«Я его с платочка выкормил, в баню водил»: как заключенные заводят питомцев

Самый молодой депутат Думы предложил за хорошее поведение раздавать заключенным животных из приютов. При этом он заявил, что некоторые исправительные учреждения уже пошли на подобный эксперимент с котами. ФСИН опровергает эту информацию, но негласно в колониях действительно зачастую держат четвероногих питомцев. По мнению некоторых экспертов, это повышает ответственность арестантов и снижает их стресс. На какие ухищрения приходится идти зекам ради своих котов — в материале «Газеты.Ru».

Российским заключенным нужно «взаимодействовать с домашними животными» , чтобы улучшить дисциплину в колониях и социализировать арестантов. С такой идей обратился в Минюст самый молодой депутат Госдумы, 25-летний Георгий Арапов (зампред комитета по экологии, фракция «Новые люди»).

Он предложил позволить зекам питомцев за хорошее поведение и для начала попробовать в нескольких исправительных учреждениях, а в случае успеха расширить программу по всей стране. Животных для этого можно брать из приютов, что дополнительно разгрузит последние, считает Арапов.

Парламентарий добавил, что в некоторых областях администрация уже разрешает осужденным котов. В качестве примера депутат назвал две мужские колонии строго режима: ИК-10 в Екатеринбурге и ИК-3 в Омске. Однако пресс-службы ГУФСИН обоих регионов в разговоре с «Газетой.Ru» категорически опровергли эту информацию.

«Такой практики, каких-то таких проектов у нас нет, поэтому я не знаю, почему он нас в пример привел», — сообщила старший инспектор пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Валентина Татаренко.

Однако на практике «полно случаев», когда у заключенных в колониях есть своего рода домашние животные , отмечает член Совета при президенте по правам человека, правозащитник Ева Меркачева. Это связано с тем, что там часто живут кошки, помогающие бороться с грызунами.

«Это вообще нормальная практика. Только сегодня ко мне приходила бывшая заключенная, которая освободилась и забрала с собой кота, который был там вместе с ней. Она работала в хозотряде, кот прибился, жил у них, и она на волю вышла вместе с ним. Такие случаи очень часты.

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Нахождение котов на территории [исправительных] учреждений, оно на самом деле не просто возможно, оно крайне необходимо. Потому что количество мышей и крыс, если не будет котов, будет запредельным, а грызуны уничтожают все... Другое дело, что коты ходят по территории, а считается, что их не должно быть в камерах, если это СИЗО, и в отрядах, если колония. Но по факту, они и там и там бывают, просто стараются, чтобы они не бросались в глаза [администрации] », — пояснила Меркачева «Газете.Ru».

Редакции удалось найти одного из бывших арестантов, который провел весь срок вместе с личным котом . Когда-то они встретились в СИЗО, где заключенный выкормил котенка, а потом сумел провести его через весь этап до места отбытия наказания.

«Я его с платочка кормил»

«На утренней проверке [в СИЗО-1 Екатеринбурга] медсестричка приходит и говорит, что кошка, которая жила у нас под лестницей, родила двух котят, а ее собаки загрызли. Говорит: «Одного я взяла, а ты другого возьми себе в камеру, они маленькие, только-только глаза открыли», — рассказал «Газете.Ru» сотрудник благотворительного фонда «Новая жизнь» Дмитрий Темерханов, в то время сидевший за кражу (ст. 158 УК).

По словам мужчины, поспособствовало то, что он «довольно общительный человек» и поддерживал хорошие отношения с работниками тюрьмы. В ответ на предложение Темерханов сразу согласился забрать котенка.

«Я его с платочка кормил, он еще есть не умел. Нам давали молоко, утром одно яйцо, я ему отдавал свое. К поводку приучил, он в баню со мной ходил, везде. Назвал его Белычем. Потом отсудился, получил срок и решил его взять с собой в сумке, все шмоны со мной прошел», — вспоминает Темерханов.

Единственный конфликт с сотрудниками ФСИН из-за животного возник только на этапе перевозки из тюрьмы в ИК-12 Нижнего Тагила. Во время перевода заключенных в спецвагон охрана потребовала, чтобы Темерханов выпустил кота на вокзале.

«Я говорю: «Ты с ума сошел, что ли. Да я его лучше убью сейчас тут, за хвост возьму и об вагон. Ну, на испуг просто взял. Они такие сразу: «Все-все, ладно, смотри только, чтобы он у тебя не вылазил из сумки». Потому что там [служебные] собаки. А в зону приехали, уже нормально, никаких вопросов не было», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».

Как и Меркачева, Темерханов объясняет благосклонности администрации тем, что кошки помогают бороться с грызунами. В той его колонии жили и другие коты, но общественные, а не конкретно чьи-то. Как уточняет мужчина, сам он сидел неоднократно, и всегда держал животных, но Белыч — единственный, кого забрал после освобождения.

«Мы освободились вместе. В 2008 году медсестра мне его принесла, в 2011-ом я вышел. Вообще все срока у меня были животные, но этот реально как родной, все прошли вместе. В марте ему исполнится 17 лет, дай Бог, до двадцатки доживет. Вон он, ходит рядом со мной, уже половины зубов нету», — отметил Темерханов.

«Зеки становятся человечнее»

Официальное разрешение животных пойдет только на пользу, полагает Меркачева. Это социализирует заключенных, поможет снять стресс и снизит риск рецидивов. Похожий положительный эксперимент правозащитник видела в забайкальской Чите, где, по ее словам, на территории колонии открыли приют для бездомных собак и кошек. Часть осужденных закрепляли за приютом, они должны были выгуливать, кормить, мыть животных (на момент выхода материала «Газете.Ru» не удалось связаться с ГУФСИН по Забайкальскому краю для проверки этой информации).

«И так не сказать, что животные в лагерях запрещены, но я считаю, это был бы очень хороший, правильный закон. Давно пора это сделать. Это, знаете, воспитывает ответственность в человеке. Зеки человечнее становятся, когда они берут ответственность за кого-то слабее»,

— указал Темерханов.

Инициатива может вызвать в обществе определенные опасения о возможном вреде, который заключенные могут принести животным , признает Меркачева. Однако на такое способны только потенциальные маньяки, подчеркнула правозащитник. В ее практике был только один случай, когда бывший заключенный рассказывал, что его сосед по камере издевался над животным.

«Если только замечают, что кто-то проявляет жестокость, даже малейшую, по отношению к животным, это повод посмотреть на этого человека повнимательнее, в первую очередь воспитательному отделу СИЗО или колонии, психологическим службам. Возможно, это скрытый садист, который после освобождения будет маньяком. Поэтому надо не запрещать, а наблюдать. К сожалению, категория таких людей есть везде и на воле тоже...», — отметила правозащитник.