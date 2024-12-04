От краха доллара до напечатанного сердца: Saxo Bank предсказал шокирующие события 2025 года Saxo Bank выпустил шокирующие прогнозы на 2025 год

Аналитики датского банка Saxo Bank представили традиционные «шокирующие прогнозы» на 2025 год, выделив восемь маловероятных, но потенциально значимых событий для мировой экономики. В их числе — ослабление доллара на фоне политики Дональда Трампа, революционные успехи биопринтинга и возможный крах страхового сектора из-за климатических катастроф. Эти сценарии демонстрируют, как неожиданные перемены могут повлиять на финансовые рынки и изменить глобальный экономический ландшафт.

Ежегодно Saxo Bank публикует серию прогнозов, описывающих события с низкой вероятностью, но потенциально значительным влиянием на мировую экономику. В этом году аналитики банка представили восемь ключевых сценариев, среди которых — эффект от возвращения Дональда Трампа к власти, кризис страхового сектора и революционные научные открытия.

«Наши возмутительные прогнозы не совсем новости и не совсем реальны — по крайней мере, пока. И хотя мы не знаем, какие истории будут двигать мировую экономику в следующем году, наши прогнозы на 2025 год, от Nvidia, побеждающей своих коллег из Mag 7, до падения ОПЕК, от смелой ставки на рефляцию в Китае до большого скачка вперед в биотехнологиях, как и обещано. Возмутительно», — обратились к читателям составители прогнозов.

Трамп 2.0 подрывает доллар США

Одним из самых громких прогнозов Saxo Bank на 2025 год является возможное воздействие политики Дональда Трампа на курс доллара США. Аналитики предполагают, что при его возвращении к власти будут введены новые заградительные пошлины на импорт товаров, а также пересмотрены торговые отношения США с другими странами. Эти меры приведут к резкому снижению стоимости доллара: он подешевеет на 20% к основным мировым валютам и на 30% к золоту.

Такая ситуация даст стимул странам БРИКС+ перейти на расчеты в альтернативных валютах, включая цифровые деньги, обеспеченные золотом, и «офшорный юань», также подкрепленный золотом.

В результате криптовалютный рынок может вырасти в четыре раза, достигнув $10 трлн.

Таким образом, действия Трампа способны не только ослабить позиции доллара, но и ускорить переход к многополярной финансовой системе, основанной на альтернативных инструментах.

Nvidia становится вдвое дороже Apple

На фоне продолжающегося роста популярности генеративного искусственного интеллекта аналитики Saxo Bank ожидают значительного усиления позиций Nvidia. Компания, занимающаяся разработкой чипов для обработки данных ИИ, представит в 2025 году новый продукт — чип Blackwell с 208 млрд транзисторов. Этот чип обеспечит 25-кратное увеличение производительности вычислений на единицу потребляемой энергии по сравнению с его предшественником H100.

Популярность генеративного ИИ, который называют новой «золотой лихорадкой», окажется главным драйвером успеха Nvidia.

В отличие от добытчиков золота, «продавцы лопат», такие как Nvidia, получат основную выгоду.

Ожидается, что акции компании подорожают до $250, а ее рыночная капитализация увеличится вдвое, достигнув 10% мирового фондового рынка. По прогнозам, Nvidia сможет обогнать Apple по прибыльности, став самой доходной компанией в истории.

Китай выделяет 50 трлн юаней на стимулирование экономики

Китай столкнулся с глубоким экономическим кризисом, напоминающим японскую рецессию 1990-х годов. Огромные долги корпоративного и государственного секторов угрожают стабильности: корпоративный долг составляет 150% ВВП, а долг местных органов власти — около 80–90% ВВП.

Чтобы выйти из кризиса, Китай, по мнению аналитиков, запустит масштабную программу фискальных стимулов на сумму 50 трлн юаней ($7 трлн).

Основная часть этих средств будет направлена на поддержку потребления через цифровую валюту e-CNY. Дополнительно правительство внедрит меры социальной инженерии, включая сокращение рабочих часов для улучшения качества жизни.

