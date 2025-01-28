Поддержать выборы: абхазы попросили предусмотреть больше избирательных участков в России

Абхазские диаспоры просят увеличить количество избирательных участков на территории России к выборам президента Абхазии. Они уверены, что двух участков на всю страну недостаточно для того, чтобы все желающие смогли проголосовать. Подробнее — в нашем материале.

Представители абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге попросили увеличить число избирательных участков в России на выборах президента Абхазии для обеспечения свободного волеизъявления абхазов. Они подчеркнули, что в эти дни будет решаться судьба Абхазии, поэтому граждане республики должны иметь возможность голосовать на предстоящих выборах вне зависимости от их местонахождения. Пока что в России планируют открыть только два участка — в Москве и Черкесске.

«В преддверии выборов ЦИК Абхазии уместно было бы услышать просьбу граждан и увеличить число избирательных участков на территории РФ. Считаем целесообразным дополнительно открыть участки в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Майкопе и Сочи. Уверен, что наши друзья в России поддержат нас и не откажут нам в организации таких участков», — отмечается в заявлении диаспоры.

Эту позицию разделяют и другие организации.

«Очень много граждан Абхазии постоянно живут в России, и они тоже должны иметь возможность проголосовать. Не у всех есть физическая возможность отправиться в Абхазию или в один из двух участков в России. Нужно дать гражданам Абхазии максимум возможности проголосовать. Почему нет? Я не вижу в этом никакого ущерба для России ни во внешней, ни во внутренней политике. Наоборот, это поддержка демократических ценностей, прав и свобод», — поделился своим мнением с «Газетой.Ru» член Общественной организации «Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской Республики» Ахмед Кушхов.

С такой же просьбой выступил член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда «Ашана» Беслан Шакая.

«Приближается 15 февраля – день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции. И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», — прокомментировал Шакая.

Представитель диаспоры попросил увеличить число избирательных участков в городах России, где проживает большое количество абхазов — в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе и Сочи.

«Учитывая важность этих выборов, их возможно судьбоносный характер, все граждане Абхазии, вне зависимости от того, где сейчас они находятся, должны получить возможность проголосовать на выборах президента республики», — подчеркнул Шакая.

Краснодарская краевая общественная организация Центр Абхазской культуры «Апсны» также обратилась к органам власти России и Абхазии с просьбой предусмотреть участок в Краснодарском крае.

«Думаем, что каждый голос, отданный на выборах, послужит развитию и процветанию государства. Нам небезразлична судьба нашей Родины, ее будущее! Своими голосами мы хотим внести свой вклад в свободное волеизъявление нашего народа. Просим дать нам такую возможность, так как многие из нас, в силу возраста, здоровья и производственной необходимости, не имеют возможность выехать в Абхазию», — отметили в центре.

«Идею увеличить количество участков я безусловно поддерживаю. Это важно, потому что все должны голосовать за президента. Это наша страна, я тоже хочу принимать участие в выборах. Почему там не должно быть моего голоса?» — прокомментировал ситуацию Газете.Ru доктор социологических наук и профессор Кубанского государственного технологического университета Эмир Тужба.