Цифровой формат. Как электронный документооборот экономит время

Доступ к системе

Сервис «Госключ» появился на Госуслугах еще в августе 2021 года. По сути, это мобильное приложение, которое позволяет бесплатно использовать электронную подпись. С ее помощью можно заверять документы удаленно из любой точки мира, не тратя время на поездки в офис или на отправку бумаг курьером.

Весь процесс – от установки «Госключа» на смартфон до подписания нужного документа – занимает в среднем около пяти минут. Приложение можно скачать в Google Play, App Store, AppGallery или RuStore. При этом не нужно использовать дополнительное ПО или токены (специальные внешние устройства).

За три года работы с помощью этого приложения подписано более 17 млн документов и оформлено более 18 млн сертификатов электронной подписи. Сегодня «Госключ» позволяет получить более 430 государственных и региональных услуг. Свыше 870 компаний, включая маркетплейсы и образовательные порталы, встроили сервис в свои процессы.

С помощью приложения чаще всего подписывают согласия на получение налоговых уведомлений, договоры с операторами связи, документы по сделкам с недвижимостью, включая ипотечные договоры, и бумаги для открытия бизнеса.

«Электронная подпись «Госключ» – это один из ключевых инструментов, который позволяет расширить спектр доступных для населения и бизнеса цифровых услуг. С его помощью физлица подписывают налоговые декларации, направляют запросы в госорганы. Юридические лица используют «Госключ» для оптимизации внутренних процессов – утверждения рабочих графиков, приказов о назначении на должности, внутренних отчетов, а также для подачи документов для регистрации бизнеса», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

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По его словам, в нашей стране «активно развиваются сервисы по принципу «жизненных ситуаций», когда все услуги сводятся в одну точку» и вместо одной, человек получает сразу комплекс услуг. «В начале этого года по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко запущен сервис «Старт бизнеса онлайн». Через него разом можно открыть бизнес и счет в банке», — рассказал Сергей Плуготаренко.

Нужен ключ – какой?

В «Госключе» можно оформить два вида сертификатов защищенной электронной подписи — УНЭП и УКЭП.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) — это цифровой аналог собственноручной подписи в случае, если это определено законом. УНЭП доступна всем, у кого есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах – нужно только скачать приложение «Госключ» и сгенерировать сертификат. С точки зрения закона, документы, подписанные от руки, и УНЭП, имеют равную юридическую силу, если такой тип подписи предусмотрен для конкретных документов в нормативных актах.

С помощью такой подписи можно получить ИНН, подключить налоговые уведомления, отправить декларацию 3-НДФЛ и заключить договор с мобильным оператором. Кроме того, УНЭП позволяет подписать электронный документ о купле‑продаже автомобиля и оформить возмещение убытков после ДТП по ОСАГО. Трудовой кодекс позволяет подписывать кадровые документы УНЭП Госключа без заключения дополнительных соглашений с работодателем.

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Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) – аналог собственноручной подписи для любых случаев. Чтобы получить сертификат УКЭП, нужно не только иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, но пройти дополнительное подтверждение личности. Граждане России могут сделать это бесплатно тремя способами: с помощью действующего загранпаспорта нового образца и смартфона с NFC (чтобы считать информацию с чипа), используя биометрические данные (если есть подтвержденная учетная запись в Единой биометрической системе) или посетив МФЦ или банк (здесь потребуется предъявить паспорт РФ).

УКЭП дает пользователю еще больше возможностей, например, распорядиться своими пенсионными накоплениями или получать выписки из реестра плательщиков налогов. Но главное – квалифицированная подпись позволяет решить онлайн целый ряд вопросов, связанных с недвижимостью.

С помощью УКЭП можно зарегистрировать на Госуслугах право собственности на дом или квартиру, если данные о них уже включены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости), а также направить документы для кадастрового учета.

Квалифицированная подпись позволяет исправить или дополнить информацию. Например, если вы подавали заявление в МФЦ, но допустили ошибку или предоставили не все документы, то больше никуда ходить не придется.

Чтобы защититься от мошенников, можно наложить запрет на любые действия с недвижимостью без вашего личного участия. При наличии УКЭП это также можно сделать через Госуслуги.

Один для всех

Подписание документов, связанных с недвижимостью, – хороший пример интеграции «Госключа» и Госуслуг с внешними информационными системами. Как и в случае с сервисом «Старт бизнеса онлайн», все смежные услуги сводятся «в одну точку». Поэтому с помощью «Госключа» можно теперь и оформить ипотеку, и подписать договор покупки недвижимости.

Еще один пример интеграции с внешними информационными системами – взаимодействие с суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». В 2024 году им воспользовались 455 тыс. человек или 44% всех российских абитуриентов. Даже подписание финального договора на обучение теперь можно провести без личного визита в учебное заведение. Это значительно снижает вероятность ошибок и экономит ресурсы вузов на организацию приемной кампании.

Кроме того, мобильное приложение позволяет подписывать кадровые документы, акты приемки выполненных работ и даже документы для обращения в суд. На Госуслугах действует специальный сервис, в котором можно отправить себе заполненные документы для подписания в «Госключе».

Внешние информационные системы, интегрированные с приложением, также могут присылать бумаги на подпись. Уведомления приходят в личный кабинет на Госуслугах, электронную почту и мобильное приложение.

Как обеспечивается безопасность

Первый вопрос, который возникает при установке «Госключа» – насколько это безопасно. По данным Минцифры, приложение соответствует всем необходимым требованиям безопасности. Сертификат ФСБ России подтверждает соответствие средств криптографической защиты информации, используемых в «Госключе», требованиям к средствам электронной подписи по классу КС1.

Подделать электронную подпись невозможно, ведь заверить документ с помощью приложения может только владелец сертификата электронной подписи и только на своем смартфоне. Чтобы воспользоваться подписью на новом устройстве, нужно будет заново получить сертификат.

Для создания квалифицированной электронной подписи используется многоуровневая защита: вход через учетную запись Госуслуг, смс-верификация и подтверждение личности – по загранпаспорту, биометрии или очно. При каждом входе в приложение нужно ввести восьмизначный пароль, который знает только владелец сертификата подписи.

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Портал «Госуслуги» также надежно защищен, взломать его нельзя. Злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам даст ему информацию, необходимую для входа. Поэтому так важно соблюдать меры предосторожности.

Нельзя сообщать никому логин и пароль для входа на портал, а также код из смс, который является одним из уровней защиты вашего аккаунта. Помните, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят пользователям. Исключений не бывает.

Больше цифры

В ближайшие годы количество государственных электронных сервисов продолжит расти. К 2030 году 99% социально-значимых государственных и муниципальных услуг должно предоставляться в электронном виде. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина (№ 309 от 07.05.2024).

«Электронный документооборот предполагает взаимодействие между государственными органами и организациями из разных отраслей. На бытовом уровне еще остаются задачи, где цифровые технологии не интегрированы в полной мере: проверка документов, наличие страховок, действующих лицензий и разрешений, дипломов и сертификатов. В ближайшие годы продолжится развитие системы предоставления социально-значимых государственных и муниципальных услуг, чтобы они оказывались в электронном виде в проактивном режиме, а все процессы были простыми и понятными для людей», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Проактивный режим означает, что при наступлении той или иной жизненной ситуации система будет сама предлагать человеку воспользоваться доступными для него услугами. Это позволит решать многие вопросы с оформлением документов заранее и сильно ускорит весь процесс.