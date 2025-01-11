«Красноармеец саблей отрубил ей руки»: как в России убивали людей за хлеб

106 лет назад Совнарком издал декрет о продразверстке — изъятии у крестьян «излишков» хлеба и других сельхозпродуктов на нужды армии и рабочих. Ленин писал, что за хлеб земледельцам платили бумажными деньгами, которые тут же обесценивались инфляцией, — или вовсе ничего не платили, забирая продукты «в долг». Чем придуманная при царе продразверстка отличалась от коллективизации, как большевики убивали людей из-за хлеба и как крестьяне отвечали кровавым насилием и восстаниями — в материале «Газеты.Ru».

Как при царе хлеб изымали

Хотя продразверстку, то есть продовольственную разверстку, связывают обычно с действиями советской власти и Гражданской войной, этот процесс начался еще в Российской Империи в годы Первой мировой.

Правительству необходимо было обеспечить жителей городов и армию хлебом. Но закупочные цены росли, и к 1916 году в условиях свободного рынка увеличились в три раза по сравнению с довоенными годами. Закупать зерно стало слишком невыгодно.

Впрочем, поскольку в начале Первой мировой удалось создать большие запасы зерна, их хватило и на 1916 год. Однако эти запасы, скопившиеся на железных дорогах империи, постепенно истощались.

«Кризис пшеничный и мучной наступили бы значительно раньше, если бы… не оказалось некоторого неприкосновенного запаса пшеницы в виде очередного груза, лежавшего на железнодорожных станциях, в ожидании погрузки», — гласила докладная записка Воронежского биржевого комитета совещанию при Московской бирже.

Так или иначе на фоне истощения хлебных запасов в конце 1916 года коммерческую покупку хлеба заменили разверсткой. Объемы хлеба, изымаемого в обмен на деньги, определяли сложной цепочкой — от губернских властей к уездным, от них к волостным, и так до отдельных селений и домохозяйств. Царское правительство надеялось получить для военных предприятий, армии и городов до 772 млн пудов (1 пуд примерно равен 16 кг) хлеба.

close Бойцы продовольственного отряда перед отправкой в деревню, 1918 год Владимир Минкевич/РИА Новости

Председатель Думы Михаил Родзянко накануне Февральской революции писал Николаю II, что «разверстка, предпринятая министерством земледелия, определенно не удалась». Из запланированных 772 млн пудов лишь на бумаге «разверстали» — то есть наметили к изъятию — только 643 млн пудов губернскими земствами, а уездными — 228 млн пудов. Волости же смогли разверстать только 4 млн пудов хлеба.

Стоит отметить, что очень важным фактором было даже не нежелание землевладельцев сдавать урожай ниже рыночной стоимости, а железнодорожный коллапс. К примеру,

накануне Февральской революции, поводом к которой по расхожей легенде стала нехватка хлеба в петербургских булочных, тонны и тонны зерна находились в вагонах, которые просто не пропускали к столице (умышленно или нет — это другой вопрос).

На железных дорогах России скопились миллионы пудов хлеба, которые не удавалось вывезти из-за нехватки вагонов и угля для паровозов.

Историк Борис Колоницкий отмечает, что на проблемы с продовольствием подданные России начали жаловаться еще во время Первой мировой — хотя и представить не могли, какой голод ждал страну в будущем. При этом другие воюющие державы — как противники, так и союзники России — начали испытывать перебои с продовольствием еще раньше, и еще более сильные. В Германии зимой 1916–1917 годов случился массовый голод, который Российская Империя в тех условиях и представить себе не могла. В Великобритании карточная система была введена в 1918 году. Все познается в сравнении.

«Продовольственный вопрос становился одной из центральных политических проблем, его обсуждали в Государственной думе и на страницах прессы. По стране прокатилась волна «голодных бунтов» (нередко их называли «бабьими»), продовольственных беспорядков, погромов булочных, пекарен и лавок. Бунтовщики и погромщики не умирали от голода, но эти беспорядки представляли огромную опасность для власти. «Маленький человек» с трудом мог понять причины этого кризиса. До войны Россия была одним из крупнейших экспортеров продовольствия, прежде всего зерна, а в результате военных действий вывоз существенно сократился. В стране был избыток продовольствия, а его не хватало...» Борис Колоницкий доктор исторических наук

После Февральской революции Временное правительство продолжило программу разверстки, но она закончилась провалом — удалось собрать лишь 170 млн пудов хлеба.

Кровавые эксцессы

После Октябрьской революции большевики не нашли другого способа обеспечить подконтрольную им территорию хлебом, кроме как с помощью продразверстки.

