Фильтровать контент: как защитить ребенка в интернете

Современные дети проводят в интернете много времени — для учебы, общения, развлечений. Однако онлайн-среда несет не только пользу, но и серьезные риски. Чтобы обезопасить ребенка от нежелательного контента, киберугроз и влияния недобросовестных ресурсов, родителям стоит следовать нескольким важным рекомендациям. О них рассказали эксперты РОЦИТ.

Остерегайтесь иностранных онлайн-площадок

Популярные зарубежные онлайн-площадки часто не соответствуют стандартам безопасности, необходимым для защиты детей. Они неэффективно фильтруют контент, а их алгоритмы могут подсовывать несовершеннолетним вредоносные или неподобающие материалы.

В связи с этим стоит посоветовать своему ребенку перейти на отечественные платформы, которые работают в соответствии с российским законодательством и обеспечивают строгую модерацию контента.

Например, платформы «VK Видео» и RUTUBE предлагают безопасную среду для просмотра интересного и полезного контента для детей.

Опасность VPN-сервисов: не стоит рисковать

Многие подростки используют VPN, чтобы обойти ограничения и заходить на заблокированные ресурсы. Однако многие VPN-сервисы представляют собой серьезную угрозу. Они могут передавать данные пользователей третьим лицам. Последними могут оказаться мошенники.

Более того, некоторые VPN-сервисы сами содержат вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники крадут пароли и другую конфиденциальную информацию.

Родителям важно объяснить ребенку, что VPN-сервисы — это не «магический ключ» к заблокированным ресурсам, а потенциальная угроза безопасности. Вместо этого лучше предложить ему отечественные платформы, использование которых не требует VPN-сервисов.

Фильтруйте контент и контролируйте доступ в интернет

Чтобы ребенок не столкнулся с нежелательными материалами, рекомендуется использовать «Родительский контроль». Большинство современных устройств и отечественных платформ предлагают подобную функцию. Она позволяет ограничивать доступ к опасным сайтам и приложениям.

Также стоит настроить безопасный поиск. Например, у «Яндекса» есть «Семейный режим», который из результатов поиска полностью исключает материалы сексуального характера. Для детских аккаунтов он по умолчанию включается с расширенной фильтрацией: скрываются также сайты, содержащие нецензурную лексику, и ограничиваются результаты поиска по нежелательным тематикам (потребление наркотических веществ, алкоголя, табака и т. д.).

И не забывайте обсуждать с ребенком правила поведения в интернете — важно объяснить, почему нельзя делиться личными данными, переходить по подозрительным ссылкам и общаться с незнакомцами в сети.