«За ним большое кладбище»: почему убили Деда Хасана

«На похороны не пришел никто из славян»
«Расстрелян в центре Москвы из бесшумного автомата спецслужб», — так 12 лет назад описывали гибель криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. Новости о его смерти заполнили первые полосы крупнейших СМИ, а эксперты рассуждали, ждать ли теперь войны группировок. Тогда страна успела отвыкнуть от бандитских разборок времен «проклятых 90-х», и громкое убийство одного из самых известных преступников России всколыхнуло новое, спокойное время.
«Убивать патриархов уголовного мира как-то не принято. Даже сейчас», — отмечало агентство РАПСИ.
В то же время для тех, кто выбрал криминальный путь, такой конец вряд ли можно назвать неожиданным, заявил «Газете.Ru» экс-оперативник московского управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Михаил Игнатов. Ведь так или иначе у воровских лидеров всегда есть свои соперники и конкуренты.
«Сложно сказать, что покушение было неожиданностью. Это криминальная среда, ты всем хорош не будешь. Большая конкуренция, вражда кланов. На Хасана совершали несколько покушений, и последнее закончилось удачей для его организаторов», — напомнил Игнатов.
На месте покушение на Аслана Усояна в центре Москвы, 16 января 2013 годаЕвгений Биятов/РИА Новости
В «удачный» для врагов Хасана день, 16 января 2013 года, он приехал в свой любимый ресторан «Старый Фаэтон» на Поварской улице (сейчас заведение уже не работает). Киллер поджидал жертву в жилом доме напротив. Кем был снайпер, так и неизвестно. Убийца засел на лестнице и стрелял в окно между пятым и шестым этажами, предположительно, из штурмовой винтовки ВАЛ (профессиональное оружие спецназа, работает бесшумно и легко разбирается). Позже на месте засады нашли брошенный складной стул и шесть гильз калибра 9 мм.
Выстрелы прозвучали, когда Усоян заходил в ресторан с охранниками. По официальной версии следствия, его достала только одна пуля, прилетевшая авторитету в шею. Еще несколько зацепили 30-летнюю официантку. Она получила тяжелые травмы, потеряла много крови и чудом выжила. Несмотря на это, женщина говорила журналистам, что Хасан был «хорошим человеком».
Самого Усояна сразу отвезли в больницу, но было поздно. Мужчина попал ко врачам уже в коме и скончался через десять минут после поступления к медикам, пока для него готовили операционную. «Королю русской мафии» на тот момент исполнилось 75 лет.
По одной из версий, Деда Хасана «убрали» потому, что время авторитетов старой закалки, подобных ему, закончилось, и наверх решили пробиться молодые воры. Правоохранители полагают, что конкретной причиной стал давний конфликт Усояна с другими кланами, возможно, южными, грузинскими или азейрбаджанскими.
«На похороны Усояна не пришел никто из славян, хотя убийство вора такого ранга подразумевает, что приходит все. Это не случайно, с ними у него тоже были конфликты. Точный ответ о заказчике мы пока не знаем... Так или иначе, убили его однозначно «коллеги по цеху», — пояснил «Газете.Ru» Игнатов.
Легенда теневого мира: как Аслан Усоян стал Дедом Хасаном
Аслан родился в тбилисской семье в 1937 году, начинал как мелкий воришка-карманник. Первый раз попал в тюрьму в 19 лет, когда пытался убежать от милиционера и «применил насилие» против сотрудника. После этого заслужил кличку Хасан и титул вора в законе. Выйдя на свободу, занялся рэкетом подпольных магазинов и мастерских, грабежами, мошенничествами, сколотил банду. Постепенно усиливал свое влияние, распространил его за пределы Грузии. Еще несколько раз побывал за решеткой, при этом нарушая одно из важных криминальных понятий — не выходить по УДО. Хасан неоднократно освобождался досрочно и сотрудничал с администрацией, чем навлек неприязнь других криминальных лидеров. Однако у него были сильные сторонники, а также достаточно денег, поэтому все попытки выступить против Усояна заканчивались безуспешно. Отдельно репутацию Хасана укрепляли слухи о его безжалостности и наличии собственной команды киллеров.
«Дед Хасан был неоднозначной фигурой. Он был очень авторитетен и самолюбив. Считал, что правильно — только то, что он делает, а все остальное неприемлемо. Он мог идти на компромиссы — был сильным дипломатом и хитрым, как 20 лис. Чувствовал обстановку, понимал, где нельзя перегнуть палку. Благодаря этому он и прожил столько лет, оставаясь на вершине криминального Олимпа. При этом на словах он мог согласиться, а когда все уляжется — тот, с кем у него были конфликты, оказывался убит. Отравлен, попал под машину или случайно умер от передоза. За ним тоже большое кладбище, это далеко не святая фигура», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Игнатов.
