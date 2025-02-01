«Деньги решают все». С бойца ММА Асхабова сняли подозрения в похищении украинца

Российского бойца MMA Хасана Асхабова задержали на Бали по подозрению в похищении гражданина Украины и вымогательстве около $200 тысяч. Спустя сутки спортсмена отпустили, и он тут же покинул Индонезию. Два года назад Асхабов и его брат-близнец проходили по делу об ограблении итальянца. Однако и тогда они оказались на свободе.

Российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хасана Асхабова задержали на Бали, пишет Tribun-bali.com. Спортсмена заподозрили в причастности к похищению человека и участии в международной преступной группировке.

Кто такой Асхабов? Хасан Асхабов 13 февраля 1995 года в Грозном, в один день со своим братом-близнецом Хусейном. Смешанными единоборствами братья начали заниматься в 13 лет. В 2012 году переехали во Францию.



На счету Асхабова 23 победы и два поражения за карьеру в ММА. В 2015 году он завоевал титул чемпиона мира организации WWFC в полулегкой весовой категории.



В 2018 году поединок Асхабова был номинирован на премию WWFC Awards в номинации «Лучший бой года».

Индонезийские правоохранители заявили, что Асхабов с группой неизвестных в масках силой вытащили мужчину из машины, отвезли на виллу и заставили дать пароль от криптокошелька, а после похитили оттуда 3,2 млрд рупий ($200 тыс.).

Всего в деле было девять подозреваемых.

Как сообщает «Страна.ua», пострадавший — киевский криптобизнесмен Игорь Ермаков, последние годы проживавший в Индонезии.

Асхабова задержали 30 января в аэропорту. Он собирался улететь в ОАЭ.

Спасибо полиции Индонезии

1 февраля Асхабов сообщил в соцсетях, что его отпустили. Он опубликовал свою фотографию из самолета и подписал ее «Money decides everything» («Деньги решают все»).

Позже Асхабов удалил первый пост и выложил новый, в котором поблагодарил «доблестную полицию Индонезии», так как она оперативно «разобралась в ситуации». Он также указал, что журналисты раздувают про него небылицы.

«Меня задержали в аэропорту Бали для дачи показаний по инциденту, который произошел полтора месяца назад, в то время, когда я находился в Эмиратах», — отметил он.

Асхабов уточнил, что дело закрыто.

«P.S. Люди, которые хотели заплатить и создать мне проблемы, знайте, что не все продается и покупается в этом мире», — добавил он.

Эпизод с пытками итальянца

В 2023 году Асхабова задержали вместе с его братом Хусейном по подозрению в причастности к похищению гражданина Италии, ограблению и пыткам.

По версии полиции, неизвестные ворвались на виллу, связали владельца и всю ночь его пытали, в том числе раскаленным утюгом. В итоге забрали дорогие часы, ноутбук и два новых iPhone. Кроме того, они отобрали €40 тыс. наличными. В преступлении также подозревались несколько граждан Казахстана.

Однако после разбирательств братьев отпустили, а все обвинения сняли.