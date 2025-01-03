«Осторожно: Мороз». Как банда в костюмах грабила москвичей под Новый год

В конце декабря 1978 года столичной милиции было не до праздника. В Москве орудовала «банда Дедов Морозов». Облачаясь в праздничный костюм, преступники обносили квартиры советских граждан. Хозяев они усыпляли клофелином или угрожали обрезом. Как бандиты едва не сорвали праздник и погорели на одном подарке — в материале «Газеты.Ru».

Коньяк с сюрпризом

Зимой 1978 года в центральной части СССР зафиксировали рекордно низкие температуры. Столбик термометра в Москве опускался до -37,2°C .

«Осторожно: Мороз» — гласил заголовок заметки в новогоднем выпуске «Вечерней Москвы». Гражданам советовали соблюдать меры предосторожности и теплее одеваться. Но не только аномальные холода угрожали москвичам в канун Нового года.

Всего за несколько дней декабря в столице произошла серия краж. Под видом Деда Мороза и Снегурочки в квартиры состоятельных москвичей приходили воры. Всего через несколько минут они выносили из дома все ценности и даже технику. Правда, об этом в прессе не сообщалось.

Первой жертвой преступников стала семья директора одного из московских магазинов. Дед Мороз со Снегурочкой пришли, якобы чтобы поздравить шестилетнего сына.

Нашелся у щедрых гостей и подарок взрослым — бутылка коньяка. Содержимое тут же разлили по стаканам. В бокал директора и его супруги Дед Мороз ловко подсыпал снотворное.

Как только препарат сработал, злоумышленники заверили мальчика, что его родители устали, и предложили сыграть в прятки. Сами же принялись обыскивать квартиру на предмет ценностей. В мешке оказались ювелирные украшения, облигации, шуба, пыжиковая шапка и импортные сапоги.

Когда взрослые очнулись, воры уже скрылись. Хозяева тут же вызвали милицию. До Нового года оставались считанные дни. Дело взяли на особый контроль в ЦК КПСС. Оперативники бросили все силы на поиски преступников.

Наколки Деда Мороза

Следующим, к кому заявились сказочные персонажи, был партийный работник Виктор Ишунькин. Злоумышленники уверяли, что их заказал профсоюз, и спросили, где ребенок.

Это насторожило мужчину — на работе все знали, что сын проводит праздники у бабушки. Он потребовал у Деда Мороза документы, но вместо паспорта гость достал обрез.

«У него было охотничье ружье со спиленным прикладом и укороченными стволами», — вспоминал бывший оперативник угрозыска МВД СССР Алексей Самойлов в интервью для программы НТВ от 28 декабря 2007 года.

Удерживая на прицеле Ишунькина, грабитель запустил в квартиру двух подельников. Преступники вынесли из дома не только деньги, но и содержимое холодильника — икру, колбасу, шампанское. Как только банда скрылась, партийный работник вызвал милицию. Единственной особой приметой, которую он смог назвать сотрудникам, стали наколки, напоминающие перстни, на руке Деда Мороза.

Времени на анализ информации у оперативников в тот вечер не было. Уже через несколько часов им поступил новый сигнал о банде. На этот раз — с ранеными. Пострадавший — крупный чиновник.

Картина на месте преступления поразила милиционеров — на голове у хозяина квартиры было мусорное ведро. Снять его самостоятельно домочадцы не могли.

Как только врачи скорой «спасли» мужчину, тот рассказал, что ворвавшиеся в квартиру Дед Мороз избил его. Правда, видимых повреждений у него не было. Зато сотрудники заметили синяк у 6-летней падчерицы.

Опросив жену партработника, милиционеры выяснили, что на самом деле это отчим ударил девочку за провинность, а затем закрыл в шкафу. Обыскивая квартиру, воры обнаружили заплаканного ребенка и надели на голову обидчика ведро.

Следующий ход за Снегурочкой

Вечером 29 декабря в квартиру главврача больницы постучала Снегурочка, объяснила, что ее вызвали поздравить его дочку.

