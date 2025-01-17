Ракета Илона Маска упала

SpaceX Илона Маска 17 января провела очередной тестовый запуск ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе. Несмотря на успешное отделение первой ступени, вскоре после старта ракета потеряла связь, SpaceX подтвердила ее разрушение. Маск сообщил, что причиной инцидента могла стать утечка кислорода или топлива, и компания продолжает анализировать данные для устранения причин аварии и улучшения надежности будущих запусков.

Компания Илона Маска SpaceX, разработавшая одну из самых амбициозных ракетных систем в мире, произвела неудачный тестовый запуск своей тяжелой ракеты Starship. Это событие привлекло внимание не только специалистов, но и широкой аудитории, поскольку Starship имеет стратегическое значение для будущего космических исследований, включая планы на полеты на Луну и Марс. Несмотря на очередную неудачу, SpaceX продолжает двигаться вперед, стремясь устранить проблемы и достичь успеха в следующем запуске.

Super Heavy

Компания SpaceX провела тестовый запуск своей ракеты Starship, который завершился аварией вскоре после старта. Испытание прошло на космодроме Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Ракета успешно стартовала, первая ступень — Super Heavy — отработала штатно и отделилась, но вскоре в процессе подъема произошли аномалии, приведшие к разрушению второй ступени.

SpaceX подтвердила инцидент и сообщила, что специалисты компании изучают данные, чтобы выявить причины аварии.

Илон Маск, комментируя происшествие в социальных сетях, отметил:

«Мы учимся на каждом запуске. Следующий тест состоится в ближайшие месяцы».

По его словам, полученные данные помогут улучшить проект и минимизировать риски в будущих запусках.

Starship

Starship — ключевая ракета в программе SpaceX, нацеленная на полеты на Луну, Марс и другие планеты. Последний тест должен был проверить слаженность работы всех систем и надежность новых двигателей Raptor.

Однако, как и в некоторых предыдущих испытаниях, SpaceX столкнулась с техническими трудностями. В 2023 году несколько запусков закончились разрушением аппаратов из-за проблем с топливной системой. Тем не менее

в апреле 2024 года компании удалось вывести ракету на орбиту, что стало важным шагом в реализации программы.

Маск отметил этот успех как доказательство жизнеспособности проекта.

Artemis

NASA выбрало Starship для выполнения миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка астронавтов на Луну. В агентстве выразили уверенность в SpaceX, но отметили, что для соблюдения графика необходимо устранить текущие технические проблемы. Starship продолжает оставаться важным элементом программы Artemis, которая направлена на возвращение человека на Луну и дальнейшее освоение космоса.

SpaceX уже готовится к следующему запуску, который намечен на ближайшие месяцы. Компания активно работает над отработкой всех этапов полета, включая возвращение корабля на Землю. В районе Бока-Чика ведется строительство новых стартовых площадок и модернизация оборудования для обеспечения регулярных запусков Starship. Илон Маск заявил, что компания планирует достигать как минимум одного успешного запуска в месяц в ближайшие годы.