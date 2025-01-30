«Попал на минное поле — ползи»: как воевал и жил легендарный подводник Александр Маринеско

Ненастной ночью 30 января 1945 года в Балтийском море советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско атаковала фашистский транспорт. Погибли несколько тысяч человек — и военнослужащие, и гражданские лица, пытавшиеся убежать от наступавшей на запад Советской армии. Военные историки до сих пор дискутируют о военном значении тех событий, названных в СМИ «атакой века».

«Не любили мы передвижение строем»

«Я родился в городе тепла, красоты и веселья — Одессе». Так начинаются незаконченные автобиографические записки будущего Героя Советского Союза Александра Маринеско цитата из записок приводится в повести «Капитан дальнего плавания» авторства хорошего знавшего Маринеско писателя Александра Крона.

Его мать — крестьянка из Херсонской губернии. Отец — эмигрант из Румынии.

«Его отец, мой дед, Иона Маринеско <...> служил в Королевском румынском флоте. Но человек был гордый, несмотря на то, что был кочегаром простым», — вспоминала дочь Маринеско Татьяна. «Какой-то офицер дал ему пощечину. Ну и тот ему ответил. Тоже очень хорошо. Дал в лицо, так сказать. За это его под стражу посадили и должны были судить. Но сторожил его дружок и они вместе с этим дружком перебрались <...> в Россию, в Одессу и там обосновались».

Сложный, мягко говоря, характер, по наследству достался сыну. Маринеско свое дело знал хорошо, но воинскую дисциплину нарушал часто, отмечали потом многие биографы «подводника №1».

Александр Маринеско после окончания шести классов трудовой школы устроился учеником матроса, окончил школу юнг, ходил на судах Черноморского пароходства матросом первого класса, позднее работал третьим, а затем вторым помощником капитана. Побывал в портах Ближнего Востока: Константинополе, Смирне, Перее, Салониках, Яфе, Хайфе, Александрии, Порт-Саиде. Словом, повидал мир.

В начале 1930-х в СССР началось массовое строительство подводных лодок. Нужны были кадры. Маринеско в ноябре 1933 года был призван на военную службу и направлен на курсы комсостава Военно-морских сил Рабоче-крестьянской Красной армии.

«Военная служба многих не устраивала, больше всего не любили мы строевые занятия и всякое, даже на короткое расстояние, передвижение строем», — писал Маринеско в своих автобиографических записках.

По окончании учебы был направлен на Балтийский флот, где и встретил начало войны — в должности командира «малютки» — так называли подводные лодки класса М. Эти субмарины на тот момент были самыми малоразмерными длина – 36,9 м, ширина – 3,13 м в Советском Союзе, что позволяло транспортировать их в собранном виде по железной дороге между удаленными друг от друга морскими театрами боевых действий.

М-96, которой командовал Александр Маринеско, базировалась на полуострове Ханко (арендованном СССР у Финляндии по итогам советско-финской войны), но в первый же день войны была переведена в Эстонию, а затем совершила переход в Ленинград.

Согласно архивным документам, опубликованным в 2015 году в сборнике «Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет», в октябре 1941-го Маринеско «за пьянство и организацию в дивизионе подводных лодок азартных карточных игр» исключили из кандидатов в члены ВКП(б).

И дисциплинарных взысканий, и представлений к наградам у подводника будет еще много.

Первый бой

В первый бой М-96 под командованием Александра Маринеско вступила 14 августа 1942 года — на позиции между Таллином и Хельсинки подлодка атаковала немецкий конвой из транспорта, двух тяжелых плавбатарей и трех сторожевых катеров противника.

«... Действуя исключительно умело и осторожно, снайперски утопил одной торпедой 12 каб. больше 2 км транспорт противника водоизмещением 7000 тонн», — отмечалось в наградном листе для представления к награждению командира М-96 орденом Ленина по итогам этого похода Документы цитируются по изданию «Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет».

Послевоенный анализ документов кригсмарине официальное наименование военно-морских сил нацистской Германии показал, что у немцев в том конвое потерь не было. Советские подводники, действительно, иногда выдавали желаемое за действительное. Но тому были объективные причины. Средств объективного контроля у них не было, выводы об успехе или неуспехе атаки делались на основании того, что видел командир в перископ, и что слышал в отсеках личный состав. Но командир наблюдал цель в перископ в лучшем случае до пуска торпед, зачастую в условиях плохой видимости. А минутами созерцать результаты своей работы — значит демаскировать находящуюся на перископной глубине лодку, что почти равнозначно самоубийству.



