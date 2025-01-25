«Этот бизнес контролирует СБУ». За что в Киеве убили главаря самой грозной ОПГ Москвы?

После смерти Сергея Тимофеева (Сильвестр) одним из лидеров Ореховской ОПГ стал бывший сотрудник КГБ Григорий Гусятинский. Едва выйдя из СИЗО, он уехал в Киев, но вовсе не за тем, чтобы отойти от дел. Несмотря на предупреждения соратников, московский бандит решил подмять под себя украинский бизнес. 25 января 1995 года киллер застрелил Гусятинского в его же доме. Кто и за что расквитался с главарем самой кровавой группировки Москвы — в материале «Газеты.Ru».

«Поскользнулся и ударился головой»

Ночью 25 января 1995 года врачу-травматологу ЦРКБ Зализнычного района Киева Сергею Калинину (имя изменено) позвонил знакомый юрист из Москвы — попросил без лишнего шума помочь человеку с ранением головы.

Приехав по адресу, мужчина поднялся в квартиру на 15 этаже жилого дома. Его тут же проводили в комнату. Окна завешены простыней, в кресле у балкона в окружении нескольких крепких ребят сидел мужчина средних лет. Он был без сознания и хрипел, на виске с правой стороны — рана.

«Поскользнулся и ударился головой», — объяснили медику. Лишних вопросов он не задавал, велел немедленно вызывать скорую.

Раненого доставили в больницу, нейрохирург провел операцию и извлек несколько осколков, но достать еще один оказалось невозможно. Врачи предупредили — шансов выжить у пострадавшего практически нет.

Спустя семь дней пациент, поступивший под фамилией Злодырев, скончался, не приходя в сознание. В феврале 1995 в Москве на Хованском кладбище прошли пышные похороны.

На памятнике было выгравировано настоящее имя убитого — Григорий Гусятинский. В криминальных кругах его знали как Гришу Северного, или Гриню, — одного из главарей крупнейшей банды России — «ореховской».

«Ему нравилось быть на виду»

Крупный парень с румяным улыбающимся лицом и расчетливый, жестокий лидер — мнение о Григории Гусятинском различалось даже у его соратников по ОПГ.

Бывший сотрудник КГБ, в 90-м Гусятинский понял, что больших доходов служба ему не принесет. В спортзале, оборудованном в бомбоубежище, он познакомился с Олегом Пылевым и его братом Андреем. Молодых людей объединяла любовь к качалке и жажда денег. Глядя на то, как в столице набирает обороты частный бизнес, они сколотили банду и занялись рэкетом. Одного за другим спортсмены подминали под себя местных предпринимателей.

Вскоре группировка расширилась настолько, что на нее обратил внимание король столичного бандитизма Сергей Тимофеев (Сильвестр). Он взял рэкетиров под свое крыло. Так медведковская ОПГ вошла в состав ореховского организованного преступного сообщества, сохранив при этом обособленность и четкую структуру.

Андрей Пылев занимался экономическими и финансовыми вопросами, Олег отвечал за силовые акции, а Гусятинский был ее «публичным представителем».

«Он присутствовал на встречах с Сильвестром и лидерами других организаций, участвовал во всяких переговорах и сходняках. Ему нравилось быть на виду, льстило его самолюбию», — вспоминал Сергей Буторин (Ося).После смерти Сильвестра он стал одним из лидеров «ореховских».

Под управлением троицы находились лианозовская, климовская и подольская бригады, а лично Гусятинскому подчинялась еще и группа «штатных киллеров» во главе с Алексеем Шерстобитовым (Леша Солдат).

Основным источником дохода банды стали Тушинский, Покровский, Митинский и другие рынки. Открывать новые точки им помогал бизнесмен Александр Таранцев.

«Предприниматель тесно общался с Гусятинским и был поначалу его подчиненным, а затем равноправным партнером и президентом фирмы «Русское золото», — говорил в показаниях один из участников банды. Сам бизнесмен отрицал какие-либо связи с криминалом, однако в уголовных делах следователи подчеркивали, что не доверяют его показаниям и считают, что руководство компании было тесно связано с преступной группировкой.

close Григорий Гусятинский на отдыхе Криминальная Россия/VK

На пути к намеченной цели Гусятинский был готов устранять всех, кто ему мешал. По данным оперативников, на счету Грини — как минимум восемь убийств и покушений. В том числе, расстрел Отари Квантришвили — крупного бизнесмена, известного своими обширными криминальными связями, и неудачное покушение на вора в законе Андрея Исаева (Роспись).

«Требование Гриши «валить всех» никогда не менялось. По его представлениям, чем больше уйдет в мир иной, тем меньше врагов останется, тем страшнее другим, тем выше рейтинг», — уверял Алексей Шерстобитов в своей книге «Ликвидатор».

«У всех будут большие проблемы»

Доходы банды стремительно росли. Гриша Северный все чаще появлялся на публике в дорогих костюмах, с золотыми украшениями, передвигался на иномарке. К 1994 он обзавелся дачей во Владимирской области и недвижимостью в Испании.

Это не могло пройти мимо сотрудников правоохранительных органов. Первого июля 1994 года Гусятинского, его водителя Сергея Дмитриева (Полпорции) и брата Оси Александра Буторина задержали в арендованном доме на Рублевке. Поводом стало незаконное хранение оружия. У Буторина оперативники изъяли пистолет-пулемет «Скорпион», у Полпорции — два пистолета ТТ, а у Гусятинского — «Глок».