Эти шаги повлияют на глобальные рынки сырьевых товаров, вызвав рост цен, а также приведут к укреплению юаня. Однако столь масштабные меры несут риски для мировой экономики, особенно в условиях зависимости многих стран от китайского импорта.

Первое человеческое сердце, напечатанное на биопринтере, открывает новую эру долголетия

Прорыв в биотехнологиях станет одной из главных тем 2025 года. Ученые впервые напечатают полностью функциональное человеческое сердце на 3D-биопринтере.

После завершения печати орган поместят в биореактор, имитирующий условия человеческого тела, где он «созреет» в течение нескольких недель.

Затем сердце будет протестировано на свинье.

Этот успех откроет новую эру в медицине, позволяя решать проблему нехватки донорских органов. Печать органов, адаптированных под ДНК пациента, минимизирует риск отторжения и продлит жизнь миллионам людей. Кроме того, технология может быть использована для создания других сложных органов, что расширит ее применение в медицине.

Бум электрификации положит конец ОПЕК

Электрификация транспорта продолжает ускоряться, и Китай задает темп: к сентябрю 2024 года продажи электромобилей в стране выросли на 40% в годовом исчислении. Если другие страны последуют примеру Китая, это приведет к сокращению спроса на нефть.

Сейчас около двух третей добываемой нефти используется для производства бензина и дизельного топлива. Снижение спроса на эти продукты поставит страны ОПЕК в сложное положение, вынуждая пересматривать квоты на добычу. Однако падение стоимости нефти будет выгодно для ряда отраслей, включая авиаперевозки и грузоперевозки.

США вводят налог на центры обработки данных ИИ из-за резкого роста цен на электроэнергию

Революция в сфере искусственного интеллекта сопровождается резким ростом потребления энергии. Технологические гиганты уже начали заключать соглашения на строительство новых энергетических объектов, включая модульные ядерные реакторы. Однако эти проекты рассчитаны на долгосрочную перспективу, а в ближайшие годы цены на электроэнергию в США будут расти.

Чтобы компенсировать это, власти могут ввести налоги или штрафы для центров обработки данных. Вырученные средства направят на развитие возобновляемых источников энергии и строительство электростанций на природном газе. Тем не менее такие меры вызовут удорожание газа и новый инфляционный импульс.

Стихийное бедствие впервые обанкротит крупную страховую компанию

Глобальное изменение климата продолжает усиливаться, что ведет к росту частоты и интенсивности стихийных бедствий. В 2025 году крупный шторм в США нанесет ущерб, значительно превышающий $40 млрд, что станет самым разрушительным событием за всю историю страхования.

Одна из крупнейших страховых компаний неправильно оценит риски, что приведет к занижению стоимости полисов. Это вызовет ее банкротство и панику в отрасли. Событие может привести к падению стоимости недвижимости в США и утрате доверия потребителей.

Фунт стерлингов стирает дисконт к евро после Brexit

Перспективы экономики Великобритании после Brexit становятся все более позитивными. Новое лейбористское правительство сосредоточится на стимулировании инвестиций, снижении наименее продуктивных расходов и отказе от резкого повышения налогов.

Принятые меры позволят фунту стерлингов укрепиться до уровня €1,27, на котором он находился до референдума 2016 года. Это станет важным шагом в восстановлении экономических позиций Великобритании.

Что предсказывали на 2024 год

Прогнозы Saxo Bank на 2024 год назывались «Концом пути». Аналитики ожидали два кризиса: угрозу национальной безопасности из-за дипфейков и эпидемию ожирения, вызванную популярностью препаратов GLP-1.

США могли столкнуться с «крахом капитализма», если правительство пойдет на перераспределение капитала ради стабилизации экономики. На рынке нефти предсказывался рост цен Brent до $150, что дало бы Саудовской Аравии ресурсы для трансформации Лиги чемпионов в глобальный турнир.

В ЕС ожидался налог на роскошь, который нанес бы удар по индустрии, снижая спрос и обрушая акции премиальных брендов.