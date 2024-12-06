Подготовка к Новому году: вкусные рецепты от фермеров и выгодные предложения Ярмарки выходного дня помогут россиянам подготовиться к Новому году

Овощи и фрукты, сыры, мясная и колбасная гастрономия – все это и многое другое можно найти на ярмарках выходного дня, а фермеры помогут определиться с выбором и расскажут о своих любимых и необычных рецептах.

С этого года 28 ярмарочных площадок перешли на всесезонный режим работы и теперь принимают покупателей в павильонах, оборудованных системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Это значит, что готовиться к главной ночи года теперь стало комфортнее. Новогодний декор таких площадок создаст праздничное настроение у всех посетителей.

Ярмарки выходного дня давно полюбились горожанам за ассортимент, качество продукции, а еще сезонные продукты зачастую здесь можно найти по цене ниже, чем на магазинных полках. К концу торгового периода – вечеру воскресенья – на прилавках встречаются ценники с хорошей скидкой. Обычно это продукты, требующие особых условий хранения, — овощи, фрукты, молочная продукция. Фермеры бережно относятся к окружающей среде и стремятся распродать продукты к вечеру воскресенья, чтобы сократить издержки.

Посетители ярмарок ценят и возможность общения с фермерами. У многих покупателей уже есть «свои» продавцы, а участники ярмарок с удовольствием привечают постоянных клиентов и даже делают им скидки. Разговоры «с двух сторон прилавка» фермеры ценят и признаются, что их это мотивирует.

Алина из Московской области привозит на ярмарку овощи, она со смехом вспоминает свой второй год работы: «К тому моменту у меня уже появились постоянные покупатели. И, разговорившись с одним, как раз в преддверии Нового года, я рассказывала рецепт своего любимого жаркого по-лермонтовски. И тут заметила, как рецепт записывает стоящая следом в очереди женщина. В тот день я впервые собрала вокруг прилавка собравшихся не за овощами, а за моими рецептами».

Рецепт по праву уже знаменитого жаркого прост, и почти все продукты для него можно купить на ярмарке. Для блюда потребуются свинина, сметана, зеленый горошек (можно консервированный, можно свежий), морковь, луковица и горчица.

«Пассеруем лук, обжариваем морковь, к ней добавляем нарезанную кусочками свинину, перчим, жарим до румяности. Добавляем сметану, горчицу и два стакана воды. Тушим 40 минут с приоткрытой крышкой (это важно). Добавляем горошек, солим, тушим еще 5 минут, и жаркое готово», — рассказывает женщина.

Почти все ингредиенты для этого рецепта участница ярмарки приобретает у своих коллег.

«Я уверена в качестве их товара, и зачастую продукты здесь стоят дешевле, чем во многих магазинах», — говорит она.

Владимир из Рязани, торгующий на столичной ярмарке молочной продукцией, подтверждает слова Алины: «Общаться с покупателями – одно удовольствие. Я им не только про свою продукцию могу рассказать, но и про семейные традиции». Так, у фермера есть обычай: один из традиционных новогодних салатов он делает на праздничный стол с сыновьями, причем выбирает не классические рецепты. «В прошлом году, например, сельдь под шубой сделали на бородинском хлебе, а в средний слой добавили мойву. Эксперимент был признан удачным!»

Московские ярмарки — это возможность для покупателей приобрести фермерские товары в шаговой доступности от дома, а для небольших производителей — представить свой ассортимент в столице. Они расположены вблизи жилых комплексов и недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.