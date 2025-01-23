В доме бывшего замминистра обороны Тимура Иванова нашли много оружия

Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов перед началом рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста в Басманном суде Москвы, 17 декабря 2024 года

При обыске в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова нашли более 30 единиц огнестрельного оружия. Генерала, задержанного в апреле 2024 года, обвиняют в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Он свою вину не признает.

Следственные органы изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия при обыске в доме бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что среди изъятых предметов — охотничье и наградное оружие, которое отправлено на баллистическую экспертизу. Иванова обвиняют в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе свыше 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Материалы дела были направлены в Хамовнический суд для рассмотрения. Уже зарегистрировано около 80 томов уголовного дела, однако дата первого заседания пока не определена. Ожидается, что на первом заседании будет рассматриваться вопрос о мере пресечения для Филатова, поскольку срок ареста Иванова продлен до марта 2025 года.

Кроме того, адвокат Иванова сообщил, что срок давности для привлечения его к ответственности по делу о хищении в «Интеркоммерце» истекает в конце 2025 года.

Защитник утверждает, что ускорение процесса и ограничение сроков ознакомления с материалами расследования свидетельствуют о намерении следствия вынести приговор до истечения срока давности.

Обвиняемые свою вину пока не признают.

В конце прошлого года по делу Иванова были арестованы 12 автомобилей и два мотоцикла. До этого были арестованы его 11 земельных участков, большая часть которых расположена в районе Рублево-Успенского шоссе.

Дело Иванова

Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 1,185 млрд. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Генералу грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

Сейчас все активы Иванова, его супруги, бывших жен и пятерых детей арестованы.

В деле Иванова фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником и другом экс-замминистра, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. Они в СИЗО. Два других фигуранта — топ-менеджер банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии Феликс Нойберг, они объявлены в международный розыск.

После ареста своего зама министр обороны Сергей Шойгу уволил Иванова, а через три недели и сам сменил должность, которую занимал 11 лет, став секретарем Совета безопасности России.