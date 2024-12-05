Отрезал голову и ушел домой: как закрытый атомный город оказался безоружен перед маньяками Подозреваемого в убийстве пенсионеров в Сарове задержали у него же дома

В одном из самых известных «атомных» городов России, Сарове, жестоко убили двух пенсионеров. Одной из жертв отрезали голову в ванной в ее же квартире. Подозреваемого уже задержали, однако жители жалуются на тотальную нехватку полиции, темные дворы и бездействие властей. По словам местных, женщин не единожды преследовали на улицах подозрительные мужчины, но правоохранительные органы ничего не предпринимают, пока с жертвой «что-то не сделают».

Двух пенсионеров нашли жестоко убитыми в собственном доме в закрытом «атомном» городе Сарове Нижегородской области. Одной из жертв стала 77-летняя женщина, которой отрезали голову . Второй — 78-летний мужчина, лежачий больной, на чьем теле остались ножевые ранения.

Следствие сообщило о шокирующем убийстве поздно вечером 4 декабря. По информации СМИ, злоумышленник подстерег женщину, когда она заходила в подъезд, и силой затащил ее в квартиру. Там он напал на обоих пенсионеров, отрезав женщине голову в ванной.

«Убийство произошло на проспекте Ленина, дом 51а. Проходила мимо вчера (4 декабря. — «Газета.Ru») в районе 19:30, следственная группа работала, убитых повезли в морг. Обнаружил их сын», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Александра (имя изменено).

Поймать подозреваемого удалось утром следующего дня. Он «вернулся на место преступления, чтобы понаблюдать за происходящим», но чем-то привлек внимание полиции, сообщил телеканал НТВ.

При этом источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах привел другую версию. «Задержали по горячим следам у него же дома. Когда мужчину доставили в Следственный комитет, он отдал куртку, на которой обнаружили следы крови», — сообщил он.

Официально Следственный комитет ограничился коротким сообщением, что задержание провели «в ходе грамотно спланированных следственных действий». Потенциальным убийцей оказался 29-летний местный житель . Возбуждено дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), мужчину допрашивают.

«Городок у нас «спокойный»

Саров — один из закрытых «атомных» городов России (официально они называются ЗАТО). Когда-то такие возникли из советских поселков для рабочих атомной отрасли. Саров среди них особенно известен, так как именно здесь разработали первое советское атомное оружие (по документам город сменил несколько названий, побывав Кремлевым и Арзамасом-16).

Сейчас Саров по-прежнему играет важнейшую роль в обеспечении ядерного щита, в городе работает федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Попасть в населенный пункт просто так нельзя, нужно получить специальное разрешение. Некоторые жители считают, что закрытый статус должен обеспечить большую безопасность на улицах — однако, судя по их словам, ситуация прямо противоположная. На фоне громкого убийства люди жалуются на бездействие и нехватку полиции, равнодушие властей.

«Весь город узнает об этом [убийстве пенсионеров] по сарафанному радио, официальных новостей нет и не будет. Потому что принято замалчивать, ибо у нас «спокойный» городок... Я об этой истории знаю уже четыре часа. Четыре часа — это много для такого маленького городка», — отмечали комментаторы в одном из городских пабликов до того, как следствие опубликовало первую новость о найденных телах.

Другие жители говорят, что в местную полицию невозможно дозвониться, там работают «три с половиной человека», и даже после убийства не заметно, чтобы город «был усеян патрулями».

«Менты у нас в городе для того, чтобы на бобике своем кататься и бомжей собирать всяких <...> «Когда убьют, тогда и приходите» — сегодняшний случай — идеальный пример этой фразы», — возмущаются горожане.

В то же время жительница Сарова Александра уточнила «Газете.Ru», что полиции действительно «не хватает», но «они молодцы», поскольку быстро сработали и смогли задержать подозреваемого. Женщина добавила, что горожане «в шоке по поводу отрезанной головы».

«Люди обсуждают, очень напуганы, вчера, можно сказать, была паника. Сегодня (5 декабря. — «Газета.Ru») появилась информация, что задержали подозреваемого. Еще неизвестно, того ли», — добавила «Газете.Ru» другая жительница города Анастасия (имя изменено).

