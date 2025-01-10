Стрелял в целях самообороны. В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве российского туриста

Районный суд города Зугдиди в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве российского туриста Виктора Соловьева. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
38-летний Реваз Пакелиани на заседании заявил, что стрелял в россиянина в целях самообороны — он якобы просил мужчину отдать телефон, но, когда Виктор отказался, выстрелил в него.
Адвокаты просили освободить обвиняемых под залог, однако судья поддержал ходатайство прокуратуры о заключении мужчин под стражу.
Пакелиани и 32-летнему Бежану Чкадуа предъявили обвинение в убийстве, разбое и незаконном хранении оружия. Им может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящее время, как уточняет телеканал, расследование дела продолжается.
Убийство Виктора Соловьева
Соловьев приехал в Грузию 2 января вместе со своей спутницей Алиной. По данным СМИ, сначала они заехали в Тбилиси, а в ночь на 5 января отправились на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути россияне остановились, чтобы снять видео, в этот момент мимо них проехали двое мужчин на Subaru. Местные жители остановились, спросили, не нужна ли туристам помощь, и, получив отказ, поехали дальше.
Через некоторое время на пути Виктора и Алины снова встретилась Subaru. В этот раз мужчины стояли, перегородив дорогу. Когда россиянин вышел из машины, те попросили у него насос. После этого между ними начался конфликт. По словам Алины, суть претензии заключалась в следующем: «зачем вставали в туннеле и их фотографировали».
Затем девушка услышала два выстрела. Своего спутника она больше не видела. В машину, где она находилась, сели оба нападавших и повезли россиянку в неизвестном направлении. Позже девушку вместе с автомобилем они бросили на обочине, а сами скрылись.
Туристка смогла позвонить в экстренные службы и остановить два проезжающих автомобиля. Она также обратилась в полицию, и начались поиски Виктора Соловьева. Нападавших девушка опознала.
Позже полицейские обнаружили брошенный автомобиль нападавших со следами крови. Вечером 6 января также было найдено тело Виктора в реке Накра.
Пророческие слова
Анастасия, бывшая невеста Соловьева, рассказала aif.ru, что его похоронят в Москве. Она сообщила, что отец Виктора вместе с друзьями уже вылетел в Грузию, чтобы забрать тело.
Анастасия также сообщила, что ее погибший экс-жених — москвич. В Туле он жил только из-за работы, так как семь лет назад основал там производство пластиковых изделий на заказ. При этом, по ее словам, бизнес мужчина хотел продать.
«В декабре, когда мы в последний раз созванивались, он говорил, что от всего устал, хочет продать свой бизнес и улететь на Бали, что он больше не хочет так жить. Он очень подавлен был», — уточнила Анастасия.
Девушка отметила, что Виктор очень любил Грузию и всегда туда рвался. Бывшая невеста мужчины подчеркнула, что он не мог нарваться на агрессию, так как обычно переводил ее в шутку.
Кроме того, Анастасия рассказала, что незадолго до своей смерти Соловьев говорил о вещах, которые теперь кажутся ей пророческими.
«Я пересматриваю видео, где он пел песню: «Еще чуть-чуть и прямо в рай» <...> И как-то иначе теперь смотришь на все это. Когда мы говорили о детях, он отвечал, что ему это «уже не надо, в этом уже нет смысла», — вспомнила девушка.