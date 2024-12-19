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Общество

Особый сектор: что такое креативная экономика

В России финансово поддержат креативные индустрии

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АСИ
Федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий» вступает в силу 5 февраля 2025 года. Он предусматривает серьезную поддержку, в том числе финансовую. Для государства это не благотворительность, а инвестиция. Ведь креативные индустрии (КИ) обладают огромным потенциалом, который способен увеличить прибыльность других отраслей и дать толчок развитию всей экономики.
1

Что такое «креативная экономика»

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АСИ

Креативная (творческая) индустрия – экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью.

2

Креативный продукт

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АСИ

Креативный продукт – результат интеллектуальной деятельности или совокупность результатов интеллектуальной деятельности, а также продукция, работы, услуги, добавленная стоимость которых обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации.

3

В глобальном масштабе

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АСИ

По объему валовой добавленной стоимости мировыми лидерами в сегменте креативных индустрий являются США (988 млрд долларов) и Китай (921,6 млрд долларов). По доле креативных индустрий в ВВП страны первое место занимает Италия (6,1%), затем Великобритания (5,8%) и Австралия (5,7%). Среднемировой уровень – 3%.

4

Креативная Россия

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АСИ

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ рассчитал рейтинг креативных регионов России. В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская области, Республика Татарстан, Ивановская, Белгородская, Нижегородская, Костромская и Свердловская области. Любопытно, что примерно 40% регионов, включенных в рейтинг, добиваются в развитии креативного сектора примерно сопоставимых результатов, придерживаясь альтернативных сценариев.

5

Креативные индустрии России

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АСИ

Креативный сектор включает также сферы деятельности по продвижению (продюсированию) и распространению (реализации) креативных продуктов.

6

Здесь и сейчас

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АСИ

В креативных индустриях доля сотрудников моложе 35 лет и специалистов с высшим образованием гораздо выше, чем в других отраслях. Лидером является разработка видеоигр – 80,8% и 92,9%, соответственно.

7

Драйвер экономики

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АСИ

Развитие креативных индустрий служит стимулом для роста смежных отраслей. «Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует», — отметил Владимир Путин на ПМЭФ – 2023.

8

Регионы выигрывают

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АСИ

«Поддерживаешь креативный класс в регионе и сотрудничаешь с ним — становишься привлекательнее для молодежи, для инвестиций. Если города хотят смотреть в будущее, там должна быть разнообразнейшая актуальная повестка, к которой молодежь может подключиться, соучаствовать, формировать. У креативного класса отличный вкус и хорошее образование — дайте ему возможность сделать город модным и привлекательным для разных целевых аудиторий: молодежи, туристов, предпринимательства, инвестиций», – отмечает директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.

9

Экономика в плюсе

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АСИ

Общая численность таких сотрудников, по данным Высшей школы экономики, составляет 1,8 млн человек.

10

Креатив на экспорт

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АСИ

По итогам 10 месяцев 2024 года экспорт российской продукции креативных индустрий составил 156 млн долларов, увеличившись на 9% к аналогичному периоду 2023 года.

По словам замминистра экономического развития России Владимира Ильичева, экспорт российского видеоконтента – это не просто продажа фильмов, анимации, компьютерных игр. Это создание культурного моста между нашей страной и другими, укрепление международных связей, продвижение имиджа России на мировой арене.

11

Больше креатива

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АСИ

За шесть лет доля креативной экономики в ВВП должна увеличиться почти в два раза. «Мы уже вышли на достаточно приличный уровень <...>. Но президентом поставлена амбициозная задача увеличить еще долю креативной экономики в нашей стране. И для этого есть все основания. Я уверен, что здесь огромный экспортный потенциал», – отметил вице-премьер Александр Новак, выступая на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России».

По его словам, правительство и регионы будут стремится не только к увеличению доли креативной экономики внутри страны, но и к реализации соответствующей продукции за рубежом.

12

Объединяя усилия

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АСИ

Точкой сборки российской и международной экспертизы стал Центр развития креативной экономики АСИ. Именно здесь соединяются усилия институтов развития, продюсеров и специалистов креативных индустрий, представителей смежных отраслей и профильных сообществ, заинтересованных в совместном развитии российской экономики.

13

Что стоит за креативом

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АСИ

«Направление креативных индустрий становится драйвером экономики, поэтому нам нужно четко структурировать, как будет происходить развитие этой отрасли. Эту работу необходимо начать с 2025 года на федеральном уровне с привлечением институтов развития, региональных властей и бизнеса», – заявил вице-премьер России Александр Новак в октябре 2024 года на совещании «Устойчивая и динамичная экономика».

14

У нас в клубе

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АСИ

Продюсеры креативной индустрии – это предприниматели, топ-менеджеры компаний, лидеры мнений. Люди, причастные к созданию креативных продуктов и развитию данного сектора экономики, а также формированию мультипликативного эффекта и увеличению ВВП.

15

Инфраструктура творчества

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АСИ

Креативный кластер – определенная в соответствии с настоящим Федеральным законом территория, на которой расположены объекты недвижимости и необходимая инфраструктура, используемые для осуществления деятельности субъектами креативных индустрий и иными лицами, деятельность которых направлена на создание условий для эффективной деятельности субъектов креативных индустрий, и существуют условия для создания, продвижения на внутреннем и внешнем рынках, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала.

16

Есть закон

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АСИ

«Благодаря слаженной работе с депутатами, правительством и креативным сообществом удалось подготовить закон, который позволяет говорить о развитии креативных индустрий в комплексе, при этом давая возможность региональным властям оказывать меры поддержки тем направлениям, которые нуждаются в ней прежде всего», – отмечает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

17

Региональный стандарт

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АСИ

В стандарт включены наработки семи регионов: Москвы, Красноярского края, Калининградской, Новгородской, Ульяновской, Тюменской областей и Республики Саха (Якутии).

18

Регионы выбирают

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АСИ

По словам директора Центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, это поможет регионам сфокусировать усилия на конкретных индустриях с наибольшим потенциалом, разработать для них максимально эффективные способы поддержки и инфраструктуру, а также стимулировать создание добавленной стоимости для других отраслей.

19

Региональная специализация

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АСИ

Сегодня уже известно, что, например, Екатеринбург будет развивать Моду и Музыку, Красноярск – Промышленный дизайн и Гастрономию, а Калининград – Игровую разработку. Со временем эти списки расширятся.

20

Исследование рынка

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АСИ

Исследование необходимо, чтобы определить потенциал и цели развития каждой отрасли, а также создать базу для оперативного учета их финансовых показателей. АСИ организует его совместно с партнерами – НИУ ВШЭ, РОССТАТ, Рексофт Консалтинг и бюро креативных практик «К22».

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