От веранд до фестивалей: как Москва поддерживает ресторанный бизнес

Меры городской поддержки с каждым годом приносят все более ощутимую пользу владельцам московских кафе и ресторанов. К такой помощи, в частности, относятся столичные фестивали, поскольку они привлекают в город туристов, а также становятся центром притяжения для самих москвичей. В перерывах между прогулками среди новогодних декораций жители столицы любят перекусить или полноценно пообедать вне дома. Подробнее о том, как фестивали поддерживают ресторанный бизнес — в нашей статье.

Благодаря проекту «Зима в Москве» количество посетителей ресторанов увеличилось более чем на 8%. Средний чек вырос почти на 11%, а выручка — на 20%. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, более 500 ресторанов и кафе присоединились к городскому проекту «Новогодний Московский завтрак» — за время фестиваля гости заказали более 70 тысяч фестивальных сетов.

«Мы видим, что период зимних каникул очень наполнен. Это дни, когда приходит большое количество людей, что дает возможность ресторану зарабатывать. Москва начала заниматься привлечением гостей в город — даже местные жители не стали уезжать на эти праздники, появилось большое количество гостей из Подмосковья и других регионов страны», — рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, еда — это неотъемлемая часть городского досуга, а новогодние праздники оказывают на отрасль очень мощный экономический эффект. Он привел в пример небольшие точки общепита рядом с катками, которые работают в рамках проекта «Зима в Москве».

«Это малый городской бизнес, для которого очень многое сегодня делается. Люди, отдыхающие зимой на катке, или просто прогуливающиеся рядом, могут купить горячий чай, горячие бутерброды и так далее. Город предоставляет предпринимателям эти места», — добавил он.

Зимнее оформление

Украшенные витрины городских заведений органично дополняли новогодние инсталляции, такие как рождественский поезд, парящие ретроавтомобили, нагруженные подарками, и елочные шарики из пряжи. Этой зимой многие заведения выбирали хвою и красные елочные шарики, чтобы соответствовать внешнему виду столицы. В этом году в городе проводился традиционный конкурс на лучшее зимнее оформление бизнеса.

Число участников среди кафе и ресторанов выросло на 20% год к году. Это дает предпринимателям много возможностей: победители получают денежные призы, а участники — популярность и новых посетителей.

«Конкурс очень важен, особенно для малых предприятий. Это один из таких соревновательных моментов, который положительно влияет на жителей города и гостей столицы. Рестораторы заинтересованы, в том, чтобы к ним приходило больше людей, в том, чтобы создать атмосферу праздника в городе. Когда они видят, что город оформляется, иллюминация, елки везде, они тоже соответствуют», – рассказал Игорь Бухаров.

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Органично вписаться в оформление улицы, в частности, удалось ресторану «Большой» — минималистичные большие ели со светящимися гирляндами в стиле сказочного леса вписались в единый образ городского пространства. Также заведение отличилось необычным форматом обслуживания гостей: сотрудники установили у входа прилавок и предлагали горячий глинтвейн москвичам и туристам, гуляющим по центральным улицам.

«Это было рассчитано на то, чтобы помочь столице создать настроение во время гуляний среди тех декораций, которые установил город. Москва, конечно, и так красивая, но попадать в новое пространство, это — совершенно другая история. Даже на примере Кузнецкого моста — это пешеходная зона, где люди гуляют каждый день, но, когда она превращается в сказочный лес — это интересно», — рассказала директор ресторана Елена Токарева.

Веранды круглый год

В зимние сезоны город разрешает предпринимателям оставлять летние веранды. Многие заведения общепита в этом году воспользовались этой возможностью и сохранили средства, которые уходят на монтаж, демонтаж и дальнейшее хранение материалов. Среди них — ресторан Sigma.

По словам генерального директора Одилжона Азизова, ранее этот процесс отнимал много сил и денежных средств. Помимо всего прочего, частая сборка и разбор любой конструкции делают ее менее прочной, она начинает портиться, и со временем некоторые элементы подлежат полной замене. Когда удается этого избежать, летняя веранда при условии бережной эксплуатации может простоять гораздо дольше, чтобы радовать горожан в теплое время года.

«Любой человек после холодной зимы хочет посидеть на веранде, погреться на солнце. У нас она небольшая, но очень комфортная и красивая, а поэтому нравится нашим гостям. И нам тоже очень приятно на ней работать», — поделился Одилжон Азизов.

Чтобы внешний вид сезонной конструкции соответствовал зимнему времени года, ресторан украсил ее и тоже принял участие в конкурсе на лучшее оформление витрин. Сотрудники сделали главным акцентом световую гирлянду и установили рядом со входом хвойную конструкцию.

«Самое важное — настроение. Я считаю, в эту зиму мы людям подарили хорошее настроение благодаря иллюминации. Людей тянет к этому. Я ориентируюсь на жителей, потому что находимся мы у жилого комплекса, и когда они посещают наш ресторан, я всегда спрашиваю, нравится ли им наше новогоднее оформление. Гости отвечают, что оно очень красивое», — рассказал генеральный директор ресторана.