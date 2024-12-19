Особый сектор: что такое креативная экономика

Что такое «креативная экономика»
Креативная (творческая) индустрия – экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативного продукта, обладающего уникальностью и экономической ценностью.
Креативный продукт
Креативный продукт – результат интеллектуальной деятельности или совокупность результатов интеллектуальной деятельности, а также продукция, работы, услуги, добавленная стоимость которых обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации.
В глобальном масштабе
По объему валовой добавленной стоимости мировыми лидерами в сегменте креативных индустрий являются США (988 млрд долларов) и Китай (921,6 млрд долларов). По доле креативных индустрий в ВВП страны первое место занимает Италия (6,1%), затем Великобритания (5,8%) и Австралия (5,7%). Среднемировой уровень – 3%.
Креативная Россия
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ рассчитал рейтинг креативных регионов России. В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская области, Республика Татарстан, Ивановская, Белгородская, Нижегородская, Костромская и Свердловская области. Любопытно, что примерно 40% регионов, включенных в рейтинг, добиваются в развитии креативного сектора примерно сопоставимых результатов, придерживаясь альтернативных сценариев.
Креативные индустрии России
Креативный сектор включает также сферы деятельности по продвижению (продюсированию) и распространению (реализации) креативных продуктов.
Здесь и сейчас
В креативных индустриях доля сотрудников моложе 35 лет и специалистов с высшим образованием гораздо выше, чем в других отраслях. Лидером является разработка видеоигр – 80,8% и 92,9%, соответственно.
Драйвер экономики
Развитие креативных индустрий служит стимулом для роста смежных отраслей. «Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует», — отметил Владимир Путин на ПМЭФ – 2023.
Регионы выигрывают
«Поддерживаешь креативный класс в регионе и сотрудничаешь с ним — становишься привлекательнее для молодежи, для инвестиций. Если города хотят смотреть в будущее, там должна быть разнообразнейшая актуальная повестка, к которой молодежь может подключиться, соучаствовать, формировать. У креативного класса отличный вкус и хорошее образование — дайте ему возможность сделать город модным и привлекательным для разных целевых аудиторий: молодежи, туристов, предпринимательства, инвестиций», – отмечает директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.
Экономика в плюсе
Общая численность таких сотрудников, по данным Высшей школы экономики, составляет 1,8 млн человек.
Креатив на экспорт
По итогам 10 месяцев 2024 года экспорт российской продукции креативных индустрий составил 156 млн долларов, увеличившись на 9% к аналогичному периоду 2023 года.
По словам замминистра экономического развития России Владимира Ильичева, экспорт российского видеоконтента – это не просто продажа фильмов, анимации, компьютерных игр. Это создание культурного моста между нашей страной и другими, укрепление международных связей, продвижение имиджа России на мировой арене.
Больше креатива
За шесть лет доля креативной экономики в ВВП должна увеличиться почти в два раза. «Мы уже вышли на достаточно приличный уровень <...>. Но президентом поставлена амбициозная задача увеличить еще долю креативной экономики в нашей стране. И для этого есть все основания. Я уверен, что здесь огромный экспортный потенциал», – отметил вице-премьер Александр Новак, выступая на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России».
По его словам, правительство и регионы будут стремится не только к увеличению доли креативной экономики внутри страны, но и к реализации соответствующей продукции за рубежом.
Объединяя усилия
Точкой сборки российской и международной экспертизы стал Центр развития креативной экономики АСИ. Именно здесь соединяются усилия институтов развития, продюсеров и специалистов креативных индустрий, представителей смежных отраслей и профильных сообществ, заинтересованных в совместном развитии российской экономики.
Что стоит за креативом
«Направление креативных индустрий становится драйвером экономики, поэтому нам нужно четко структурировать, как будет происходить развитие этой отрасли. Эту работу необходимо начать с 2025 года на федеральном уровне с привлечением институтов развития, региональных властей и бизнеса», – заявил вице-премьер России Александр Новак в октябре 2024 года на совещании «Устойчивая и динамичная экономика».
У нас в клубе
Продюсеры креативной индустрии – это предприниматели, топ-менеджеры компаний, лидеры мнений. Люди, причастные к созданию креативных продуктов и развитию данного сектора экономики, а также формированию мультипликативного эффекта и увеличению ВВП.
Инфраструктура творчества
Креативный кластер – определенная в соответствии с настоящим Федеральным законом территория, на которой расположены объекты недвижимости и необходимая инфраструктура, используемые для осуществления деятельности субъектами креативных индустрий и иными лицами, деятельность которых направлена на создание условий для эффективной деятельности субъектов креативных индустрий, и существуют условия для создания, продвижения на внутреннем и внешнем рынках, распространения и (или) реализации креативных продуктов и развития человеческого потенциала.
Есть закон
«Благодаря слаженной работе с депутатами, правительством и креативным сообществом удалось подготовить закон, который позволяет говорить о развитии креативных индустрий в комплексе, при этом давая возможность региональным властям оказывать меры поддержки тем направлениям, которые нуждаются в ней прежде всего», – отмечает генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Региональный стандарт
В стандарт включены наработки семи регионов: Москвы, Красноярского края, Калининградской, Новгородской, Ульяновской, Тюменской областей и Республики Саха (Якутии).
Регионы выбирают
По словам директора Центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, это поможет регионам сфокусировать усилия на конкретных индустриях с наибольшим потенциалом, разработать для них максимально эффективные способы поддержки и инфраструктуру, а также стимулировать создание добавленной стоимости для других отраслей.
Региональная специализация
Сегодня уже известно, что, например, Екатеринбург будет развивать Моду и Музыку, Красноярск – Промышленный дизайн и Гастрономию, а Калининград – Игровую разработку. Со временем эти списки расширятся.
Исследование рынка
Исследование необходимо, чтобы определить потенциал и цели развития каждой отрасли, а также создать базу для оперативного учета их финансовых показателей. АСИ организует его совместно с партнерами – НИУ ВШЭ, РОССТАТ, Рексофт Консалтинг и бюро креативных практик «К22».