«Зима в Москве» и ледяное счастье: крупнейшие катки столицы открывают сезон

В этом сезоне самые крупные столичные катки порадуют гостей ярким оформлением, мастер-классами и представлениями известных фигуристов, большой гастрономической программой и музыкой молодых исполнителей и диджеев.

Два самых больших и долгожданных катка Москвы встречают первых гостей. На ВДНХ и в Парке Горького посетителей радуют не только отличным льдом: все желающие, не снимая коньков, смогут перекусить на фуд-кортах и выпить горячий чай, отдохнуть на лавочках с подогревом, поучаствовать в мастер-классах, а также посмотреть тематические шоу.

На коньки — на главной выставке страны

Для многих с наступлением холодов пронестись на коньках по Главной аллее ВДНХ уже давно стало традицией, а в этом сезоне организаторы подготовили большую программу в рамках проекта «Зима в Москве», которая отлично дополнит катание вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Одновременно встать на лед между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие» этой зимой могут около пяти тысяч человек. Площадь катка превышает 20 тысяч квадратных метров.

У всех желающих есть возможность прокатиться по широким дорожкам с яркими световыми иллюстрациями и ощутить праздничную атмосферу. Для юных гостей подготовили огороженную площадку, где можно поучиться кататься на коньках с помощью специальных опор для катания — помощников фигуриста — в виде скоростных поездов «Сапсан».

Искусственный лед не растает даже при температуре плюс 10 градусов, ведь под его толщей скрывается специальная холодильная установка. Именно поэтому одно из главных зимних развлечений будет радовать всех гостей ВДНХ до самой весны.

Мы побывали здесь на открытии зимнего сезона, где гостей ждала авторская развлекательная программа под руководством российской фигуристки и призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. Все желающие поучаствовали в мастер-классах звезд фигурного катания, а также увидели волшебную сказку на льду «Как князь Сокол с Зимушкой договаривался».

close Илья Филиппов

«Мы создавали сказку, которая будет интересна и детям, и взрослым. Она с юмором, современная — это классическое искусство, сказ о Руси в современной интерпретации. Дмитрий Соловьев играет князя, Ирина Слуцкая — это олицетворение вьюги, прихода зимы. Майя Хромых — Зимушка, Андрей Хвалько и Елена Леонова — по сюжету ее родители, а Максим Ковтун — Удалец», — рассказал режиссер программы Юрий Белоусов.

Понаблюдать за представлением на льду можно было на специально подготовленной площадке недалеко от фонтана «Дружба народов». Катающиеся могли встать прямо около ограждений и наслаждаться шоу в непосредственной близости, а гуляющие по выставке — выбрать удобное место на трибунах, которые вмещают более 300 человек. Для того чтобы попасть на другие показы, нужно заранее зарегистрироваться на сайте.

Прямо перед трибунами в этом году установили двустороннюю барную стойку, а на специальном подиуме разместили арт-объекты и фуд-корт. Кстати, о еде: организаторы подготовили гастрономическую программу с кулинарными мастер-классами известных поваров, на которых можно будет отведать традиционные русские блюда.

Еще на самом большом катке столицы открылась выставка «Все на лед!». В экспозиции представлены копии наград российских спортсменов, а также экипировка и инвентарь — от советских времен до наших дней. Здесь гости могут узнать и о ключевых событиях в истории хоккея, конькобежного спорта и фигурного катания.

По будням (за исключением технического дня — понедельника) каток принимает гостей с 11:00 до 23:00. В выходные можно прийти на час раньше. В 15:00 начинается двухчасовой перерыв для того, чтобы специалисты успели восстановить ледовое покрытие. Трещины и сколы ремонтируют как вручную, так и с использованием ледозаливочных комбайнов и бортоподрезных машин.

Приобрести билеты можно по ссылке: обычный входной стоит от 500 рублей, детский — от 300 рублей. За дополнительную плату можно заточить коньки или взять их напрокат.

Атмосфера небольшого города на катке в Парке Горького

Еще одним ледовым гигантом столицы традиционно стал каток в Парке Горького. Он также открылся в рамках масштабного проекта «Зима в Москве», который объединил все развлечения зимней столицы. На площади более 16 тысяч квадратных метров уже можно прокатиться вокруг чаши Фигурного фонтана, а также на центральной и боковых аллеях. Главный элемент яркой иллюминации — огромная пирамида из 20 лайтбоксов.

Павильоны украсили изображения кинопленки, а основной темой стало кино. Гости смогут увидеть презентации разных фильмов, отрывки из будущих премьер, а также встретиться с актерами и режиссерами. Анонсы мероприятий и объявления озвучивает заслуженный артист России Сергей Чонишвили.

На катке в Парке Горького также работает фуд-корт. Одно из интересных мест — площадка «Очаг», где можно посидеть на теплых скамейках. Гости отмечают, что здесь особенно приятно отдыхать между сеансами катаний.

close Илья Филиппов

Каждый год визуальная концепция катка меняется. За основу оформления в этом году взяли творчество художника-соцреалиста Александра Дейнеки, работы которого можно увидеть в расположенной напротив Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. В этом году Новая Третьяковка отмечает 125-летие со дня его рождения. Гости катка познакомятся с авангардными киноплакатами, созданными Александром и его братом Георгием для советских кинокомпаний. Они были главными художниками Парка Горького в 1928–1932 годах.

Продолжая традицию, на катке в Парке Горького проведут концерты в прозрачной студии около центрального павильона проката. Прямо во время катания гости услышат музыку молодых исполнителей и диджеев.

Купить билеты можно на сайте.

Катки по всему городу

Помимо ВДНХ и Парка Горького, в рамках проекта «Зима в Москве» присоединиться к зимним развлечениям можно и в других столичных парках. Так, прокатиться на коньках можно на катках в музеях-заповедниках «Кузьминки-Люблино» и «Коломенское», парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», «Красная Пресня», а также в Саду имени Н.Э. Баумана и на многих других природных территориях. Первых посетителей уже принимает 31 ледовая площадка с искусственным покрытием, в том числе пространство в кинопарке «Москино».

Еще 17 катков с натуральным льдом откроют в 11 парках, когда на улице будет стабильная минусовая температура. Например, они появятся в парке «Сокольники», саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», а также в Лианозовском, Перовском и Измайловском парках.

Бесплатно выйти на лед в этом году можно на 23 площадках «Московских сезонов». С понедельника по пятницу гостей на них ждут с 11:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Всем желающим остается выбрать удобный сеанс по предварительной регистрации.

В рамках проекта «Зима в Москве» на льду спорткомплекса «ЦСКА Арена» выступят лучшие фигуристы России и мира, олимпийские чемпионы и обладатели наград, а в Саду имени Н.Э. Баумана можно будет прокатиться на коньках под аккомпанемент симфонического оркестра. Парк «Ходынское поле» приглашает всех желающих на зимний бал: зрители увидят иммерсивное театрализованное представление вокруг новогодней елки. Подробнее обо всех зимних развлечениях в Москве — по ссылке.

Помимо катков, гостям и жителям столицы предлагают почувствовать зимнюю атмосферу более чем на 1,9 тысячи площадках проекта «Зима в Москве». Все желающие смогут вспомнить традиции, покататься на лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу и присоединиться ко многим другим занятиям. Пройдут также крупнейшие зимние фестивали «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и «Снег и лед в Москве».