В «послужном списке» М-96 за 1942 год значится и поход на Балтике со специальным разведывательным заданием — высадка разведгруппы из шести человек на резиновых шлюпках. Разведчики вернулись на борт с некоей «спецаппаратурой», как писали в официальных документах. В некоторых публикациях нашего времени утверждается, что целью разведгруппы была знаменитая немецкая шифровальная машина «Энигма».

Морская разведывательно-десантная операция у побережья Нарвского залива получила хорошую оценку командования, Маринеско был произведен в капитаны 3-го ранга и снова принят в кандидаты ВКП(б).

Смерть по борту

Во время тех походов командир субмарины Маринеско столкнулся с грозой подводников — минными заграждениями.

Немцы приступили к минированию Финского залива буквально в первые дни войны. И в дальнейшем только крепили этот заслон. Это должно было воспрепятствовать выходу базировавшихся в Кронштадте и Ленинграде советских субмарин.

«Само по себе полное подавление Ленинграда артиллерийскими обстрелами не устраняет угрозы со стороны подлодок, пока Кронштадт сохраняется в качестве базы. Каждая вырвавшаяся подлодка будет угрожать всей Балтике, беспокоить ее и создаст угрозу дальнейшего уменьшения нашего скудного тоннажа», — отмечал в 1942 году главком ВМС Германии Эрих Редер.

Финский залив был просто нафарширован минами самых разных конструкций — гальваноударными, магнитными, антенными — и стальными сетями.

«Это как схватка с невидимым врагом, — описывал Александр Маринеско свой опыт форсирования минных полей в разговоре с писателем Александром Кроном. «Мина не выдает себя ничем, недаром ее зовут молчаливой смертью. От мин никуда не уйдешь, можно только догадываться об их расположении, опираясь на рассказы товарищей, ходивших до тебя, и на собственное чутье. Попал на минное поле — ползи. Иди не виляя, самым малым».

Аналога обстановки для действий подводных лодок на Балтике в 1942—1944 годах, наверное просто нет в мировой практике, считают многие российские историки. Каждый рубеж противолодочной обороны, помимо минных полей, включал в себя корабельные дозоры, береговые артиллерийские батареи, шумопеленгаторные станции.

Усиление противолодочного рубежа в Финском заливе весной 1943 года <...> практически исключило использование подводных лодок КБФ на морских коммуникациях противника в Балтийском море. Эта задача, однако, с подводных лодок КБФ снята не была», — отмечалось в монографии «Советское военно-морское искусство в Великой отечественной войне».

Обстановка радикально изменилась после полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года и после выхода Финляндии из войны в сентябре того же года. Краснознаменный Балтийский флот получил возможность базироваться в финских портах.

Именно в одном из этих портов после очередного и результативного похода боевой командир ударился в новый загул.

«Алкоголь и женщины помешали Александру Маринеско своевременно вернуться из увольнения на свою подлодку к началу большого наступления на Балтике и в Восточной Пруссии. По слухам, его выбила из колеи и довела до беспамятства понтикка, финская картофельная водка», — писал в своем романе «Траектория краба» знаменитый немецкий писатель Гюнтер Грасс.

Нобелевский лауреат в данном случае не фантазировал, Александр Маринеско действительно увлекся не только местным алкоголем, но и женщинами. Ему грозил трибунал — командующий КБФ разрешил ему выход в боевой поход с переносом рассмотрения его дела судом после возвращения. Так что командир подводной лодки С-13, покинувший базу 11 января 1945 года, понимал, что вернуться он должен с результатом.

«Атака века»

12 января 1945 года началась Висло-Одерская наступательная операция, на следующий день — Восточно-Прусская. Советская армия неудержимо двигалась на запад. В этой ситуации руководство Третьего рейха отдает распоряжение о проведении операции «Ганнибал» — эвакуации Балтийским морем войск и гражданского населения с территории Восточной Померании, Курляндии и Восточной Пруссии вглубь Германии.

В этой операции был задействован и лайнер «Вильгельм Густлофф».

Десятипалубное круизное судно водоизмещением 25 тыс. тонн было спущено на воду в 1937 году, а назвали его в честь убитого студентом-евреем нацистского партийного лидера Вильгельма Густлоффа Гитлер на его похоронах заявил, что убиенный «будет в рядах бессмертных мучеников нашей нации». До начала Второй мировой ходил в круизы вдоль побережья Германии и по Северному морю — купить путевку на него могли позволить себе и рядовые немцы. После нападения Германии на Польшу был сначала переоборудован в плавучий госпиталь, а потом — в казарму для курсантов школы подводников.

