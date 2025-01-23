У банды спецназовцев появился заказчик. Арестован Олег Рамазанов

В Москве арестован предполагаемый заказчик убийств, совершенных членами банды бывших спецназовцев, среди которых — экс-начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и сотрудники Росгвардии. Одним из новых фигурантов стал Олег Рамазанов, обвиняемый в размещении четырех заказов на убийства среди правоохранителей. Следствие связывает эти преступления с борьбой за контроль над коммерческой недвижимостью, сообщает «Коммерсантъ».

В Москве начались аресты предполагаемых заказчиков убийств, совершенных участниками банды бывших спецназовцев, в том числе экс-начальника штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова и сотрудников Росгвардии, сообщает «Коммерсантъ». Одним из новых фигурантов стал Олег Рамазанов, обвиняемый в организации ряда убийств и покушений. Следствие считает, что преступления были связаны с переделом контроля над коммерческой недвижимостью в столице.

Рамазанов арестован Басманным районным судом по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК). Его обвиняют в организации как минимум четырех убийств в 2003 году.

Одним из заказов было покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, который был ранен в Токмаковом переулке. В том же году Рамазанов, по версии следствия, заказал убийство Кирилла Андреева, учредителя компании «Квалитет», расстрелянного из проезжающей машины на Ленинском проспекте. В июле 2003 года по его заказу был взорван автомобиль предпринимателя из Дагестана Пирмагомеда Бурчакова на Каширском шоссе. В октябре того же года по его указанию был убит Магомед Гаджиев на выходе из ресторана в Олимпийской деревне.

Согласно информации источников «Коммерсанта», некоторые из этих преступлений были связаны с борьбой за коммерческую недвижимость, в том числе с объектами, такими как ОАО «Универмаг Москва».

Следствие полагает, что за каждое убийство было заплачено по несколько миллионов рублей.

Одновременно в 2021 году в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела участников таганской преступной группировки, которые также претендовали на контроль над универмагом. Их деятельность так же включала убийства, в том числе юриста «Москвы», мешавшего рейдерскому захвату.

Исполнителями заказных убийств, к которым причастен Рамазанов, были бывшие спецназовцы, среди которых упоминаются Алексей Алпатов, бывший начальник штаба СОБР «Рысь». Кроме того, в преступлениях участвовали сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардии) и других силовых структур.

По версии следствия, банда участвовала в более чем десяти заказных убийствах, а также в похищениях людей и других тяжких преступлениях.

Часть участников банды признали свою вину и выдали места хранения оружия и боеприпасов. Некоторые из них также указали людей, которые могли быть заказчиками преступлений, среди которых предполагается и Олег Рамазанов. Его защита подтвердила «Коммерсанту» факт ареста. Срок следствия продлен до середины февраля 2025 года, и не исключено, что в нем появятся новые фигуранты.

Тем временем участники банды спецназовцев завершают ознакомление с более чем 80 томами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.