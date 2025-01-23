Один ребенок погиб, шестеро пострадали. Школьный автобус перевернулся под Волгоградом

Школьный автобус с детьми опрокинулся на трассе под Волгоградом

Девятилетний ребенок погиб в результате ДТП с участием школьного автобуса в Волгоградской области. Еще шестеро несовершеннолетних пострадали, их доставили в больницу. По предварительным данным, водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и выехал на главную дорогу, где столкнулся с иномаркой. СК возбудил уголовное дело, медики оказывают помощь раненым.

Смертельный маневр

Авария произошла в Октябрьском районе 23 января в 14:01 мск, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Школьным ПАЗ управлял 57-летний мужчина, на 88-м километре трассы Волгоград — Котельниково — Сальск он выехал со второстепенной дороги на главную, не убедившись в безопасности маневра.

«В результате чего совершил столкновение с двигавшейся по главной дороге автомашиной Hyundai ix35, под управлением 35-летнего водителя», — уточнили в министерстве.

От удара автобус опрокинулся. Девятилетний пассажир от полученных травм погиб, еще шестеро пострадали, их доставили в больницу. Госпитализировали и пассажира иномарки.

«По результатам расследования будет определена степень виновности каждого из водителей. Следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Волгоградской области продолжает работу на месте ДТП», — добавили в ведомстве.

Глава Октябрьского района Андрей Клыков заявил, что в автобусе был 21 ребенок и один взрослый сопровождающий.

«По предварительной информации, в заднюю часть автобуса на полной скорости влетел белый Hyundai ix35», — рассказал глава муниципалитета.

При этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров впоследствии уточнил, что в автобусе всего находился 21 человек: 19 детей, сопровождающий их учитель и водитель .

Региональная прокуратура организовала проверку, СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

«Следственным путем будут тщательно проверены условия перевозки школьников, а также дана правовая оценка соблюдению норм безопасности», — рассказали в управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

Что известно о пострадавших

Сразу после ДТП на место отправились 10 бригад скорой помощи, сообщила пресс-служба областного правительства. В стационар отправили двух 10-летних мальчиков и двух девочек в возрасте 14 и 15 лет.

«Глава региона Андрей Бочаров взял ситуацию на личный контроль: создана рабочая группа, на место направлены руководители профильных структур, в готовности санитарная авиация», — добавили в правительстве.

В Октябрьский район отправили бригаду врачей региональных клиник. Помощь пострадавшим окажут реаниматолог, детский хирург и травматолог.

В центральной районной больнице помощь оказывают семерым пострадавшим, добавили в пресс-службе областного правительства.

«В отделение реанимации в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2015 года рождения. Трое детей проходят лечение в хирургическом отделении. Там же помощь получает 37-летний пассажир легкового автомобиля», — уточнили там.

Еще двое детей проходят дополнительное обследование.

«В условиях Октябрьской ЦРБ на текущий момент помощь продолжают получать семь человек. Среди них — шестеро детей и один взрослый. Еще одного пациента — 10-летнего мальчика — переводят из реанимации Октябрьской ЦРБ в больницу №7 Волгограда. Медики продолжают наблюдение за состоянием всех остальных детей», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и установить все обстоятельства случившегося.