Саровчане также критикуют властей за плохое освещение улиц в городе. Фонарей не хватает, в частности, у школы в районе убийства, где недавно уже замечали подозрительного «маньяка», напавшего на женщину .

«Ни одного фонаря там нет! Сейчас, в зимнее время, светает поздно, темнеет рано, снега практически нет. Сколько детей идет в школу, из школы в такой темноте! Никому никакого дела до этого нет. Вечно ждем, пока что-то [сначала] случится», — пожаловалась в комментариях одна из горожанок.

Другие ее поддержали: «В городишке полно неосвещенных мест, а еще полно бродячих собак, а теперь вот маньяки. Реакция администрации как бы есть, но ее как бы и нет»; «Там весь район — одно большое темное место. Просто писец, в атомном городе люди ходят с фонариками».

Кроме полиции и фонарей, не хватает в ЗАТО и медиков, учителей и просто рабочих. Часть саровчан винят в этом непосредственно «топовых» управленцев ядерного центра, которые, по их мнению, не могут наладить порядок в окружающем городе.

«Кинула гранатой в преследователя»

В конце ноября в одной из местных групп опубликовали предупреждение об «агрессивном маньяке», что караулит жертв у неосвещенной школы в районе убийства пенсионеров.

«Уже был случай нападения на женщину, маньяк схватил ее за рюкзак со спины и повалил за него на землю с такой силой, что только содержимое рюкзака спасло от травмы позвоночника. Только благодаря быстрой реакции и громкому крику пострадавшей нападающего удалось отпугнуть», — писал автор поста.

Администрацию города просили принять меры, но, со слов саровчан, никакой реакции не последовало.

«Судя по всему, полиция ничего не должна никому. Весь город об этом говорит уже неделю и реакции от властей просто не было», — резюмировал один из комментаторов.

Произошедшее убийство побудило местных женщин поделиться и другими историями о том, как их преследовали на улицах города подозрительные мужчины, однако они не получили помощь. Так, одна из них по имени Ирина поделилась в городской группе, что ее год назад «очень долго преследовал один тип», живущий на том же проспекте Ленина, где зарезали пенсионеров. Россиянка самостоятельно установила личность преследователя и написала заявление в полицию, но те быстро закрыли дело, пояснив, что «статьи «преследование» в УК нет», и написать заявление женщина сможет, только когда преследователь ей «что-то сделает». Правоохранители только пришли по адресу мужчины и попытались провести беседу, но он не открыл дверь.

«История закончилась тем, что я кинула в него ГТО гранатой, которая была в рюкзаке. Больше он не ходил за мной», — резюмировала Ирина.

Из комментариев других жителей выяснилось, что этим преследователем был известный психически нездоровый человек, который, предположительно, совершил одно убийство, но остается на свободе.

«Я его знаю, он убил свою мать! Он психически нездоров, в десятом классе, попал в аварию и после не вернулся прежним», — предостерегла одна из подписчиц в городском паблике.

Оказалось, что тот же мужчина преследовал, как минимум, еще одну женщину, тоже рассказавшую свою историю.

«Это очень подозрительный тип! Очень. Раньше часто гуляли с мамой по «Тропе здоровья», видели каждый день, все ходил за нами. Потом я стала работать в «Атоме», он каждый день приходил к нашему отделу, вставал напротив и тупо пялился по полчаса. Очень пугал, готовы были нажимать тревожные кнопки, но он же ничего противоправного не делал. До сих пор как вижу его, хочется бежать и кричать. Думала, он только в старом шарахается, а тут увидела его в новом районе, аж холод по спине прошел. И все время с собачьим поводком на шее ходит», — вспомнила жительница Евгения.

По словам местных, возраст этого человека около 40 лет, поэтому он не подходит под описание задержанного по подозрению в убийстве пенсионеров. Однако в любом случае наличие подобных историй в маленьком закрытом городе не может не тревожить.

Напряжение среди горожан дошло до того, что саровчане после подобных новостей не единожды предлагали другу другу организовать инициативную команду «мужиков» и самостоятельно патрулировать улицы.

«Может «поохотимся»?»; «Мужики, давайте на «живца» поймаем»; «Давно пора, раз ни органы ни администрация не шевелятся!»; «Нечего надеяться на кого-то, там наши дети ходят», — подбадривали друг друга местные мужчины в комментариях.