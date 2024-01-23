«Интересное видео получилось»: РЖД восстановила события с котом Твиксом и отстранила проводницу В РЖД заявили, что хозяин Твикса видел кота у проводницы, но не узнал его

РЖД временно отстранила проводницу, которая выбросила на мороз в Кирове кота Твикса одного из пассажиров (после чего питомец погиб). Кроме того, из поездов запретили высаживать бесхозных животных, а в билетах будут конкретнее писать, какую именно «живность» везет пассажир. В то же время в истории с погибшим котом новые вопросы — по камерам вагона выяснилось, что проводница искала владельца и несколько раз проходила с Твиксом мимо его хозяина, однако тот почему-то ничего не сказал. Поведение проводника проверяет транспортная прокуратура.

Что будет с проводницей

Проводницу поезда, которая выбросила на мороз Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами, рассказал заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом» в Госдуме.

«Расследование этого инцидента в компании продолжается. Также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — сказал Колесников.

Он подчеркнул, что сотрудницу временно сняли с обслуживания именно пассажирских поездов на период «всестороннего рассмотрения» случая. Находится ли она в вынужденном отпуске или выполняет другую работу, замдиректора не уточнил.

Свою проверку начала Свердловская транспортная прокуратура. Она выясняет, не нарушила ли проводница законодательство о защите прав потребителей.

Хозяева Твикса успели обратиться в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела, передает Следственный комитет (СК). Глава комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей и поручил проверить ее Центральному межрегиональному следственному управлению на транспорте.

«Известно, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных», — отметили в СК.

Депутат Думы Жанна Рябцева («Единая Россия») на круглом столе попросила воздержаться от «жестких мер» против проводницы. Она призвала «внимательно посмотреть на биографию» этого работника и указала, что человеку, который «вчера вез раненого бойца», сегодня «из-за кота» грозит уголовное преследование, наказание и отстранение от работы.

Ранее общественность стала травить кондуктора из Самары Татьяну, которую спутали с высадившей Твикса проводницей. В Telegram выложили номер телефона и соцсети женщины, после чего ей стали массово писать оскорбления и угрозы. Дочь кондуктора Елена написала заявление в полицию. Реальная личность проводницы из громкой истории публично неизвестна.

Как проводница выбросила кота: хронология событий

Полную реконструкцию событий с погибшим Твиксом рассказал в Думе глава «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Владимир Пястолов. По его словам, во время 24-минутной стоянки в Кирове 11 января проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург пожаловались на кота пассажиры.

«К проводнику, которая находилась во время стоянки на платформе <...> за пять минут до отправления обратились пассажиры с жалобами, что они заметили кота, который ходил по вагону без присмотра. Всего в этом вагоне перевозили три кота, собаку. Проводник взяла кота на руки, опросила, кому принадлежит, никто не ответил. <...> Тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон <...>, что это местный кот и хозяева остались в Кирове. Поэтому приняла решение выпустить», — сказал Пястолов.

Он уточнил, что в вагоне работали камеры видеонаблюдения. Изучив их, РЖД получила «достаточно интересное видео», из которого следует, что в Кирове хозяин кота вышел прогуляться на перрон, потом вернулся и залез на свою полку. В тот же момент, когда он забирался на место, Твикс ускользнул из переноски на полу и убежал. «Практически синхронизировано, там разница в несколько секунд», — отметил глава ФПК.

С его слов, на записи видно, что проводник несколько раз прошла с котом мимо его же хозяина, когда опрашивала пассажиров. Однако тот «почему-то не идентифицировал» своего питомца. О пропаже Твикса проводнице сообщили спустя более семи часов , поэтому его уже не успели найти и спасти, подчеркнул Пястолов.

Что гибель кота изменит в работе РЖД

Из поездов запретили высаживать бесхозных животных , сообщил Пястолов. По новым внутренним правилам РЖД сотрудники должны сначала искать владельца не только в вагоне, где обнаружили ничейное животное, но и по всему составу. Если хозяев все равно нет, его надо передать работникам на станциях. Те тоже обязаны попытаться найти владельца, а в крайнем случае отправить животное в приют. Пястолов уточнил, что в каждом поезде должны быть переноски, поэтому проводникам есть где держать зверей. Он добавил, что сотрудников РЖД уже инструктируют по новым правилам.

В целом компания выясняет, какие регламенты надо исправить, чтобы «в будущем подобных случаев не произошло», уточнил Колесников. РЖД планирует ввести подробные инструкции для сотрудников, как «работать с животными на инфраструктуре».

Кроме того, РЖД «персонифицирует» перевозку животных. Сейчас в билете не указано, какое именно животное везет пассажир, там сказано только «живность», напомнил Пястолов. Компания собирается указывать «вид животного» в билете, проводники смогут видеть эту информацию в своем мобильном приложении. Также пассажирам будут показывать при покупке билета, есть ли рядом соседи с животными. Это важно, например, для пассажиров с аллергией. Пястолов уточнил, что такие доработки потребуют некоторого времени.