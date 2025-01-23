Легенды траурного поезда Ленина: какие смерти и несчастья принес паровоз «черная вдова»

Ровно 100 лет назад — 23 января 1924 года, траурный «красный» паровоз У127 доставил на Саратовский вокзал Москвы вагон с гробом главы советского правительства Владимира Ленина — на следующий день после его смерти. После похорон «вождя мирового пролетариата» поезд стал частью советского мифа ленинианы. Почему траурный поезд Ильича стали называть «черной вдовой» и какие пугающие легенды ходили вокруг У127 — в материале «Газеты.Ru».

«Черная вдова»

Еще до смерти Ленина паровоз У127, активно использовавшийся во время боевых действий Гражданской войны, стяжал дурную славу. Все началось из-за вируса испанского гриппа, унесшего с 1918 года множество жизней по всему миру.

close Пионерский почетный караул у траурного поезда У-127, 1984 год Вячеслав Рунов/РИА Новости

Как гласит одна из легенд, паровоз серии У с литерой У («Уральский») был серьезно поврежден в бою, и отправлен в Москву на ремонт. Вирусом «испанки» заразился машинист, вскоре заболели и умерли в больнице сопровождавшие паровоз железнодорожники. Спустя несколько дней в будке паровоза нашли несколько мертвых бродяг.

Поэтому паровозную будку продезинфицировали хлоркой, а сам паровоз поставили «под забор».

close AP

В 1923 году паровоз выбрали для показательного ремонта в субботник — вопреки его дурной славе. Его покрасили в красный цвет, а на тендер нанесли лозунг: «Беспартийные в ногу с коммунистами, смело вперед к светлому будущему!»

В мае 1923 года паровоз передали в эксплуатацию, а на митинге старшим машинистом паровоза назначили Владимира Ленина — коллективным письмом от рабочих. Официальным названием «черной вдовы» стало «Красный паровоз», а локомотивные бригады формировали только из большевиков.

Смерть Владимира Ильича

21 января 1924 года в усадьбе Горки под Москвой умер Владимир Ленин, председатель Совнаркома — советского правительства. Спустя два дня тело члена Политбюро ЦК РКП(б) и вождя мирового пролетариата было доставлено в багажном вагоне в Москву, на Саратовский (ныне — Павелецкий) вокзал.

В 1988 году библиотекарша Лариса Петрова отмечала в дневнике впечатления от показанного по телевидению документального фильма, посвященного траурным событиям. Лента пролежала в спецхране более 50 лет, и впервые была представлена публике архивом при Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

«Впечатляет скорбный путь от Горок до станции Герасимово к траурному поезду. Эта бесконечная черная живая лента провожающих гроб с Лениным на снежном бескрайнем безмолвии… Потом — Москва. Людей — море. Океан. Мороз 28 градусов. Но вездесущие мальчишки все-таки мелькают в кадре».

Начальник отдела научно-просветительской работы Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» Светлана Генералова в разговоре с газетой «Metro» рассказывала, как траурный поезд прибыл на станцию Герасимово в семь часов утра 23 января.

Расстояние от станции железной дороги от усадьбы, где умер Ленин, — пять километров. Всю дорогу гроб несли на руках, а от снега ее сутки расчищали пара десятков людей и лошадей.

На кадрах хроники РГАКФ видно, как к процессии присоединяются сотни людей.

«На станции Герасимово люди забрались даже на деревья, чтобы лучше видеть отбытие траурного поезда», — добавила Генералова.

Через час пути поезд прибыл на вокзал, и гроб с мертвым Лениным на руках понесли в Дом Союзов — бывшее Благородное собрание.

Управлял паровозом машинист Матвей Лучин. На паровозе он проработал с 1924 по 1937 год. Конструктор Александр Бернштейн в своей книге «Паровозы серии У» отмечал, что среди работников депо ходила история, мол, в 1937 году во время реконструкции У127, Лучин собственноручно сбил с таблички имперского орла, и «паровоз этого не простил» — машинист был арестован НКВД и сгинул.

В 1978 году конструктор Бернштейн записал на диктофон беседу двух старых работников депо, один из собеседников утверждал, мол, несколько раз ездил и жив. А другой возражал, предлагая коллеге вспомнить, что «когда его сажали на У127 чуть ли не пинками», он «ныл, кричал, что поедет на любой машине, самой дрянной, только не на этой».

Популярной была также байка о том, что в У127 однажды попала молния, убившая или ослепившая локомотивную бригаду.

В 1937 году паровоз сняли с эксплуатации и поставили снова «у забора». В 1948 году он стал главным экспонатом музея-павильона «Траурный поезд В. И. Ленина».

close Паровоз У-127 с одним вагоном, который 23 января 1924 года доставил тело В.И.Ленина от платформы Герасимовская (поселок Горки) до Павелецкого вокзала Москвы в павильоне-музей «Траурный поезд В. И. Ленина» Вячеслав Рунов/РИА Новости

«Научная экспозиция построена в проблемном плане. В ней предусмотрены технические средства пропаганды. В водном разделе средствами полиэкрана будет показываться документальный четырехминутный фильм «Жизнь В.И. Ленина — подвиг». Главная задача экспозиции — показать созидательную деятельность рабочего класса, трудящихся масс под руководством Коммунистической партии в строительстве нового общества, отличительную черту социалистической революции, пробудившей, как говорил В.И. Ленин, «жажду строительства и творчества в массах», — говорилось в отчете о работе музея траурного поезда Ленина в 1980 году.

close Паровоз У-127 в павильоне-музей «Траурный поезд В. И. Ленина» Вячеслав Рунов/РИА Новости

«По мощам и елей»: как хоронили Ленина Ровно век назад, 27 января 1924 года, в Москве похоронили Владимира Ленина... 27 января 16:32

Сегодня У127 — самый старый сохранившийся русский паровоз. Ведущий методист Музея Московской железной дороги Ирина Панова рассказывала «Вечерней Москве», что локомотив находится на ходу.

«Хоть сейчас заливай нефть, и можно отправляться в путь. Да-да, он работал не на угле, как обычные паровозы. На нем даже ржавчины нет», — говорила эксперт в 2017 году.