«Вырезали фигуры ножом»: толпа школьников четыре часа мучала подростка в квартире

В Угличе пятеро подростков несколько часов избивали и мучали сверстника: били проводами, резали волосы, вырезали на теле фигуры ножом. Пытки смогла остановить только знакомая женщина, которая ворвалась в квартиру с мужем и вызвала скорую. Сторона жертвы утверждает, что на него натравила своих друзей бывшая девушка. Однако выяснилось, что сам пострадавший до этого унижал и жестоко избивал школьников, за что ему могли отомстить.

В ярославском Угличе компания подростков жестоко избила и ограбила 16-летнего прямо у него дома, снимая происходящее на видео, пишет Telegram-канал Baza.

«Не оставили живого места. Били по лицу и телу, кулаками и проводами. Пытки продолжались около четырех часов — [пострадавший] приходил в сознание, но его снова выключали. В парня плевали, прыгали на нем, резали волосы», — описывает канал.

На школьника напали в ночь на 29 сентября, подкараулив его у подъезда. Когда он потерял сознание, мальчика затащили в его же квартиру. Он жил один, потому что мать лишили родительских прав (во время драки она где-то пила), а отец в другом городе на заработках.

В квартире школьника нападавшие сняли видео, на котором он лежит на кровати, видимо, без сознания, с разбитым и опухшим лицом. На фоне присутствующие смеются.

«Что вы думаете?», — спрашивает женский голос.

«Wonerful», — отвечают ей (чудесно).

«У него походу сломана челюсть, нам конец»

После избиения обидчики украли из квартиры телефон жертвы и часть бытовой техники. В интернет попали голосовые сообщения участницы нападения, где она позже велит кому-то «все чистить» с телефона, выкинуть телефон и «вытащить евонову симку». Та же девушка рассказывает, что пострадавшего забрала скорая. Врачей вызвала сестра знакомой мальчика.

Избитый как-то смог связаться со знакомой и попросить прийти к нему домой. Однако ей никто не открыл. Девушка позвонила сестре, та приехала с мужем и смогла попасть в квартиру.

«В квартире была эта толпа, которая над ним смеялась, над ребенком, который лежал без сознания. Я начала кричать, они быстро оттуда убежали. Мой муж подошел и хотел прощупать пульс. Как только он коснулся мальчика, тот сильно закричал и пришел в сознание. В это время я уже вызвала скорую и полицию. Скорая приехала и забрала его, в квартире повсюду была кровь», — вспоминает женщина.

Девушка из компании нападавших в своих сообщениях угрожает, что найдет кого-то и «разобьет ей лицо». По всей видимости, речь о подруге мальчика, которая привела подмогу. Девушка называет ее мразью и «подставщицей». Она также перечисляет травмы жертвы и надеется, что никто не найдет виновников.

«У него походу сломана челюсть, не знаю. Нос дышит, зубы у него уходят просто туда, [лицо] распухшее, я не знаю, что делать. Мы знакомого туда позвали узнать, сколько нам за это будет. Ну, [треш]... Ты видел, какие у него гематомы?.. Там просто все в следах от проводов... Нам [конец] всем. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, чтобы не узнали, что это мы были», — размышляет девушка.

Свои сообщения она заканчивает словами о том, что они с друзьями не знают, что теперь делать, купили водку и идут выпивать.

СМИ вначале преувеличили травмы пострадавшего, утверждая, что он получил 57 либо 30 переломов и разрыв барабанной перепонки. Следствие заявило, что у жертвы действительно остались «множественные ушибы и переломы», но некоторые Telegram-каналы пишут, что на самом деле никаких переломов нет, с ушами тоже все в порядке.

За что подростки могли жестко избить ровесника

У произошедшего разные версии, со стороны пострадавшего и со стороны нападавших. По первой во всем виновата бывшая мальчика.

«Они расстались, и тогда она начала гулять со взрослой компанией и наговорила им, что якобы мальчик ее толкнул, когда они были в отношениях. Это было причиной, чтобы избить его , они сами это говорили. Она также участвовала в избиении мальчика. Потом хвасталась этим», — заявила женщина, которая в итоге вызвала скорую.

Всего в избиении участвовали две девушки, одна из которых бывшая, выяснил Telegram-канал Readovka. Она же снимала видео, а вторая «лично била парня ногами и вырезала страшные фигуры на его спине ножом». Помимо девушек школьника били трое парней, из которых только один совершеннолетний.

Однако позже выяснилось, что избитый школьник «сам не без греха». По некоторым данным, пострадавший нападал на сверстников, а также ведет маргинальный образ жизни: пьет, курит, сам себе бьет татуировки. В интернете появилось два видео, на которых он на камеру избивает в туалете другого подростка, пока тот не сопротивляется. Зачинщик объясняет это тем, что видел некое видео.

«Зачем ты это делал? Ты пацан или баба? Тихо! Что ты ноешь», — командует школьник, продолжая бить оппонента с итак распухшим лицом, пока тот кричит и умоляет его успокоиться. На одной записи он изо всех сил избивает его руками, пока подросток лежит на полу.

Побившие школьника толпой объяснили, что именно поэтому напали на него, чтобы отомстить и «защитить подругу».

Сам школьник не стал публично рассказывать, почему его избили толпой. С его слов, нападение произошло внезапно и без причины.

«В злополучный вечер они с компанией знакомых собрались на улице и просто сидели разговаривали. Внезапно одна из присутствовавших девушек начала бить парня кулаками, а потом позвала еще несколько молодых людей, и они продолжили избиение», — передает эту версию РЕН ТВ.

После резонанса истории в СМИ, полиция задержала троих парней, которые участвовали в массовом избиении. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 111 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, а также кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

«В отношении одного обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — резюмирует следствие.