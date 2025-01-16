«За ним большое кладбище»: почему убили Деда Хасана

Деда Хасана называли королем русской мафии, о его жестокости ходили легенды, а его убийство в свое время стало одной из главных новостей страны. До сих пор точно неизвестно ни кто стрелял в него в день гибели, 16 января 2013 года, ни кто заказал это покушение. Подозреваемые давно задержаны, но суд несколько лет не может вынести решение, поскольку присяжные не хотят приходить на слушания. Кем был грузинский вор, называвший себя «миротворцем», и кто мог стоять за тем загадочным делом — в материале «Газеты.Ru».

«На похороны не пришел никто из славян»

«Расстрелян в центре Москвы из бесшумного автомата спецслужб», — так 12 лет назад описывали гибель криминального авторитета Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан. Новости о его смерти заполнили первые полосы крупнейших СМИ, а эксперты рассуждали, ждать ли теперь войны группировок. Тогда страна успела отвыкнуть от бандитских разборок времен «проклятых 90-х», и громкое убийство одного из самых известных преступников России всколыхнуло новое, спокойное время.

«Убивать патриархов уголовного мира как-то не принято. Даже сейчас», — отмечало агентство РАПСИ.

В то же время для тех, кто выбрал криминальный путь, такой конец вряд ли можно назвать неожиданным, заявил «Газете.Ru» экс-оперативник московского управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Михаил Игнатов. Ведь так или иначе у воровских лидеров всегда есть свои соперники и конкуренты.

«Сложно сказать, что покушение было неожиданностью. Это криминальная среда, ты всем хорош не будешь. Большая конкуренция, вражда кланов. На Хасана совершали несколько покушений, и последнее закончилось удачей для его организаторов», — напомнил Игнатов.

close На месте покушение на Аслана Усояна в центре Москвы, 16 января 2013 года Евгений Биятов/РИА Новости

В «удачный» для врагов Хасана день, 16 января 2013 года, он приехал в свой любимый ресторан «Старый Фаэтон» на Поварской улице (сейчас заведение уже не работает). Киллер поджидал жертву в жилом доме напротив. Кем был снайпер, так и неизвестно. Убийца засел на лестнице и стрелял в окно между пятым и шестым этажами, предположительно, из штурмовой винтовки ВАЛ (профессиональное оружие спецназа, работает бесшумно и легко разбирается). Позже на месте засады нашли брошенный складной стул и шесть гильз калибра 9 мм.

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Выстрелы прозвучали, когда Усоян заходил в ресторан с охранниками. По официальной версии следствия, его достала только одна пуля , прилетевшая авторитету в шею. Еще несколько зацепили 30-летнюю официантку. Она получила тяжелые травмы, потеряла много крови и чудом выжила. Несмотря на это, женщина говорила журналистам, что Хасан был «хорошим человеком».

Самого Усояна сразу отвезли в больницу, но было поздно. Мужчина попал ко врачам уже в коме и скончался через десять минут после поступления к медикам, пока для него готовили операционную. «Королю русской мафии» на тот момент исполнилось 75 лет.

По одной из версий, Деда Хасана «убрали» потому, что время авторитетов старой закалки, подобных ему, закончилось, и наверх решили пробиться молодые воры. Правоохранители полагают, что конкретной причиной стал давний конфликт Усояна с другими кланами, возможно, южными, грузинскими или азейрбаджанскими.

«На похороны Усояна не пришел никто из славян, хотя убийство вора такого ранга подразумевает, что приходит все. Это не случайно, с ними у него тоже были конфликты. Точный ответ о заказчике мы пока не знаем... Так или иначе, убили его однозначно «коллеги по цеху» , — пояснил «Газете.Ru» Игнатов.

Легенда теневого мира: как Аслан Усоян стал Дедом Хасаном

Аслан родился в тбилисской семье в 1937 году, начинал как мелкий воришка-карманник. Первый раз попал в тюрьму в 19 лет, когда пытался убежать от милиционера и «применил насилие» против сотрудника. После этого заслужил кличку Хасан и титул вора в законе. Выйдя на свободу, занялся рэкетом подпольных магазинов и мастерских, грабежами, мошенничествами, сколотил банду. Постепенно усиливал свое влияние, распространил его за пределы Грузии. Еще несколько раз побывал за решеткой, при этом нарушая одно из важных криминальных понятий — не выходить по УДО. Хасан неоднократно освобождался досрочно и сотрудничал с администрацией, чем навлек неприязнь других криминальных лидеров. Однако у него были сильные сторонники, а также достаточно денег, поэтому все попытки выступить против Усояна заканчивались безуспешно. Отдельно репутацию Хасана укрепляли слухи о его безжалостности и наличии собственной команды киллеров.

