц сбил 16 фашистских самолетов.

Летом 1942 года воевал на Брянском фронте, потом был переведен на Воронежский фронт. Командовал звеном истребителей, вскоре снова сбил три «Мессершмитта». За мужество и героизм Лавриненкова представили к ордену Красного Знамени. В ходе Сталинградской битвы младший лейтенант лично сбил девять самолетов врага.

К началу 1943 года Лавриненков совершил 322 боевых вылета, участвовал в 78 воздушных боях. 1 мая того же года стал Героем Советского Союза.

А в конце августа «Аэрокобра» Лавриненкова была повреждена в ходе боя с немецким авиакорректировщиком «Филин» «Фокке-Вульф», пилот выпрыгнул над вражескими позициями и попал в плен.

close Советский летчик, командир 9-го гвардейского Краснознамённого истребительного авиационного полка дважды Герой Советского Союза гвардии майор Владимир Лавриненков у своего самолета Александр Становов/РИА Новости

Бежать он сумел во время конвоирования в шталаг — с товарищем по несчастью. В немецком тылу Лавриненков добрался до партизанского отряда и продолжал воевать с гитлеровцами. В одном селе, забросав гранатами дом с немцами, младший лейтенант освободил других советских пленных. Спустя месяц он смог вернуться в свой авиаполк.

Летом 1944 года получивший к тому времени звание гвардии майора Владимир Лавриненков во второй раз получил звание Героя Советского Союза — за 34 лично сбитых фашистских самолета.

Послевоенная карьера дважды Героя была в целом безоблачной – он дожил до 1988 года, под конец жизни был военным консультантом Киевского военного училища ПВО, занимал различные командные должности.

Восстание в концлагере

Лейтенант Александр Печерский попал осенью 1941 года в котел под Вязьмой. Ему и другим бойцам поручили вынести из окружения раненого комиссара, но Печерский был ранен и попал в плен.

Переболев тифом, лейтенант пытался бежать в мае 1942 года. Но его и четверых сообщников поймали и отправили в «штрафной» лагерь. Вскоре охранники лагеря во время медосмотра выяснили, что Печерский был евреем, и отправили его в лагерь уничтожения Собибор.

close Александр Печерский - руководитель восстания пленных в концлагере «Собирор», 1965 год В. Козлов/РИА Новости

В октябре 1943 года его заключенные во главе с Александром Печерским смогли поднять восстание. Узники Собибора собирались перебить охрану, а после — захватить арсенал. Но все пошло не по плану — уничтожить смогли только 12 эсэсовцев. Взять склад с оружием не удалось, и восставшим пришлось бежать из лагеря по минному полю.

Всего в Собиборе было 550 заключенных. Из них 130 не участвовали в мятеже, порядка 80 были убиты при побеге. Еще 170 человек были схвачены немцами во время поисков. Все эти люди были казнены гитлеровцами.

До 1944 года еще порядка 90 беглецов были выданы немцам или убиты. Только 42 бывших узника Собибора дожили до конца войны.

Сам Печерский вместе с восьмерыми бывшими военнопленными перебрался через реку Буг и добрался до партизан. Там он воевал как подрывник-сапер и пустил под откос два немецких товарных поезда.

Когда РККА освободила Белоруссию, Печерского направили в фильтрационный лагерь НКВД. А оттуда — в штурмовой батальон, подобие штрафбата. Летом 1944 года он был ранен миной и четыре месяца лечился в госпитале, стал инвалидом. Работал администратором в театре, дожил до 1990 года.

Известны и другие случаи побега из немецкого плена. Летчик-майор Сергей Вандышев был взят в плен летом 1944 года, когда его самолет был сбит во время возвращения с боевого задания. Пленили его тяжело раненым.

Вандышев тоже смог поднять восстание и угнать самолет — 22 апреля 1945 года. После возвращения был принят снова в свою часть. Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. В 1948 году его арестовали и вскоре приговорили к 15 годам лагерей — якобы за измену Родине. Бывший майор трудился в воркутинских шахтах.

close Советский летчик-штурмовик, гвардии майор, Герой России Сергей Вандышев Владимир Матвиевский/ТАСС

Вандышев вину не признал, и в 1954 году Верховный суд СССР постановил его дело прекратить за недоказанностью обвинения. На свободу летчик вышел в 1955 году, работал в сфере ЖКХ, а умер в 1996-м.

Арам Карапетян был командиром бомбардировщика ДБ-3Ф. В 1942 году его самолет был подбит во время задания — разбомбить немецкие колонны подкреплений. Но был сбит огнем.

Горящий самолет он сумел посадить на болоте, но его поймали немцы — раненого, с перебитой ногой. После скитаний по лагерям для пленных, он оказался в Ангербурге, где познакомился с двумя другими летчиками — Владимиром Москальцом и Пантелеймоном Чкуасели. Троица решила бежать и вступила в ВВС КОНР РОА. Как рассказывала правнучка Карапетяна, пилоты смогли угнать сразу три немецких самолета.

Вернувшись к своим, Москалец, Чкуасели и Карапетян были арестованы СМЕРШ и направлены в лагеря. Всех троих суд приговорил за измену Родине к 10 годам лагерей. В лагере пилот познакомился со своей будущей женой. Реабилитирован он был в 1959 году, и дожил до 1993 года. Москалец в 1980-х был награжден Орденом Отечественной войны I-й степени, дожил до 1992-го. А Пантелеймон Чкуасели вернулся после лагерей в Грузию, работал авиадиспетчером и умер в 1987 году.