В ноябре 1917 года наркомом продовольствия был назначен большевик Александр Цурюпа. Он писал в докладной, что снабжение городов продуктами переживает тяжелый кризис. Крестьяне в деревнях на фоне обесценивания денег и кризиса с поставками товаров — плугов, гвоздей, чая, тканей — разочаровались в деньгах и перестали продавать хлеб. Так было надежнее в условиях краха государства.

close Реквизиция продовольствия в окрестностях Пскова, 1922 Иван Владимиров

«Кризис усугубляется недостатком денежных знаков для расплаты в тех местах, где ссыпка еще производится <…> Только снабжение деревни тем, чего она требует, т. е. предметами первой необходимости, может вызвать на свет спрятанный хлеб. Все другие меры лишь паллиативы», — отмечал Цурюпа.

В части губерний, обычно потреблявших хлеб — на севере России — начинался голод. Ввиду этого большевики решили просто силой изымать в хлеборобных губерниях урожай и запасы зерна.

При этом советские декреты об изъятии хлеба не определяли точно границы полномочий местных властей, что открывало путь к произволу и насилию. Добавляла масла в огонь идеологическая подоплека — продразверстка советской власти шла под лозунгами классовой борьбы с буржуазией и зажиточными крестьянами. Фактически, тех, кто имел какой-либо излишек хлеба и не заявил о нем, объявляли врагами народа и грозили тюрьмой и конфискацией. Доносчикам на таких «врагов» полагалась половина стоимости незаявленных излишков.

Для обеспечения продразверстки создавались из городских рабочих и бывших солдат особые продотряды, вооруженные пулеметами, которые и отбирали у крестьян хлеб. Сопровождался этот процесс кровопролитием — за несколько месяцев только 1918 года в ходе кампании по заготовке хлеба (неэффективной) погибло более 4 тыс. человек лишь в ходе «хлебных» эксцессов. То там, то тут вспыхивали крестьянские восстания — пока небольшие, но яростные. Большевиков и продотрядовцев воспринимали как бандитов. Но хлеб тонкой струйкой поступал в города — правда, собрать удалось лишь 73 млн пудов.

Владимир Ленин в своей работе «О продовольственном налоге» писал, что «военный коммунизм» состоял в том, что большевики «брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих».

close Генеральный секретарь ЦК Иосиф Сталин у гроба Владимира Ленина, 1924 год РИА Новости

«Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной <...> стране мы не могли», — отмечал Ленин.

Наконец, в январе 1919 года Совнарком своим декретом ввел продразверстку на территории всей Советской России. Продовольствие — не только хлеб, но и мясо, и картофель, и прочее — изымали у крестьян де-факто бесплатно. Деньги вконец обесценились, купить на них было почти ничего нельзя, а промтовары власти не могли предложить из-за Гражданской войны. Недовольных усмиряли вооруженные отряды комитетов бедноты, Продармия и ЧОН — части Особого назначения.

Об ужасах продразверстки красноречиво свидетельствуют рассказы очевидцев, например, из Югры, где изъятие хлеба проводилось красными уже после 1920 года. В Сибири советская власть отбирала уже не хлеб, а рыбу, мясо, пушнину, орехи и ягоды.

«Однажды Василий Ананьевич, вернувшись с реки, сказал, что лошади не пьют воду из проруби. Фыркают. Все проруби забрызганы кровью. <...> Он сказал: «Пойду в сельсовет, чтобы проруби для казни людей перенесли». Вскоре проруби перенесли к мысу (Санаторке).

Один молодой парень, очень близкий знакомый нашей семьи, рассказывал позже мне: «В то время мне было 15 лет. Я был кошевым. Ночью ко мне в кошёвку сажали богатых людей, и я отвозил их на реку к прорубям. Там их топили. Однажды одна старуха никак не хотела тонуть, всё цеплялась и цеплялась руками за края льда. Тогда красноармеец саблей отрубил ей руки», — свидетельствуют воспоминания Клавдии Хабаровой.

close Агитационный плакат «Окна РОСТА» ТАСС

Известно, что известный советский детский писатель Аркадий Гайдар в 1922 году командовал частью Особого назначения в Сибири, и приказывал расстреливать без суда и следствия «бандитов» — не желавших сдавать хлеб крестьян, бежавших от советской власти. Там он заработал себе травматический невроз, преследовавший его до конца жизни. Подобных историй насилия при разговоре о продразверстке было множество, она охватила всю страну, и без того измученную Гражданской войной.

В результате продразверстки голод начался уже в деревне, и ощущался там сильнее, чем в городе. Погибли десятки тысяч человек, всю Россию охватили массовые крестьянские бунты и восстания. За 1920–1921 годы у русских крестьян удалось отнять менее 400 млн пудов хлеба.

Весной 1921-го продразверстка была заменена продналогом. Он уже был существенно менее тяжким для обеспеченной части крестьянства, на плечи которого легла эта нагрузка. А в 1923 году продналог заменил единый сельскохозяйственный налог. По словам Ленина, эти меры были частью перехода от военного коммунизма к «правильному» социализму.

В годы НЭПа деревня еще могла продохнуть и набраться сил. Но впереди Россию и русское крестьянство ожидала сталинская коллективизация.