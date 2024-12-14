Новая реальность: как рынок труда будет справляться с дефицитом работников В России спрогнозировали кадровый голод в ближайшие годы

На фоне демографической ямы 90-х годов и многих других факторов рынок труда в России оказался в новой реальности. Стоит ли ожидать улучшения ситуации и как бороться с дефицитом кадров? Эксперты по развитию и управлению персоналом из крупнейших компаний России обсудили эти и другие вопросы на IX форуме корпоративного образования.

Кадровый голод продолжит усиливаться в России в ближайшие 20 лет, привела прогноз Росстата заместитель генерального директора по управлению персоналом компаний «Русал» и Эн+ Наталья Альбрехт во время открытия форума.

По данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек, а к 1 января 2046 эта цифра сократится до 137,77 млн (без учета проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Доля трудоспособного населения, по прогнозам Росстата, вырастет с 57% до 57,5% к 2045 году, а максимальная доля россиян трудоспособного возраста составит 61,8% в 2034-2035 годах.

Работы с молодежью

Участники форума пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе решить кадровую проблему можно путем привлечения молодежи. Наталья Альбрехт отметила, что сейчас бизнес начинает выстраивать отношения и проводить профориентационные программы с более раннего возраста, чем раньше.

«Честно скажу, мы еще не дошли до уровня детских садов, но уже работаем с детьми начиная с пятого класса: проводим для школьников дни открытых дверей, экскурсии на наши производства, олимпиады», — сказала она.

Опытные специалисты

В новой реальности компании стали чаще обращаться к старшему поколению, несмотря на недавнюю активную работу на снижение среднего возраста персонала.

Эксперты отметили, что в современных реалиях бизнес старается развивать инструменты для удержания специалистов 55+. Кроме того, для борьбы с кадровым дефицитом, укрепления корпоративной культуры и повышения стабильности бизнеса компании поддерживают трудовые династии.

Внедрение ИИ

Участники форума также обсудили тему внедрения искусственного интеллекта в процессы найма, адаптации и удержания сотрудников. Эксперты подчеркнули, что новые технологии удешевляют и делают более эффективными многие HR-инструменты.

«В рамках ограниченных бюджетов и в условиях сокращения затрат технологии помогают достигать поставленных целей», — отметила Альбрехт.

Спикеры затронули и тему больших данных, и наступление новой эпохи, когда big data и данные в целом становятся ценным ресурсом и базой для принятия решений.

«Это одна из компетенций будущего, которая должна стать неотъемлемой частью HR. Все решения должны приниматься с учетом цифр и больших данных, а не только опыта и личных ощущений», — добавила Наталья Альбрехт.

Эксперты также обсудили вопросы трансформации образовательной экосистемы и создания эффективной среды корпоративного обучения с использованием современных технологий.

В форуме приняли участие представители ведущих образовательных и исследовательских учреждений России, государственных органов, профильные руководители из сферы металлургии, девелопмента, производства продуктов питания и другие.