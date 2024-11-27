Хорошие новости: Московский зоопарк ждет малайских медвежат

Совсем скоро в Москву привезут еще двух малайских медвежат — после карантина их поселят в Московский зоопарк в вольер к медведице того же вида, которая прибыла в столицу несколько месяцев назад. Имена всем трем животным смогут выбрать участники проекта «Активный гражданин». Для старшей медведицы предлагают имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави или Сунни. Мальчика думают назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави или Лука, а его спутницу — Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль или Парвати.

Редкий обитатель зоопарков

Малайские медведи или бируанги — это самый редкий вид среди всех медведей. Их также иногда называют солнечными медведями из-за желтоватого пятна на груди в форме шара или подковы. Таких животных редко содержат в неволе — сейчас лишь около 50 зоопарков мира могут похвастаться тем, что в них живут малайские медведи. В основном эти зоопарки находятся в Азии — Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Южной Корее, Сингапуре, Камбодже, Японии и других странах. Одна из самых больших «семей» бируангов из 12 особей живет в национальном природном парке Чиангмай Найт Сафари на севере Таиланда. Больше солнечных мишек удалось собрать только в местном Центре спасения диких животных — там живут 7 самцов и 16 самок малайцев. Согласно данным Международной программы учета животных в зоопарках, пополнение в семьях малайских медведей, содержащихся в неволе, произошло лишь в филиале национального парка Bali Safari & Marine Park. 1 августа там родилась самка, которую назвали Хана.

Что касается европейских зоопарков, в них живут всего около двух десятков малайских медведей. Их них трех содержат в нидерландском Бургерс Зоо, по столько же в французском зоосаде в Сен-Мартен-ла-Плен и зоопарке Кельна. По два бируанга живут в нескольких британских зоопарках: Хартфордширском, Колчестерском и Честерском, а также в зоопарке Мадрида и чешского города Йиглавы.

В США по одному солнечному медведю живут в зоопарках Флориды, Луизианы, Канзаса, Сан-Диего и на Гавайских островах. В Южном полушарии они преимущественно живут в Австралии — в зоопарках Сиднея, Перта, Квинсленда и национальном парке в Канберре. Также один бируанг содержится в зоопарке Веллингтона в Новой Зеландии.

Факты о малайских медведях

Бируанги — это действительно медведи, в отличие от ошибочно названных медведями животных, таких как коалы, которые на самом деле являются сумчатыми, или красные панды, которые больше связаны со скунсами и енотами. Также малайцы — единственные на планете тропические медведи, и всего один из трех видов медведей из тех, что обитают в южном полушарии. Одна из самых больших их популяций находится на Борнео в Индонезии, но также этих медведей в дикой природе можно встретить в других районах Юго-Восточной Азии — в Таиланде, Малайзии или даже в Китае. Однако столкнувшись с ними в лесу, лучше держаться о них подальше — у бируангов очень мощные лапы с острыми когтями и острые клыки. Отдельно стоит отметить необычно длинный язык, который может достигать 60 сантиметров. Он нужен малайцем, чтобы доставать насекомых из-под бревен или отверстий в деревьях.

В целом бируанги считаются всеядными — они едят все от трав и ягод до насекомых и ящериц. При этом они очень любят мед — это их главное лакомство, поэтому малайцев также часто называют медовыми медведями. О том, что они известны как солнечные медведи, мы говорили выше. Однако также стоит отметить, что отметины на груди в форме солнца у каждого животного уникальны, и двух медведей с одинаковыми узорами в природе не найти.

Также бируанги славятся тем, что это самые маленькие медведи в мире. Их средняя длина составляет 1-1,5 метра, а вес — 35-80 килограммов. Для сравнения: средний вес взрослого бурого медведя 350 килограммов. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях и даже строят свои гнезда в кронах. Этим они похожи на орангутангов. Отличие состоит лишь в том, что орангутанги больше активны днем, а бируанги ведут скорее ночной образ жизни.

К сожалению, еще одна особенность малайских медведей состоит в том, что их популяция находится под угрозой исчезновения. Одна из проблем — это потеря среды обитания. Так как бируанги живут на деревьях, на них крайне негативно влияет вырубка лесов. Но главная угроза — это развитие незаконой торговли дикими животными. Бытует мнение, что различные части тел малайских медведей обладают лечебными свойствами, поэтому животные часто становятся жертвой браконьеров. Также в Азии браконьеры устраивают специальные желчегонные фермы, которые смело можно назвать лагерем пыток для животных. В зоопарках бируанги находятся в безопасности, и их сотрудники делают все, чтобы создать им комфортные условия для жизни, которые необходимы для продолжения этого необычного рода.