«Без мужиков хорошо, но скучно»: как выглядит «секретный» московский бар только для женщин

Осенью в столице открылся «секретный» женский бар, куда мужчинам вход «запрещен», но есть лазейка ценой в миллион рублей. В соцсетях москвичи критиковали такой подход и предвещали, что вскоре заведение разорится. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала внутри и узнала, готовы ли дамы отдыхать без кавалеров, или им по-прежнему нужны мужчины, чтобы «закрывали счет».

Мужики пытаются прорваться

«Секретный бар» — информирует афиша на входе в заведение в центре Москвы. «Это здесь закрытый бар для женщин «Ночные ведьмы»?» — на всякий случай интересуюсь я у трех импозантных дам, курящих у входа. «Здесь-здесь», — со смехом отвечают они. — «Мы сами первый раз, вот всем ковеном (традиционное название сборищ ведьм, калька с английского языка) пришли».

Попасть в «безопасное убежище для встреч с подружками» (как его позиционируют создатели) не так просто. Сначала нужно пройти насквозь два других, обычных заведения. «Если наши гости-женщины захотят познакомиться с кем-то, они всегда могут выйти за дверь в соседние бары», — объясняет бармен «Ночных ведьм».

Непосредственно перед дверью в закрытый бар дежурит рослый охранник с большими золотыми часами на руке. По словам персонала, его задача — «не пускать других мужиков».

«После открытия, когда еще не было людей, мы давали заглянуть внутрь мужчинам, которым было любопытно. Но сейчас никого не пропускаем. Недавно пытался прорваться один: «Мне просто посмотреть», мы ему такие: «Ага, вам всех сразу показать?» — рассказывает бармен.

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На самом деле вход в бар мужчинам не запрещен, подобные ограничения не допускает российское законодательство. Поэтому организаторы пошли на хитрость — официально в «Ночных ведьмах» проходят «специальные иммерсивные шоу с дегустациями коктейлей и курсами закусок», на которые продают билеты. Билет выдают на входе, для женского пола он бесплатный, а вот мужскому посещение обойдется в миллион рублей . Как говорят сотрудники, пока не нашлось ни одного желающего расстаться таким образом с миллионом.

«Ну заплатит мужик миллион, сядет у нас, и все женщины будут на него смотреть. Пусть тогда почувствует себя так, как чувствуют себя женщины в обычных барах»,

— резюмирует бармен.

При этом сам бар создали именно мужчины «с любовью для женщин», о чем написано на первых страницах его меню. Там же перечислена команда проекта, где указаны только мужские имена.

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Скучно, когда некому оплатить коктейль

В пятницу вечером «Ночные ведьмы» заполнен достаточно плотно, но большинство, судя по опросу посетителей, пришли первый раз из любопытства. «Женский» бар открылся только недавно, осенью 2024-го и засветился в новостях. Заглядывают сюда самые разные женщины, «от 18 до 60», уточняет официант. Однако сколько из них вернется после спада общей волны заинтересованности, пока неясно.

«Мы бы не пришли второй раз, с мужчинами веселее. Особенно когда они могут молча подойти, закрыть твой счет и уйти.

Последнее с нами постоянно происходит, — с готовностью отвечает на мои расспросы компания молодых айтишниц за соседним столиком. — Еще тут места мало, а интерьер как будто в 2015 году».

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С интерьером «Ночных ведьм» случилась отдельная заминка. Изначально бар назван в честь советского 46-го авиаполка, в котором во время Великой Отечественной служили одни летчицы. После открытия дизайн заведения был адаптирован под эту идею, например, в зале висели модели самолетов. Но в итоге было принято решение отказаться от этой тематики, сказал один из сотрудников.

Теперь интерьер оформлен более прямолинейно, в стиле шабаша: метла на стене, паутина, подвески в виде ведьминских шляп. Большинству посетительниц это нравится, «они любят фотографироваться на фоне шляпок, метл», поясняет официант. «Это как будто лофт для Хэллоуина. Я уже запуталась в их паутине, когда садилась», — тем временем оценивает за его спиной высокая девушка в белой рубашке.

«Встречи с подружками» в «Ночных ведьмах» обойдутся во внушительную сумму, любой коктейль здесь стоит тысячу рублей. Впрочем, часть девушек, с которыми я знакомлюсь, таким ценником уже не удивишь, это считается «обычной стоимостью для Москвы». Самих напитков в барной карте ровно десять, каждый авторский и посвящен какой-то знаменитой женщине.

«Так, а почему тут Ева среди реальных персонажей? И русских, вроде, нет. Им надо расширить ассортимент, достойных женщин явно больше»,

— листает меню та же девушка-критик в рубашке, успевшая переехать за мой столик.

Текущее меню скоро полностью обновят, выясняю я в беседе с барменом. Тут же всплывает другой интересный факт — большинство женщин не любят крепкие алкогольные напитки, поэтому вскоре после запуска коктейли пришлось «обнулить» и сделать легче оригинальных версий. Впрочем, бармен предлагает на ходу придумать любой коктейль под запрос гостя, в том числе крепче, за ту же тысячу рублей.

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«У нас в России война полов»

«Надо этот бар больше в сторону прав женщин развивать, аккуратно. А они уходят в массовость, но где посидеть девчонками и так есть, это вообще не проблема. У них так концепция сотрется, а интересных мест мало, — рассуждает моя новая знакомая, пока мы дегустируем коктейли. — По меню со знаменитыми женщинами (где про каждую персону есть подробное описание. — «Газета.Ru») видно, что создатели было сильно вдохновлены, когда это делали. А посетители опошлили до посиделок с девчонками. Думаю, создателям обидно».

Часть посетителей «Ночными ведьмами» в то же время очень довольны и хвалят как подход «без мужчин», так и интерьер с напитками. Среди таких тормозящая нас по дороге к выходу женщина. «Ой, вы тоже покурить? Можно, я с вами, а то я не запомнила, как наружу выбраться». Пройдя квест через соседние рестораны, мы оказываемся на улице, где она начинает рассказывать, что приехала из Ростова, и там «есть места для женщин, даже огромная сауна только для женщин».

«Я в Москве специально искала такие же заведения.

Честно, мне одной стремно куда-то выходить в центре Москвы. Даже если я оденусь просто, без макияжа, все равно стремно.

А если мы с мужем куда-то выходим, меня напрягает противостояние, которое вечно возникает между ним и молодыми людьми за соседними столиками, что не так на меня посмотрели. Хочется просто прийти ни в чем особенном и посидеть со своими. Или, наоборот, надеть «леопард», и чтобы никто косо не взглянул за это», — выкладывает ростовчанка, показывая на свое леопардовое платье.

Собравшись уходить, напоследок решаю опросить случайных гостей в соседнем ресторане. В большом пустом зале лишь за одним столом компания женщин, обсуждающих праздники и стоит ли «всем сразу одеться в Снегурочек». Интересуюсь, знают ли они про секретный женский бар рядом и почему отдыхают не там, если им об этом известно.

«А может и туда сейчас заглянем! — бодро отвечают мне. — Очень правильная идея у них. У нас в России война полов. Вы так не считаете?»

«Я журналист, мне важно ваше мнение», — теряюсь я.

«А нам ваше! Но это факт. У нас война полов, и от этого не уйти», — заявили мне.