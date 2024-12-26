Акцент на пациенте. Как новые препараты меняют подходы при химиотерапии

Снижение стоимости лечения онкологических заболеваний остается важной задачей для современной медицины. Затраты на качественную медицинскую помощь, особенно если речь идет о запущенных случаях злокачественных образований, по-прежнему велики. При этом количество пациентов с тяжелыми диагнозами год от года в силу различных причин остается высоким. Как обеспечить применение препаратов последнего поколения в необходимом объеме и при этом не экономить на высокотехнологичных методиках? Что может предложить сегодня современная фармацевтика в борьбе за доступность, эффективность и качество лечения? Об этом — в материале «Газеты.Ru».

В РФ в последние годы возросла необходимость увеличения финансирования медицинской помощи онкологическим больным. Тот факт, что по итогам первого квартала текущего года она составила 95,5 млрд рублей, что на 5,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, можно только приветствовать.

При этом статистика больных, имеющих диагноз, связанный с онкологическими заболеваниями, по-прежнему тревожит. Однако прицельная работа на то, чтобы выявлять новообразования на I-II стадиях, дает свои результаты. В текущем году, по итогам первого квартала, в РФ на ранних стадиях обнаружили заболевание в 60,5% случаев от всех поставленных диагнозов.

И в этой работе важны не только своевременная диагностика и внимание к факторам риска, вызывающим онкологические заболевания, но и прорывы в российской науке, которая предлагает уникальные методики лечения и дает надежду тысячам пациентов по всей стране.

Одним из последних исследований, которое способно изменить подходы в химиотерапии, стал фармакоэкономический анализ, проведенный группой российских ученых. На основе данных, полученных в результате сопоставления эффекта от ряда препаратов, удалось установить экономические преимущества эмпэгфилграстима для профилактики фебрильной нейтропении.

Что это значит? Прежде всего, применение этого препарата может оптимизировать затраты на лечение, создавая условия для более рационального использования ресурсов системы здравоохранения. Следует уточнить, что эмпэгфилграстим применяется для профилактики фебрильной нейтропении у пациентов, проходящих химиотерапию при раннем и местнораспространенном раке молочной железы. Это заболевание занимает лидирующее место по распространенности в России и входит в пятерку самых смертельных злокачественных опухолей. Статистика такова, что риск заболеть раком молочной железы для женщины составляет 5–6%. То есть из 100 женщин в течение жизни каждая пятая столкнется с этим заболеванием.

Фебрильная нейтропения — сочетание лихорадки и нейтропении. Это состояние, которое угрожает жизни пациента. Особенно часто оно возникает у пациентов в результате химио- и/или лучевой терапии и требует быстрого и эффективного медицинского ответа. Это тот случай, когда врачи оказываются между двух зол: в результате основного заболевания отсутствие надлежащего лечения при фебрильной нейтропении для их пациентов может стать фатальным.

Исследование российских ученых, в котором приняли участие 199 пациенток с HER2+ молочной железы II-III стадий, дает новый взгляд на то, как можно справляться с этой проблемой. 71 пациентка получала химиотерапию в сочетании с эмпэгфилграстимом для профилактики нейтропении, а 128 пациенток — с применением другого препарата для профилактики нейтропении, требующего ежедневных инъекций. Важно, что первый препарат вводится единоразово, что комфортнее и для пациентки, и для медперсонала.

«Результаты наблюдательного исследования показали, что использование эмпэгфилграстима для профилактики фебрильной нейтропении во время неоадъювантной терапии TCHP помогает чаще достичь полного клинико-морфологического ответа (pCR). Это позволяет избежать необходимости применения более дорогой поддерживающей терапии и может привести к экономии 10,7 млрд рублей за год на лечении пациенток с ранним и местно-распространенным HER2+ раком молочной железы. Таким образом, в долгосрочной перспективе применение эмпэгфилграстима для первичной профилактики фебрильной нейтропении является экономически предпочтительной опцией, которая помогает сохранить эффективность химиотерапии», — отмечает Валентин Додонов, заместитель генерального директора по доступу на рынок биотехнологической компании BIOCAD.

Хотя стоимость эмпэгфилграстима практически в 2 раза выше, чем у препаратов-аналогов, фармакоэкономический анализ показал, что общие затраты на лечение одной пациентки с использованием эмпэгфилграстима значительно ниже, что может позволить сэкономить более 900 тыс. рублей за год терапии на одну пациентку.

Прогнозируется, что в масштабах страны применение эмпэгфилграстима у 11 653 пациенток (расчетное число пациенток с HER2-положительным раком молочной железы II-III стадий в России за 2022 год) может снижать общие затраты на лечение на 10,7 млрд рублей — с 57,3 до 46,6 млрд рублей за год терапии.

Профилактика фебрильной нейтропении имеет ключевое значение при проведении химиотерапии, поскольку помогает поддерживать необходимую интенсивность лечения и минимизировать риск осложнений.