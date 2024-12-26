Веселье после караоке: три тела и сгоревшая квартира

В Адыгее найдено тело мужчины, которого подозревают в двойном убийстве в Белореченске (Краснодарский край). СМИ сообщали, что 15 декабря Дмитрий Фошенко отмечал день рождения в караоке-баре, где приставал к женщинам. После попытки изнасилования одной из посетительниц были вызваны полицейские, которые ограничились беседой. Затем Фошенко присоединился к другой компании, которая пригласила его продолжить веселье. Утром он зарезал 23-летнего мужчину и его 19-летнюю жену, изнасиловав последнюю перед убийством, после чего поджег их квартиру. Фошенко был объявлен в федеральный розыск — в бегах он находился 10 дней и, по предварительным данным, покончил с собой.

В станице Гиагинской Республики Адыгея обнаружено тело мужчины, которого считают ответственным за убийство молодой пары из Белореченска. По информации правоохранительных органов, он покончил с собой. Об этом сообщил телеканал «Краснодар». На месте происшествия работают следователи.

«Тело Дмитрия Фошенко обнаружено ... недалеко от поселка Гончарка, рядом находился его автомобиль»,

— сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Станица Гиагинская и поселок Гончарка находятся в нескольких километрах от Белореченска, где накануне произошло двойное убийство.

Убийство после веселья

16 декабря Telegram-канал 112 сообщил об обнаружении двух тел при тушении пожара на улице Ленина в Белореченске. После того, как пожарные справились с огнем, в квартире обнаружили два тела — сержанта полиции, 23-летнего Андрея Дорошенко, и его 19-летней жены Яны. Обоим перерезали горло.

Подозреваемого установили быстро: незадолго до трагедии Яна записала «кружочек» видеосообщения для подруги, где показала двух нетрезвых конфликтующих мужчин. Лицо Фошенко попало в кадр. «112» сообщал, что подозреваемый скрылся на Ford Focus. В регионе был объявлен план «Перехват».

По информации портала «Кубань информ», расправе «предшествовало веселье». Вечером 15 декабря сержант и его жена поехали в караоке. В этот вечер в заведении отмечал свой день рождения Дмитрий Фошенко из Воронежа. Компании объединились и стали праздновать вместе, а когда бар закрылся, полицейский предложил продолжить застолье в его съемной квартире. Там между мужчинами произошел конфликт, приведший к трагедии. Портал «Новости Воронежа» уточняет, что перед убийством молодая женщина была изнасилована.

Позже выяснились и другие подробности этой истории. Как сообщил Telegram-канал «Оперативный обзор»,

в тот вечер нетрезвый Фошенко в ресторане «вел охоту за девушками» и попытался изнасиловать одну из них.

По этой причине к месту происшествия вызвали полицию, однако прибывшие стражи порядка не стали его задерживать. На видео, снятом кем-то из посетителей, видно, как полицейские беседуют с пьяным Фошенко, который разговаривает на повышенных тонах. После чего полицейские уходят. Такую лояльность «Оперативный обзор» объясняет тем, что Фошенко якобы работал в системе Росгвардии, а до того служил в спецназе.

Эту версию косвенно подтверждает и телеканал «Краснодар». Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, он сообщил, что Фошенко «служил в спецназе в Чечне».

«Пожар в квартире случился только в 9 утра. В 8 часов соседи слышали стоны и плач, но и подумать не могли, что за стеной происходит страшное. А потом вызвали спасателей из-за запаха дыма»,

— сообщили в «КП Кубань».

Утром 17 декабря Дмитрия Фошенко объявили в розыск по подозрению в двойном убийстве.

«Фигурант – Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения, от органов предварительного следствия скрывается, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск», — говорилось в сообщении полиции.

Ход расследования был поставлен на контроль в прокуратуре, где уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). «Предварительной причиной смерти являются ножевые ранения в жизненно важные органы», — отметили в ведомстве.

После десяти дней розыска 26 декабря тело Дмитрия Фошенко было найдено недалеко от Белореченска. Telegram-канал Kub Mash опубликовал фото с места происшествия.

В Следственном комитете России подтвердили факт случившегося.

«Сегодня следователями совместно с полицейскими в лесистой местности на территории соседнего субъекта было обнаружено тело подозреваемого, который, по предварительным данным, свел счеты с жизнью. Недалеко от места обнаружения тела находился автомобиль, на котором, предположительно, передвигался подозреваемый. Транспортное средство изъято следователем СКР», — говорится в публикации.