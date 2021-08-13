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Общество

Шутка – не преступление: стендаперы поддержали Идрака Мирзализаде

Михаил Шац, Данила Поперечный и другие выразили поддержку арестованному Мирзализаде

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Алексей Щербаков, Михаил Шац и Данила Поперечный

Алексей Щербаков, Михаил Шац и Данила Поперечный

Stand-Up Club #1/YouTube
Известные стендап-комики записали видео в поддержку своего коллеги Идрака Мирзализаде, осужденного на 10 суток административного ареста по делу о разжигании вражды. Юмористы приводят аргументы, почему за шутку нельзя сажать. Ранее за эту шутку комика избили в центре Москвы.

В отношении грузинского комика Идрака Мирзализаде было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для ареста стало видео, в котором комик шутит об испачканном матрасе после русских квартиросъемщиков. Следствие пришло к выводу, что Мирзализаде «публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

В ходе судебного заседания Мирзализаде не признал вину, однако раскаялся перед теми, кто «неправильно понял» его шутку.

«Вину не признаю, но раскаиваюсь… Выдернуто из контекста, это действие одно звучит неподобающе — и для неподготовленного зрителя это звучит ужасно», — сказал артист.

Ранее за эту шутку на 29-летнего комика было совершено нападение в центре Москвы. Мирзализаде был со своим другом – тоже стендапером Кириллом Селегеем, когда к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.

Алексей Смирнов, Данила Поперечный, Илья Соболев, Александр Гудков, Михаил Шац, Руслан Белый, Слава Коммисаренко и другие записали видеообращение к общественности по мотивам ареста Идрака Мирзализаде, которого столичный суд арестовал на 10 суток по статье о разжигании вражды.

«Начиная заниматься юмором я даже не предполагал, что за это могут судить. <…> Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни, зачастую, происходят ужасные и далеко нелицеприятные вещи. Но рассуждать – не значит призывать. <…> Юмор и комедия — это возможность задать вопросы и обозначит какие-либо проблемы. <…> Сглаживая углы через юмор мы стараемся объединить людей. Мы не хотим их разобщать или настраивать друг против друга. <…> Иногда в порыве нашего юмористического вдохновения, мы можем себе позволить иногда сболтнуть лишнего. <…> Для комика есть наказание: если он сказал несмешную шутку и никто в этот момент не смеется. <…> За шутку нельзя лишать свободы. Шутка – это главное право человека, которое дано ему при рождении. <…> Сажать за шутки – это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории. Творчество должно быть свободным», — говорят стендаперы и юмористы в ролике.

Некоторые из них отдельно говорят о своей национальности. Среди есть как русские, так и евреи, белорусы, армяне, якуты, корейцы.

Ранее звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов, комментируя данную ситуацию для «Газеты.Ru» сравнил дело комика Мирзализаде с историей Эдварда Била и выразил мнение, что решение по Мирзализаде может быть «показательной историей».

«Считаю, что парень явно перегнул палку, но я против арестов. Впрочем, может быть, это показательная история, которая образумит многих людей. <…> У меня, например, в юморе существуют табу: не издеваться над инвалидами и не шутить на религиозные темы. Армянин, допустим, имеет полное право среди армян шутить про армян, но не факт, что он может шутить про них где-то в другом сообществе. Хорошо, что юмор разный, однако существуют различия между тем, как шутить на сцене и как — за кулисами», — отметил Морозов.

Ранее в 2017 году в шоу Comedy Woman в скетче про эскорт-агентство была произнесена шутка, вызвавшая негативную реакцию ингушской общины и представительства республики в Москве. Через некоторое время продюсеры компании принесли за нее извинения.

«Приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию», — говорилось в заявлении, размещенном компанией Comedy Club Production.

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