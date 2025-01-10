Стрелял в целях самообороны. В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве российского туриста

Суд в Грузии арестовал двух местных жителей, обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. В ночь на 5 января у него возник конфликт с двумя мужчинами, которые выстрелили в него, а затем похитили. На следующий день тело Соловьева нашли в реке. Один из обвиняемых заявил, что стрелял в целях самообороны. Бывшая невеста Виктора сообщила, что незадолго до поездки в Грузию мужчина был подавленным и хотел продать бизнес, а также вспомнила его слова, которые теперь считает пророческими.

Районный суд города Зугдиди в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

38-летний Реваз Пакелиани на заседании заявил, что стрелял в россиянина в целях самообороны — он якобы просил мужчину отдать телефон, но, когда Виктор отказался, выстрелил в него.

Адвокаты просили освободить обвиняемых под залог, однако судья поддержал ходатайство прокуратуры о заключении мужчин под стражу.

Пакелиани и 32-летнему Бежану Чкадуа предъявили обвинение в убийстве, разбое и незаконном хранении оружия. Им может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящее время, как уточняет телеканал, расследование дела продолжается.

Убийство Виктора Соловьева

Соловьев приехал в Грузию 2 января вместе со своей спутницей Алиной. По данным СМИ, сначала они заехали в Тбилиси, а в ночь на 5 января отправились на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути россияне остановились, чтобы снять видео, в этот момент мимо них проехали двое мужчин на Subaru. Местные жители остановились, спросили, не нужна ли туристам помощь, и, получив отказ, поехали дальше.

Через некоторое время на пути Виктора и Алины снова встретилась Subaru. В этот раз мужчины стояли, перегородив дорогу. Когда россиянин вышел из машины, те попросили у него насос. После этого между ними начался конфликт. По словам Алины, суть претензии заключалась в следующем: «зачем вставали в туннеле и их фотографировали».

Затем девушка услышала два выстрела. Своего спутника она больше не видела. В машину, где она находилась, сели оба нападавших и повезли россиянку в неизвестном направлении. Позже девушку вместе с автомобилем они бросили на обочине, а сами скрылись.

Туристка смогла позвонить в экстренные службы и остановить два проезжающих автомобиля. Она также обратилась в полицию, и начались поиски Виктора Соловьева. Нападавших девушка опознала.

В Грузии похитили и убили российского туриста. Его тело нашли в реке В Грузии нашли мертвым российского туриста, который стал жертвой разбойного нападения. Виктор Соловьев... 07 января 07:04

Позже полицейские обнаружили брошенный автомобиль нападавших со следами крови. Вечером 6 января также было найдено тело Виктора в реке Накра.

Пророческие слова

Анастасия, бывшая невеста Соловьева, рассказала aif.ru, что его похоронят в Москве. Она сообщила, что отец Виктора вместе с друзьями уже вылетел в Грузию, чтобы забрать тело.

Анастасия также сообщила, что ее погибший экс-жених — москвич. В Туле он жил только из-за работы, так как семь лет назад основал там производство пластиковых изделий на заказ. При этом, по ее словам, бизнес мужчина хотел продать.

«В декабре, когда мы в последний раз созванивались, он говорил, что от всего устал, хочет продать свой бизнес и улететь на Бали, что он больше не хочет так жить. Он очень подавлен был», — уточнила Анастасия.

Девушка отметила, что Виктор очень любил Грузию и всегда туда рвался. Бывшая невеста мужчины подчеркнула, что он не мог нарваться на агрессию, так как обычно переводил ее в шутку.

Кроме того, Анастасия рассказала, что незадолго до своей смерти Соловьев говорил о вещах, которые теперь кажутся ей пророческими.

«Я пересматриваю видео, где он пел песню: «Еще чуть-чуть и прямо в рай» <...> И как-то иначе теперь смотришь на все это. Когда мы говорили о детях, он отвечал, что ему это «уже не надо, в этом уже нет смысла», — вспомнила девушка.