В 90-х Усоян перебрался в Санкт-Петербург и решил примерить на себя роль судьи в криминальных спорах. В редком интервью корреспонденту Максиму Гладкому уже пожилой Хасан называл себя «миротворцем», который хочет, «чтобы не было беспредела».
«Старый уже, многое посмотрел в жизни — знаю, что говорю <...> Если ребенка кто убил — голову тому оторвем. Есть Бог, есть справедливость, и она восстановится <...> Наш мир другой», — объяснял свое видение жизни Дед.
В реальности «миротворец» Хасан успел поучаствовать в одной из крупных криминальных войн. В те же 90-е он стал держать «воровской общак», и пытающиеся сместить и «раскороновать» Усояна обвинили его в воровстве денег. Конфликт спровоцировал несколько заказных убийств.
«Расстреляли в собственной машине, когда он остановился на светофоре <...> Жертву зверски замучили и закатали в бетонную стену <...> Расстреляли на одной из улиц его родного города», — описывала ход конфликта «Лента.ру».
По подсчетам журналистов, в итоге «российские кладбища пополнились 156 могилами» с учетом жертв с обеих сторон. Победителем вышел Хасан, устранивший противников и сохранивший свой статус.
Известные покушения на Усояна начались только с конца 90-х. Первый раз устранить авторитета пытались в Сочи, в 1998-м. Двое мужчин в масках зашли в кафе и открыли огонь из автоматов Калашникова, но Хасан успел упасть на пол. Во второй раз, в 2010 году, снайпер подстерег 73-летнего Деда на улице, попал ему в живот и убил телохранителя. По некоторым предположениям, через три года Хасана застрелит киллер, нанятый теми же заказчиками — но определенного ответа на вопрос, кто стоит за убийством, до сих пор нет.
«Версий, кто заказчик, было много.. Получать оперативную информацию от этой криминальной ячейки было сложно — это закрытое сообщество, посторонним пробраться практически невозможно. Мы собирали сведения от воровских сообществ по крупицам, складывали пазл. Сейчас с появлением статьи 210.1 УК (Занятие высшего положения в преступной иерархии) стало проще — многие соглашаются на сотрудничество... Я предполагаю, что след все-таки тянется от азербайджанских воров, у них были серьезные споры из-за бизнеса, особенно контроля над овощным рынком — это очень большие деньги», — уточнил Игнатов.
Траурные венки у могилы Аслана Усояна в день похорон на Хованском кладбище, 20 января 2013 годаВалерий Мельников/РИА Новости
Следствие без приговора: как с убийством Хасана связаны легендарные «таганские»
Среди тех, кто мог стоять за последним, успешным покушением на Усояна — Таганская группировка, одна из старейших и известнейших банд Москвы. Силовики разгромили ее в 2019 году, задержав 12 человек, включая двух лидеров ОПГ. Следствие официально назвало «таганских» виновными и в гибели Деда Хасана.
«Это возможно, с таганскими у Хасана было не все так гладко уже в 90-е. С тем же [лидером банды Игорем] Жирноклеевым были конфликты, но на тот момент Жирноклеев понимал, что воевать с Дедом Хасаном он не мог. Тогда Дед был полон сил, его окружали серьезные люди, он пользовался поддержкой [вора в законе Вячеслава Иванькова] Япончика. Приговора по их делу еще не было, и даже если им вменят эпизод по Усояну, то его предстоит еще доказать. Одно дело оперативная информация, другое — доказательная база в суде. Пока говорить об их причастности рано», — заявил Игнатов.
Несмотря на то, что «таганские» давно задержаны, в суде их дело до сих пор не может сдвинуться с мертвой точки. Процесс годами буксует по одной причине — никак не удается собрать коллегию присяжных. Слушания начались лишь весной 2022 года, и уже через пару месяцев коллегию пришлось распустить, так как отобранные заседатели перестали являться в суд. В конце того же года нашли новых, которых прокурор дела даже благодарила за «проявленное мужество и гражданское сознание». Но и тех хватило ненадолго, через несколько месяцев коллегия снова развалилась.
Судя по данным Мосгорсуда, где должен идти процесс, за прошлый год ситуация не изменилась — одно и то же заседание для «рассмотрения вопроса по существу дела» переносили и откладывали весь 2024-й. Изменится ли что-то в этом году и дойдут ли слушания до тайны убийства Деда Хасана, неясно.
«У нас нет информации, состоится ли заседание, если назначено — значит должно состояться... Если заседание откладывается, на то есть процессуальные основания», — ответили в суде на запрос «Газеты.Ru».