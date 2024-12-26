«Новогодний марафон»: волонтеры «Русала» и Эн+ поздравили подопечных социальных центров

«Русал» и Эн+ ежегодно проводят «Новогодний марафон» в рамках программы «Помогать просто». Волонтеры традиционно поздравляют взрослых и детей, находящихся в кризисных и социальных центрах. Рассказываем о том, как прошла акция в этом году.

«Новогодний марафон» — ежегодная акция, в которой участвуют сотрудники компаний «Русал» и Эн+. Это традиция, которая становится логичным финалом серии добровольческих событий в рамках программы развития корпоративного волонтерства «Помогать просто» в конце календарного года. Объединяясь в команды, волонтеры помогают социальным учреждениям в городах ответственности подготовиться к празднованию Нового года.

В течение декабря команды волонтеров с подопечными подшефных учреждений проводят украшение или уборку помещений, создают новогоднюю атрибутику, подарки и костюмы своими руками, разрабатывают сценарий новогодних праздников, сценок, игр и поздравлений.

В этом году в марафоне приняли участие 1000 корпоративных и городских волонтеров, которые объединились в 150 команд. Более 700 добрых событий успели провести марафонцы в 116 социальных учреждениях за один месяц. Каждая команда за участие в марафоне получит памятные презенты и волонтерские баллы, которые будут зачислены в личный кабинет волонтера на корпоративных порталах «Русала» и Эн+.

close Пресс-служба Центра социальных программ «Русала»

«Наш марафон был и продолжает занимать позицию лидера среди других компаний, развивающих корпоративное волонтерство — по охвату социальных учреждений в проекте, с которыми в течение года Эн+ и «Русал» ведут взаимодействие, и по количеству совершенных волонтерских событий за такой короткий срок. Также хотелось бы подчеркнуть, что мы стараемся оказывать только ту помощь, которая действительно нужна в предпраздничный период учреждениям, а не ситуативно врываться в быт подопечных», — рассказала исполнительный директор Центра социальных программ Елена Тарасова.

От Москвы до Ангарска

За декабрь помощь получили дети, взрослые и люди старшего возраста, находящиеся в сложной жизненной ситуации и имеющие проблемы со здоровьем, люди, находящиеся в кризисных и социальных центрах. Марафон прошел в 27 территориях ответственности компаний «Русал» и Эн+: Москва, Новокузнецк, Шелехов, Краснотурьинск, Североуральск, Тайшет, Каменск-Уральский, Красноярск, Братск, Железногорск-Илимский, Дивногорск, Волгоград, Бокситогорск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово, Ирбейское, Красный Чикой, Саяногорск, Кандалакша, Ачинск, Нижний Новгород, Таежный, Михайловск, Ухта.

Так, в Братске в течение месяца готовиться социальным учреждениям к празднику помогали около 70 волонтеров. Они организовывали игры, спортивные мероприятия, эстафеты, а также квизы, викторины и даже помогли птицам, изготовив эко-кормушки.

«В новогодней мастерской волонтеры проводили мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, которыми потом украшали ели и помещения подшефных учреждений. Организовывали кулинарные мастер классы, сооружали фигуры символа грядущего года из снега», — рассказала директор Братского подразделения Центра социальных программ «Русала» Анна Нестерова.

«Данное мероприятие для того, чтобы люди помогали друг другу, помогали тем, кто нуждается в этой помощи. Мероприятие необходимо. И оно нужно для того, чтобы подрастающее поколение смотрели на своих родителей, которые занимаются волонтерством, и понимали, что такие дела городу и всей России необходимы», — отметил директор по персоналу БрАЗа Иван Семенченко.

В социальных учреждениях Саяногорска волонтеры также провели матер-классы и создали новогоднюю красоту своими руками совместно с подопечными центров. В социальной службе «Оптима» и пансионате для ветеранов организовали творческие вечера, а в реабилитационном центре и школе №8 прошли эстафеты и игры.

close Пресс-служба Центра социальных программ «Русала»

Также волонтеры провели веселую зарядку с фокусами в детском саду «Почемучка». А 14 декабря все собрались на благотворительной ярмарке в ТЦ «Спутник», где сделали еще одно доброе дело – помогли мальчику из Саяногорска собрать средства для приобретения специального оборудования. Благодаря этому он сможет учиться, несмотря на свое заболевание.

«Мы очень рады встречать снова команду волонтеров «Русала». Дети очень ждали эту встречу, спрашивали, когда к нам придут гости. Мы очень благодарны нашим волонтерам, организаторам этого марафона за возможность подарить детям новогодний праздник, новогоднее настроение. И мы говорим спасибо людям, которые делают добро для наших детей», — рассказала заместитель заведующего по воспитательно-методической работе д/с «Почемучка» Лия Вячеславовна.

За всю историю проекта с 2011 года участниками проекта стали более 24 тысяч волонтеров, которые своими силами провели 7200 благотворительных мероприятий.

Традиционно «Новогодний марафон», целью которого является вовлечение сотрудников в социальное волонтерство, станет завершающим событием серии добрых инициатив сотрудников компаний Эн+ и «Русал» в 2024 году.

«Такие проекты — одна из самых верных форм диалога сотрудников компании с подопечными социальных учреждений, выбор в пользу системных событий, а не разовых предновогодних акций», — резюмировала Елена Тарасова.