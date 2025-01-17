Попытка отпустить прошлое. Застреливший убийцу Круга женился и сменил фамилию

Сын лидера ОПГ «Тверские волки», киллер Александр Осипов женился в колонии. Мужчина решил взять фамилию супруги, чтобы уйти от своего прошлого. В биографии бандита есть эпизод, связанный с певцом Михаилом Кругом. Осипов был тем, кто застрелил убийцу музыканта. Таким образом, по его признанию, он отомстил за смерть любимого исполнителя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

47-летний заключенный Александр Осипов, отбывающий пожизненное заключение за многочисленные преступления в составе ОПГ «Тверские волки», женился, пишет Telegram-канал SHOT.

Его избранницей стала 39-летняя жительница поселка Троицкий Свердловской области. Она работала секретарем в региональных судах, также у нее есть несколько непогашенных кредитов. Пара познакомилась в ИК-56 «Черный беркут» (исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в поселке Лозьвинский Свердловской области. ИК закрыли в 2019 году). Женщина приходила к Осипову на свидания. Затем заключенного перевели в ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае, а через два года пара официально оформила свои отношения. Киллер решил взять фамилию жены, якобы чтобы дистанцироваться от своей прошлой преступной жизни. Теперь он — Ширшов.

Сейчас он находится в СИЗО-1 города Твери, поскольку должен присутствовать на судах по уголовному делу, связанному с убийством певца Михаила Круга, пишет SHOT. Там же он должен встретиться с другим членом ОПГ — киллером Александром Агеевым по кличке Стрелок. При этом все обстоятельства преступления следователи выяснили еще в 2019 году. Официально о новых деталях по этому делу не сообщалось.

ОПГ «Тверские волки»

Александр Лом Костенко и Анатолий Волк Осипов (отец Александра Осипова) познакомились в колонии. Выйдя на свободу, основали банду «Тверские волки». Группировка контролировала часть автодороги Москва — Петербург и многие тверские компании, занимавшиеся торговлей золотом, валютой, иконами, лесом, бензином, алкоголем; контролировали заправки и торговые точки.

Они считали себя «санитарами леса», очищая мир от неких грязных элементов. У группировки было подразделение киллеров, куда входил сын Осипова Александр. Они ликвидировали непокорных бизнесменов и конкурентов, а также случайных свидетелей.

«Тверские волки» получили известность из-за «криминального терроризма» — они демонстративно расправлялись со своими жертвами, чтобы устрашить других. Так, застрелили уголовного авторитета Игоря Жиганова и трех его друзей, владельца сети продовольственных магазинов и еще несколько бизнесменов, семью директора рынка (в том числе двух несовершеннолетних детей).

Другим ОПГ не понравилось происходящее. В 2005 году убили Анатолия Осипова. Его сын — Александр Осипов — продолжил работать на Костенко, однако через год неизвестные убили и Лома. «Тверские волки» не исчезли, несмотря на смерть основателей. Однако вскоре бандитов задержали.

Суд доказал 14 убийств, но число жертв может быть больше.

Убийство Круга

В ночь на 1 июля 2002 года неизвестные проникли в дом Михаила Круга. Помимо певца, там находились еще пять человек: его жена Ирина, теща и трое детей — сын от первого брака Михаила, дочь Ирины и их единственный общий сын.

Около полуночи теща исполнителя зашла в одну из комнат на втором этаже, где на нее неожиданно напали неизвестные. Шум услышала жена. Она пошла проверять, увидела, что ее мать бьют и позвала на помощь мужа.

Круг вместе с супругой выбежали в коридор, в это время бандиты открыли стрельбу. Артист прикрыл собой жену, она не пострадала. Круг получил две пули, но дошел до соседа, который отвез его в больницу. Врачи не смогли спасти певца.

Следователям 17 лет не удавалось найти преступников, хотя все указывало на «Тверских Волков». Киллера ОПГ Александра Агеева Ирина Круг уверенно опознала по фотографии еще в 2000-е, он отрицал свою причастность. Тогда его вину не удалось доказать. Примечательно, что Агеева воспитывала набожная бабушка — после каждого убийства он посещал церковь.

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Убил, а тело закопал

В 2009 году начался суд над членами ОПГ, на нем Александра Осипова приговорили к пожизненному сроку. Уже в колонии он признался, что Круга убил киллер Дмитрий Веселов. При этом Лом хорошо знал «короля русского шансона» и почитал его талант, но незадолго до убийства певец поссорился с криминальным авторитетом, так как не хотел платить ему за покровительство. Лом якобы планировал разыграть спектакль: воры выносят из дома Круга ценные вещи, лидер ОПГ их находит, краденное забирает и возвращает певцу, что побудило бы его начать сотрудничество.

Никто не знает, почему в доме началась стрельба. Агеев утверждал, что бандиты пришли к Кругу, чтобы еще раз убедить его сотрудничать, однако их разговор не задался, после чего Веселов застрелил артиста. Ирина Круг подтвердила, что именно Веселов убил ее мужа.

Осипов признался, что убил Веселова еще в 2003 году, а тело закопал. Он рассказал, что отомстил за убийство певца, так как был поклонником его творчества.

В 2019 году дело в связи со смертью убийцы Круга закрыли.