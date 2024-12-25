«Дорогие земляки! Мы победили!» Как участник СВО борется с коррупцией в Кировской области

В Кировской области продолжают развиваться события, связанные с избранием участника СВО Никиты Горелова мэром небольшого городка Сосновка. Новый глава заявил, что он начал в городе антикоррупционную кампанию, после чего «по команде сверху» была предпринята попытка вернуть его обратно к месту военной службы. Местные жители воспротивились такому повороту событий, история попала в СМИ и дошла до Кремля. 24 декабря губернатор Кировской области Александр Соколов пообещал поддержку Никите Горелову. Сам мэр заявил о своей победе и пообещал уволить сотрудников администрации, «которые не оправдали доверие главы».

Губернатор Кировской области Александр Соколов встретился с главой Сосновки Никитой Гореловым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Обсудили планы по развитию городского поселения. Всеми зафиксированными нарушениями, в том числе коррупционной направленности, занимаются правоохранительные органы», — отмечается в релизе.

Версия Горелова

В изложении самого Горелова предыстория этих событий выглядит следующим образом. Он два года отслужил по призыву в зоне проведения СВО. Во время службы на него вышел министр внутренней политики Кировской области Денис Иконников, который предложил поучаствовать в конкурсе на должность главы администрации Сосновки (небольшой город с населением около 85 тыс. человек. — «Газета.Ru»). В результате, он был утвержден в должности городской думой и приступил к выполнению новых обязанностей.

Вскоре после этого новый мэр заявил о раскрытии неких «финансовых махинаций» местных властей и в своем Telegram-канале сообщил о готовящихся против него провокациях, «организованных по команде сверху».

«Ввиду того, что я затронул тему коррупции в нашем городе, а также владею информацией, затрагивающей интересы влиятельных и бесчестных людей, то фронтом против меня выступили как представители городской власти, так района и области»,

— написал Горелов 20 декабря.

В эмоциональном сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, Горелов спрашивал у губернатора области Александра Соколова: «Для чего я был отозван с Донбасса? Если для того, чтобы на честного человека и патриота города списать все и потом списать его самого, то мы друг друга на берегу неправильно поняли. Этого не будет».

При этом Горелову было выдано предписание вернуться на фронт.

В своем Telegram-канале глава города заявил, что у него «в разработке материалы на несколько уголовных дел» в отношении «жуликов из предыдущих администраций» и сообщал, что часть из них уже передана в Следственный комитет. Он публично поссорился с заместителем главы администрации города Маратом Фатиховым и выдвинул в его адрес ряд обвинений, связанных с работой на этом посту.

Горелов называл своих противников во власти «бандеровцами» и грозился уволить их за служебное несоответствие или даже «посадить на много лет».

Как отреагировали власти

23 декабря в издании «АиФ – Киров» вышла заметка, отражающая точку зрения губернатора Кировской области Александра Соколова на эти события.

Во время еженедельного совещания Соколов сообщил, что главу Сосновки приглашали на встречу в правительство и с губернатором для того, чтобы он лично передал собранные им материалы. Однако тот отказался (днем позже встреча состоялась. – «Газета.Ru»).

Глава региона пояснил, что Никита Горелов является действующим военнослужащим, и именно поэтому из его части поступило уведомление об отправке его обратно в зону СВО.

«Приказа об увольнении не было, командование о его новой должности, вероятно, не было уведомлено. Губернатор попросил военкома региона сообщить командиру части, что Никита Горелов не скрывается, не дезертир, а выполняет обязанности гражданского служащего», — говорилось в заметке.

Губернатор сообщил о «правовой коллизии», попросил военкома «не рубить сплеча» и заявил, что «надо все делать по закону».

В тот же день вопрос о «деле Горелова» задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он заявил, что не в курсе ситуации, но пообещал разобраться.

Народный сход в Сосновке

24 декабря, в Сосновке состоялся народный сход. В местный ДК «Судостроитель» поддержать избранного мэра пришли сотни горожан. Также приехала делегация из Кирова во главе с вице-губернатором Андреем Лучининым и первым замглавы администрации губернатора и правительства Андреем Савельевым.

После встречи глава Сосновки заявил о своей победе. «Дорогие земляки! Мы победили!» — написал он в своем Telegram-канале. Он пообещал, что

в ближайшее время будут уволены часть сотрудников администрации, «которые не оправдали доверие главы». Кроме того, Горелов уверен, что будет распущена дума, назначены новые выборы.

«Придут другие люди. Не имею права навязывать или указывать, но я могу предложить кандидатуры людям. А они уже примут решение, поддержать этих людей или нет», — отметил мэр Сосновки.

Горелов также сообщил, что правоохранительным органам предстоит наказать виновных в происходящем в городе, а к началу февраля пообещал представить гражданам программу выхода из социально-экономического кризиса города.