Мужчина удивился — он недавно развелся, и ребенок остался с женой. Казалось, очередная промашка, но девушка не растерялась — предложила одинокому гражданину помочь с новогодним столом.

Отвлекая хозяина дома светской беседой, по классической схеме, подсыпала в шампанское снотворное. Когда врач уснул, Снегурочка запустила в квартиру подельников. Три Деда Мороза принялись выносить из квартиры технику — денег у мужчины оказалось немного.

Подозрительную картину через глазок увидела соседка и позвонила в милицию. Наряд приехал на место через считанные минуты. Нагруженные тяжелыми вещами злоумышленники не успели скрыться. Завидев сотрудников в форме, они бросили награбленное и разбежались.

В соседнем дворе милиционеры нашли грузовое такси, на котором воры хотели скрыться. Водитель, ранее судимый за хулиганство, быстро сдал банду и ее главаря. Им оказался 36-летний Евгений Кривошеев, известный в криминальных кругах как Артист. Кличку он получил за то, что действительно учился в Горьковском театральном училище. Но с карьерой не задалось — с третьего курса студента выгнали.

Применить свои таланты Кривошеев решил, обманывая граждан. По данным следствия, он четырежды отбывал наказание за кражи и мошенничество. Помимо этого, у оперативников появились и другие ценные улики — на вещах, брошенных бандой, в том числе на телевизоре «Рубин», остались отпечатки пальцев.

Прощальный подарок

Распутывая дело, следователи установили, что большая часть потерпевших жила в одном районе, а их дети ходили в один садик. Первая же версия — в учреждении работает информатор банды, который подбирает богатых жертв. Проверив каждого из воспитателей, оперативники не нашли никаких связей с преступным миром. Помогла случайность — один из сотрудников обратил внимание на стенд с фотографиями утренника.

Рядом с детьми стоял Дед Мороз. На одной руке у него не было варежки, зато красовались наколки.

Воспитатели объяснили, в прошлом году роль Деда Мороза играл жених их коллеги — Оксаны Воронец. Правда, девушку уволили еще месяц назад, уличив в краже продуктов с кухни, и где ее искать теперь, никто не знал. Выяснилось, что Оксана уже три года не жила дома. Родственники признались — «связалась с уголовником».

Пазл складывался, но даже эта информация не приближала правоохранителей к самим преступникам. Руководство требовало раскрыть дело, но за несколько дней проверить все квартиры, даже в рамках одного района, казалось невыполнимой задачей.

Погорела банда на «маленьком чуде». В канун Нового года дежурному в участок позвонил коллега и сообщил шокирующую новость: он знает, где живет Кривошеев. По его словам, недавно к нему зашли соседи и рассказали о странном эпизоде. Их сын поругался с родителями и убежал гулять во двор. Там к грустному мальчику подошел Дед Мороз, участливо поинтересовался, что его расстроило.

«Хочу луноход», — признался ребенок. Тогда волшебник достал из мешка коробку с игрушечной железной дорогой. Недешевый подарок, привезенный из ГДР.

Родители, увидев импортную игрушку, насторожились и пошли к соседу-милиционеру. Все, что вспомнил ребенок, — добрый Дед Мороз зашел в соседний подъезд. Оперативники в гражданском принялись обходить все квартиры под предлогом поиска ветеранов — якобы для поздравления с наступающим.

Удача улыбнулась на четвертом этаже. Дверь открыла та самая Оксана Воронец, чье фото сотрудникам показывали воспитатели детского сада. Рядом с квартирой устроили засаду. Через час Кривошеева задержали, а вскоре удалось выйти и на подельников пары.

Правда, доказать их вину следователи смогли лишь по одному эпизоду. Помогли отпечатки пальцев и то, что врач запомнил Снегурочку. Кривошеев получил пять лет колонии, Воронец — четыре года. Их подельники тоже отделались минимальными сроками.