Четверо обвиняемых. В Узбекистане арестовали фигурантов дела о гибели российской журналистки

Здание отеля «Караман палас», в котором отравились и скончались двое россиян. Погибшими оказались журналистка Инесса Паперная и Максим Радченко.

В Узбекистане арестовали фигурантов дела о гибели двоих россиян — журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко. В октябре 2024 года они скончались в гостинице в Ташкенте. Следствие пришло к выводу, что причиной отравления стал угарный газ, образовавшийся в системе отопления из-за ее неисправности и изменения конструкции.

Суд арестовал фигурантов уголовного дела о гибели двоих россиян в Ташкенте — журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.

«В отношении четырех обвиняемых лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается», — сказал представитель ведомства.

Местное издание kun.uz пишет, что арестовали владельца гостиницы Karaman Palace Hotel А. Ходжакулова, сантехника Н. Курбанова и поставщиков котла отопления — З. Джамолдинова и А. Юсупова. Всем четверым предъявлено обвинение по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть людей».

Виновным грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Неисправный котел привел к гибели людей

По данным следствия, сантехник Курбанов при установке в гостинице газового котла отопления внес в конструкцию изменения и снял сифон в системе отвода конденсата в канализацию. Кроме того, вытяжка была смонтирована неправильно, с нарушением существующих правил и технического регламента. Срок службы котла истек, ему требовалась замена.

Совокупность этих обстоятельств привела к утечке угарного газа и сероводорода. В результате погибли двое россиян и один гражданин Узбекистана.

По информации kun.uz, 20 октября Инесса Паперная и Максим Радченко не вышли к завтраку. Позже, когда сотрудники отеля позвонили в номер, им никто не открыл. Дверь решили вскрыть. При осмотре помещения в ванной обнаружили тела постояльцев. В соседнем номере скончался гражданин Узбекистана Хушнуд Удеков.

Версия с болотным газом не подтвердилась

Изначально в СМИ появилась версия, что погибшие могли отравиться болотным газом, который попал в вентиляцию гостиницы во время чистки бассейна.

Кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Кривецкий в беседе с «Радио 1» пояснил, что болотным газом принято называть метан, он же природный газ.

«Это простейший углеводород. Он знаком тем, у кого дома есть газовая плита. Он без цвета и запаха, его никак не почувствовать человеку. К тому же метан — один из самых малотоксичных газов из всех углеводородов», — отметил эксперт.

По его словам, если метана будет в воздухе очень много, человек может почувствовать недомогание, головокружение или головную боль, но случаи летального исхода очень редки. «При расследовании стоит задаться вопросами о других газах: угарном и углекислом, которые могут резко и неожиданно вызвать потерю сознания », — говорил специалист.

Дальнейшее развитие событий и данные судмедэкспертов подтвердили догадки специалиста.