Как выяснилось в ходе расследования, этот арсенал был похищен с оружейного склада в Иркутской области. Однако под стражей бандиты пробыли лишь несколько месяцев — за их освобождение Сильвестр и Пылевы отдали 1 миллион долларов.

Однако на этом проблемы группировки не закончились. В сентябре 1994 года Mercedes-Benz S600, в котором находился Тимофеев, взорвался в центре Москвы. Установить убийцу так и не удалось.

Опасаясь предстоящих кровавых разборок и не желая рисковать свободой, Гусятинский уехал на Украину. Там его встретил знакомый «ореховских» Василий Бажанов, он же Вася Киевский.

Пока оставшиеся в Москве лидеры ОПГ Сергей Ананьевский (Культик) и Буторин пытались удержать начавшую сыпаться группировку, Гусятинский активно обживался в Киеве. Вскоре к нему приехали и другие «медведковские».

Они устраивали шумные многолюдные застолья, всем скопом посещали клубы и дискотеки. Передвигался Гриня по городу в сопровождении эскорта из нескольких роскошных иномарок на московских номерах. Сергей Буторин Из книги «Славные парни по-русски»

Привыкнув жить на широкую ногу, «эмигрировавший» главарь банды стал искать возможности наладить нелегальный бизнес на Украине. Первым делом взялся за поставки оружия, но это казалось ему недостаточно амбициозным и масштабным. Пользуясь связями украинского «коллеги», он решил заняться нефтью. Московские соратники отнеслись к идее скептически — она требовала не только огромных вложений, но и обширных связей. Общак «медведковских» стремительно скудел.

После очередного требования перевести средства из Москвы Гусятинский получил от Андрея Пылева категорический отказ. Отношения накалялись.

Недоволен положением дел был и Олег Пылев. На допросе он уверял следствие, что отвечал за охрану Грини и по его указанию несколько раз ездил на стрелки с представителями украинских криминальных группировок, на которых его «едва не убили». Однако, по словам Пылева, приговор Гусятинскому вынес не он, а Сергей Ананьевский.

«На одной из встреч Ананьевский сказал Гусятинскому, что ему надо заканчивать общий бизнес с Васей-киевским, так как этот бизнес контролируется Службой безопасности Украины, и из него лучше выйти <...>. Когда я провожал Ананьевского до машины тот сказал: «Гусятинский потерял тормоза и не туда влез, у всех будут большие проблемы». Из допроса Олега Пылева

Устранить товарища, который вышел из-под контроля, Пылев велел подручному самого же Гусятинского — киллеру Алексею Шерстобитову.

«Убийцы ответят»

В 20 числах января 1995 года Леша Солдат приехал в Киев по поддельным документам гражданина Украины. В аэропорту по требованию Пылевых его встретил другой участник медведковской группировки Сергей Елизаров.

Он должен был показать киллеру дом и квартиру Гусятинского. Вечером 25 января неподалеку от подъезда московского авторитета припарковался ЗАЗ-1102 «Таврия».

Солдат, вооружившись карабином с оптическим прицелом, занял позицию на чердаке соседнего дома. Стрелять решил через слуховое окно — оттуда хорошо просматривалась квартира. Оставалось лишь дождаться жертву.

Ближе к полуночи Елизаров сообщил киллеру по рации, что Гусятинский зашел в подъезд. Как только мужчина сел в кресло у окна, раздался выстрел.

«Мы разговаривали на семейные темы [по телефону]. Неожиданно брат захрипел, а потом замолчал, [я] стал перезванивать, но трубку больше никто не поднял», — вспоминал на допросе брат Гусятинского.

Уже через 15 минут «Таврия» с Шерстобитовым и Елизаровым мчалась по городу. На темном участке дороги Солдат попросил остановить машину и выбросил плащ. Оружие оставил на чердаке. Позднее экспертиза подтвердит, что Гриня был убит выстрелом из этого карабина.

Резонансное преступление долгое время оставалось загадкой даже для большинства участников банды — организаторы уверяли, что в смерти их друга замешан украинский криминалитет.

«На похоронах собрались все его соратники по ОПГ. Не было только Олега Пылева и Шерстобитова. Ананьевский заверил, что убийц брата найдут и те ответят. Проводить собственное расследование причин убийства Ананьевский и Пылевы мне запретили». Из показаний брата Григория Гусятинского

Спустя год в Москве был застрелен и Сергей Ананьевский. Руководство банды полностью перешло к Сергею Буторину и братьям Пылевым. Но закат самой кровавой группировки был уже близок.

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В 2001 году в руки правоохранителей попал Андрей Пылев, а в 2002 — Олег. На допросах братья уверяли, что в ОПГ были лишь помощниками, а ликвидировать Гусятинского их убедил Ананьевский.

В начале 2006 года за решетку угодил и Алексей Шерстобитов. Он не только признался в убийстве, но и дал детальные показания о структуре группировки и заказчиках преступлений.

«На основании собранных по делу доказательств установлено, что с осени 1994 года между Гусятинским и братьями Пылевыми возник конфликт, обусловленный желанием Пылевых полностью контролировать распределение принадлежащих банде финансовых средств, а также борьбой за власть в группировке», — говорится в материалах дела.

За следующие несколько лет сотрудники правоохранительных органов одного за другим задерживали выживших членов ореховской ОПГ. На их счету — несколько десятков жизней лишь по доказанным эпизодам.

Среди жертв ОПС были и бизнесмены, и воры в законе, и конкуренты, и вчерашние товарищи, и обычные граждане, оказавшиеся поблизости.