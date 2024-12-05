Труд и созидание. Каким был человек-легенда Владимир Иванович Долгих

5 декабря 1924 года в селе Иланское в многодетной семье родился четвертый сын. Мальчика назвали Володей. В 17 лет он уйдет на фронт, а потом, после победы, свяжет жизнь с металлургией. Удивительных фактов из его биографии хватило бы на несколько судеб. Но Владимир Иванович Долгих вместил их в одну — свою историю многолетнего труда во благо страны и идей, в которые верил.

До столетнего юбилея Владимир Иванович Долгих не дожил четыре года. Его не стало в 2020 году. За его спиной — судьба человека, который стал свидетелем наиболее драматичных событий прошлого века, принимал в них активное участие и при этом сохранил себя в новом времени.

Владимир Иванович — дважды Герой Соцтруда, ветеран Великой Отечественной войны, легендарный руководитель Норильского комбината. Он был депутатом Государственной думы, сенатором Совета Федерации, доктором технических наук. Почетным гражданином считали Долгих в Москве, Красноярском крае и в Норильске, который благодаря Владимиру Ивановичу пережил второе рождение.

Политические амбиции, которые привели бы Долгих на политический Олимп в эпоху Брежнева или Горбачева, всегда уступали место его главной страсти — работе по приданию ускорения научно-техническому прогрессу и развитию промышленности. Долгих был технократом. Его детище — Норильский никель — до сих пор следует вектору развития, который определил в свое время Долгих и который помогает компании успешно развиваться в совершенно новых условиях.

В чем феномен Владимира Долгих, человека-эпохи? Возможно, в том, что в основу его жизненной позиции всегда определяли любовь к своему делу, вера в людей и преданность Отечеству.

По страницам биографии

Владимир Иванович родился в 1924 году в многодетной семье. Его отец был слесарем железнодорожного депо станции Иланская. Мама присматривала за детьми и занималась домашним хозяйством. Еще в детстве маленький Володя решил, что будет учиться много и упорно. Уже после войны он получит два высших образования и всю жизнь будет связан с металлургией. Из Иркутского горно-металлургического института Долгих вышел с дипломом инженера-металлурга, параллельно закончив Вечерний университет марксизма-ленинизма при Иркутском городском комитете.

Между учебой в школе и в университетах были страшные годы Великой Отечественной войны. Владимиру исполнилось 17 лет, когда он был зачислен в 25-й стрелковый полк 6-й гвардейской стрелковой дивизии. А дальше — несколько лет тяжелых сражений и в 1943 году ранение при минометном обстреле близ станции Змиевка. Владимиру Ивановичу потребовалось несколько хирургических операций и многомесячное пребывание в госпиталях. На фронт он уже не вернулся и встретил победу с планами на будущее, с желанием быть полезным своей стране. Так начался его путь в профессию.

close Сергей Гунеев/РИА Новости

Почти девять лет, с 1949 по 1958 год, Долгих работал на Красноярском заводе цветных металлов, где приобрел уникальный опыт по организации производства сверхчистых полупроводников. Долгих знал производственные процессы изнутри: он работал начальником смены, технологом, начальником цеха и главным инженером завода.

Крайний Север Долгих

С именем Владимира Ивановича связывают рывок в развитии промышленного комплекса Норильска. Сам Долгих признавался, что считает работу на Крайнем Севере делом своей жизни. Он отдал много лет становлению Норильского горно-металлургического комбината имени А.П. Завенягина, куда в 1958 году пришел главным инженером. Уже через 8 лет Владимир Иванович стал директором комбината и за семь лет совершил здесь технологическую революцию.

Сегодня сложно себе представить, но во времена Долгих металлургический гигант только начал выходить на выполнение плана, и даже это давалось ему с трудом. Долгих пришлось переосмыслить многие процессы, начиная от технических, заканчивая строительными и кадровыми. Судьбоносным стало его решение об освоении Талнахского месторождения. Говорят, он лично доказывал необходимость разработки невероятных богатств Талнаха Никите Хрущеву и сделал все для ускорения геологоразведочных работ. Долгих оказался прав: на его страх и риск, без предварительных данных подсчета запасов месторождения началось освоение Талнаха.

Это вдохнуло жизнь в Норильск: растущее производство способствовало развитию инфраструктуры и самого комбината, и города в целом. Так зародился промышленный комплекс самого северного города планеты, который включил в себя гидроэнергетику, газодобычу, транспортные узлы и строительную индустрию. Стали появляться мосты и дороги, была запущена железная дорога от Норильска до Талнаха, сдан в эксплуатацию аэропорт Алыкель. Это было удивительное время смелых решений, которые меняли жизни и создавали фундамент для будущего целых поколений.

Вспоминая это время, Владимир Иванович рассказывал много курьезных случаев. Например, как в Норильске ждали визита Хрущева и готовили город к приему высокой делегации, которая так и не прилетела. Зато как обновился аэропорт, преобразились улицы!

В 2000-е годы Владимир Иванович являлся членом Совета директоров ГМК «Норильский никель». Его имя известно каждому норильчанину. Крайний Север был страстью Долгих, местом его силы. Кажется, он всегда знал: после долгой полярной зимы обязательно встанет солнце.

Вспомним вместе

Имя Владимира Ивановича Долгих вписано в историю нашей страны. Этот человек остается примером профессионала, управленца, готового работать ради общего результата. Имея колоссальный опыт в модернизации отечественной экономики, Долгих нашел себя и в общественной деятельности, был депутатом и сенатором. Он участвовал в воспитании молодежи, являлся председателем Московского городского совета ветеранов. Был тесно связан с повесткой проблем городов за полярным кругом.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

К юбилею Владимира Ивановича пройдет серия торжественных мероприятий, которые будут организованы в Норильске, Красноярском крае и Москве. Так, в Музее Норильска открылась выставка «Норильск – главное дело моей жизни», где представлены многочисленные исторические материалы.

В Москве в Музее Победы в рамках выставки «Школьный Музей Победы» Технолицей имени В.Долгих и московская школа №709 представили экспозицию, приуроченную к юбилею Владимира Ивановича.

Еще одна выставка, посвященная юбилею, откроется в Совете Федерации, где Владимир Иванович также успел поработать.

Масштабные мероприятия будут посвящены памяти Долгих в Технолицее. Учебное заведение, открывшееся при поддержке «Норникеля» в селе Павловская Слобода Истринского района Московской области, носит имя Владимира Ивановича. Здесь запланированы праздничные мероприятия и открытие постоянной выставки.

В современной России Владимир Долгих является примером самоотверженного служения стране и людям. Его достижениями, мыслями и наставлениями общество пользуется до сих пор. Он был и героем труда в истинном значении этого слова, и лидером изменений, внесшим большой вклад в трансформацию советской и российской экономики и общества. Сейчас это становится фундаментом для воспитания новых поколений. Молодые инженерные специалисты, которые в ближайшие годы выйдут из стен Технолицея, носящего его имя, принесут пользу всей стране.

Скоро подобная инновационная школа откроется и в Норильске. «Школа высоких широт», как ее уже назвали в народе, будет ориентироваться на лучшие отечественные учебные практики, а связка с обновленным Заполярным государственным университетом и крупнейшим работодателем в регионе в лице «Норникеля» позволит сократить дистанцию между различными образовательными ступенями с управленческими и производственными процессами.