«Пожалуйста, не злитесь на меня»: пошутивший про Иисуса комик извинился Стендапер Демидов извинился за шутку про Иисуса и алкомаркеты

Комик Гурам Демидов извинился за свою шутку про Иисуса, русских и алкомаркеты после того, как на нее обратил внимание журналист телеканала «Спас» Роман Голованов. Он посчитал слова юмориста глумлением над Христом и православием. Голованова поддержали активисты движения «Сорок Сороков», которые призвали писать на стендапера обращения в СК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Комик Гурам Демидов, пошутивший на одном из своих выступлений про Иисуса, русских и алкомаркеты, записал видео с извинениями. Он опубликовал ролик на свой странице во «ВКонтакте».

«Я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам, нужно признавать всегда свои ошибки — я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня. Всем добра!», — заявил юморист.

«Иисус открыл сеть «Красное Белое»

21 ноября журналист телеканала «Спас» Роман Голованов опубликовал в своем Telegram-канал отрывок из выступления Демидова. В нем комик заявлял о наличии у него доказательства, что «бог с русскими».

«Я уверен, Иисус открыл сеть «Красное Белое». Так сами посудите, в каждом доме. И есть вино по цене воды. Он по себестоимости отдает», — сказал юморист.

Голованов назвал шутку стендапера глумлением над Христом и православием. Журналист также подчеркнул, что над другими святынями шутить Демидов не рискует, «потому что сразу открутят голову». Кроме того, Голованов отметил, что комик «ловко вкручивает тему, что русские — это алкоголики».

«Попрошу своих братьев из «Сорок Сороков» взять его на контроль. У ребят работает прекрасный правозащитный центр. Они свою работу знают. И богохульников наказывать умеют», — написал журналист.

Движение в свою очередь призвало писать на Демидова обращения в Следственный комитет, чтобы комика наказали за публичное глумление над Иисусом и унижение русских.

На слова юмориста отреагировали и в РПЦ. Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Life.ru заявил, что «то, что унижает людей по признаку их веры — не может быть шуткой».

«Думаю, что лучший совет, который можно дать этому артисту — извиниться перед верующими, которых он унизил», — сказал Кипшидзе.

Протоиерей Аркадий Петровцев также выразил мнение, что наказывать Демидова не стоит.

«Я думаю, что нужно относиться к таким моментам снисходительно, и достаточно было бы не судить, не наказывать каким-то образом, а просто в средствах массовой информации правильно показывать отношение к этому. Ну, человек посмеялся над чувствами верующих, это нелепо, нет какого-то результата», — отметил он.

Отмены концертов

После шутки запланированные концерты комика были отменены. 22 ноября Демидов должен был выступать в самарском баре «Вечно молодой», но этого не произошло. Как сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости» в администрации заведения, юморист сам отменил выступление «понятно, по каким причинам».

23 ноября был запланирован концерт стендапера в саратовском «Портер пабе». О его отмене организаторы официально не заявляли, но, судя по всему, выступление так и не состоялось. В соцсетях заведения, где должен был пройти концерт, нет упоминаний о нем, хотя афиши более ранних мероприятий сохранились.

Выступление в Волгограде, намеченное на 24 ноября, также отменено, сообщили корреспонденту портала V1.RU в баре «Друзья». Организаторы при этом не уточнили, по чьей инициативе не прошел концерт.