На борту вышедшего 30 января 1945 года из Готенхафена так немцы назвали оккупированную польскую Гдыню лайнера находились 918 офицеров, унтер-офицеров и курсантов из 2-й учебной дивизии подводных лодок, раненые солдаты, женщины из вспомогательной службы ВМС и — более 3 тыс. беженцев.

close Германское пассажирское судно «Вильгельм Густлофф», 1939 год Bundesarchiv

Вечером того дня, когда лайнер шел по направлению к Килю, Гитлер выступил, как потом оказалось, с последним радиообращением к нации. Он призвал немцев еще больше укрепить в себе дух сопротивления.

В 21:10 лайнер был замечен сигнальщиками С-13. Через несколько минут на подлодке была объявлена боевая тревога. В 23:08, после того как субмарина сблизилась с лайнером, Александр Маринеско скомандовал «Пли»! Из носовых торпедных аппаратов вышли три «сигары». Первая торпеда поразила левый борт в районе мостика через 37 секунд. Буквально через несколько секунд цель поразили еще две торпеды. У «Вильгельма Густлоффа» не было шансов.

«Многие прыгали за борт. А потом они все пытались забраться в шлюпки и конечно, шлюпки переворачивались. Сидящие в шлюпках били их по головам и рукам веслами», — вспоминал потом один из выживших.

Через час лайнер ушел под воду. Спаслись около тысячи человек.

Был ли лайнер законной военной целью? Да, потому что он был включен в список вспомогательных судов кригсмарине и нес на борту вооружение. Кроме того, лайнер шел в сопровождении боевого корабля.

Поздно вечером 9 февраля С-13 под командованием Маринеско обнаружила еще один немецкий конвой — транспорт «Штойбен» и два корабля охранения. Как отмечают российские военные историки, по продолжительности преследования и проявленной командиром настойчивости этот эпизод не имел аналогов в нашем подводном флоте за все время войны , субмарина маневрировал четыре часа. Конвой шел на высокой скорости и с погашенными огнями. Из-за сильного охранения залп было произведен с дистанции 12 кабельтовых (больше 2 километров).

close Немецкий пассажирский океанский лайнер «Генерал фон Штойбен», 1925 год Bundesarchiv

«Штойбен» перевозил военнослужащих, раненых и беженцев — всего более 4200 человек. И «Штойбен» тоже был законной целью.

15 февраля С-13 вернулась на базу. О трибунале уже никто и не вспомнил. Потери, которые понесла фашистская Германия в последнем рейсе «Штойбена», насчитывали порядка 3 тыс. солдат и офицеров. «Это было максимальным показателем погибших солдат вермахта при гибели какого-либо судна от действий советских морских сил», — отмечал историк Алексей Исаев. Кроме того, было потоплено в одном походе два крупных судна противника общим водоизмещением 40 тыс. тонн. Именно поэтому эти события в СМИ начали называть «атакой века».

Маринеско был представлен к званию Героя Советского Союза, однако из-за дисциплинарных проступков получил лишь второй орден Красного Знамени.

«Герой» или просто человек?

Александр Маринеско был уволен в запас в конце 1945 года, дослуживал он уже будучи понижен в звании за нарушения дисциплины, на должности командира минного тральщика. Потом ходил на гражданских судах, работал на «гражданке», был судим за растрату, провел в заключении несколько лет, был топографом.

В 1960 году, после многочисленных ходатайств участников Великой Отечественной войны, Маринеско восстановили в звании капитана 3-го ранга. А в ноябре 1963-го он скончался на 51-м году жизни в безвестности. И фактически в нищете.

Звание Героя Советского Союза было присвоено капитану 3-го ранга Маринеско Александру Ивановичу посмертно, в 1990 году, после многочисленных обращений ветеранов и публикаций в СМИ.

close Памятник Герою Советского Союза подводнику Александру Маринеско в сквере на пересечении проспекта Стачек и дороги на Турухтанные острова в Санкт-Петербурге Игорь Руссак/РИА Новости

«К многочисленным серьезным проступкам А. Маринеско на службе и в быту я, как адмирал, отношусь совершенно определенно — отрицательно. Но зная его смелость, решительность и умение добиваться крупных боевых успехов, я готов многое простить ему и воздать должное за его заслуги перед Родиной», — писал спустя много лет после окончания войны главнокомандующий ВМФ Николай Кузнецов.