«Дед Хасан был неоднозначной фигурой. Он был очень авторитетен и самолюбив. Считал, что правильно — только то, что он делает, а все остальное неприемлемо. Он мог идти на компромиссы — был сильным дипломатом и хитрым, как 20 лис. Чувствовал обстановку, понимал, где нельзя перегнуть палку. Благодаря этому он и прожил столько лет, оставаясь на вершине криминального Олимпа. При этом на словах он мог согласиться, а когда все уляжется — тот, с кем у него были конфликты, оказывался убит. Отравлен, попал под машину или случайно умер от передоза. За ним тоже большое кладбище, это далеко не святая фигура», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Игнатов.

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В 90-х Усоян перебрался в Санкт-Петербург и решил примерить на себя роль судьи в криминальных спорах. В редком интервью корреспонденту Максиму Гладкому уже пожилой Хасан называл себя «миротворцем», который хочет, «чтобы не было беспредела».

«Старый уже, многое посмотрел в жизни — знаю, что говорю <...> Если ребенка кто убил — голову тому оторвем. Есть Бог, есть справедливость, и она восстановится <...> Наш мир другой», — объяснял свое видение жизни Дед.

В реальности «миротворец» Хасан успел поучаствовать в одной из крупных криминальных войн. В те же 90-е он стал держать «воровской общак», и пытающиеся сместить и «раскороновать» Усояна обвинили его в воровстве денег. Конфликт спровоцировал несколько заказных убийств.

«Расстреляли в собственной машине, когда он остановился на светофоре <...> Жертву зверски замучили и закатали в бетонную стену <...> Расстреляли на одной из улиц его родного города», — описывала ход конфликта «Лента.ру».

По подсчетам журналистов, в итоге «российские кладбища пополнились 156 могилами » с учетом жертв с обеих сторон. Победителем вышел Хасан, устранивший противников и сохранивший свой статус.

Известные покушения на Усояна начались только с конца 90-х. Первый раз устранить авторитета пытались в Сочи, в 1998-м. Двое мужчин в масках зашли в кафе и открыли огонь из автоматов Калашникова, но Хасан успел упасть на пол. Во второй раз, в 2010 году, снайпер подстерег 73-летнего Деда на улице, попал ему в живот и убил телохранителя. По некоторым предположениям, через три года Хасана застрелит киллер, нанятый теми же заказчиками — но определенного ответа на вопрос, кто стоит за убийством, до сих пор нет.

«Версий, кто заказчик, было много.. Получать оперативную информацию от этой криминальной ячейки было сложно — это закрытое сообщество, посторонним пробраться практически невозможно. Мы собирали сведения от воровских сообществ по крупицам, складывали пазл. Сейчас с появлением статьи 210.1 УК (Занятие высшего положения в преступной иерархии) стало проще — многие соглашаются на сотрудничество... Я предполагаю, что след все-таки тянется от азербайджанских воров, у них были серьезные споры из-за бизнеса, особенно контроля над овощным рынком — это очень большие деньги», — уточнил Игнатов.

close Траурные венки у могилы Аслана Усояна в день похорон на Хованском кладбище, 20 января 2013 года Валерий Мельников/РИА Новости

Следствие без приговора: как с убийством Хасана связаны легендарные «таганские»

Среди тех, кто мог стоять за последним, успешным покушением на Усояна — Таганская группировка, одна из старейших и известнейших банд Москвы. Силовики разгромили ее в 2019 году, задержав 12 человек, включая двух лидеров ОПГ. Следствие официально назвало «таганских» виновными и в гибели Деда Хасана.

«Это возможно, с таганскими у Хасана было не все так гладко уже в 90-е. С тем же [лидером банды Игорем] Жирноклеевым были конфликты, но на тот момент Жирноклеев понимал, что воевать с Дедом Хасаном он не мог. Тогда Дед был полон сил, его окружали серьезные люди, он пользовался поддержкой [вора в законе Вячеслава Иванькова] Япончика. Приговора по их делу еще не было, и даже если им вменят эпизод по Усояну, то его предстоит еще доказать. Одно дело оперативная информация, другое — доказательная база в суде. Пока говорить об их причастности рано», — заявил Игнатов.

Несмотря на то, что «таганские» давно задержаны, в суде их дело до сих пор не может сдвинуться с мертвой точки . Процесс годами буксует по одной причине — никак не удается собрать коллегию присяжных. Слушания начались лишь весной 2022 года, и уже через пару месяцев коллегию пришлось распустить, так как отобранные заседатели перестали являться в суд. В конце того же года нашли новых, которых прокурор дела даже благодарила за «проявленное мужество и гражданское сознание». Но и тех хватило ненадолго, через несколько месяцев коллегия снова развалилась.

Судя по данным Мосгорсуда, где должен идти процесс, за прошлый год ситуация не изменилась — одно и то же заседание для «рассмотрения вопроса по существу дела» переносили и откладывали весь 2024-й. Изменится ли что-то в этом году и дойдут ли слушания до тайны убийства Деда Хасана, неясно.

«У нас нет информации, состоится ли заседание, если назначено — значит должно состояться... Если заседание откладывается, на то есть процессуальные основания», — ответили в суде на запрос «Газеты.Ru».