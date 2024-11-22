«Жилье и городская среда»: итоги реализации нацпроекта

Благодаря мерам господдержки, реализуемым по нацпроекту «Жилье и городская среда», Россия показала рекордные объемы по строительству и вводу нового жилья. За эти шесть лет жилищные условия улучшили почти 22 млн семей, в стране ввели 541 млн кв. м жилья и расселили более 758,5 тыс. жителей из 12,8 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

Помимо этого, в стране благоустроили порядка 70 тыс. общественных пространств — почти 40 тыс. дворовых и 30 тыс. парковых территорий. Реализация нацпроекта не только позволила обеспечить миллионы граждан жильем и создать комфортную городскую среду, но и дала стимул для роста всей экономики государства.

«Строительная отрасль, в том числе благодаря поддержке президента и председателя правительства, за последние несколько лет набрала рекордные темпы. В прошлом году мы ввели более 110 млн квадратных метров жилья по всей стране, что является наибольшим показателем за всю историю Российской Федерации. В этом году так же удерживаем высокую планку, чтобы как можно больше семей могли улучшить жилищные условия. Особенно важно, что рядом с жилыми домами строятся детские сады, школы, поликлиники, дороги, комплексно формируется вся необходимая инфраструктура, чтобы в наших населенных пунктах была действительно комфортная среда для жизни», — отмечал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Новое жилье

Регионами-лидерами по вводу жилья в России стали Московская область, Краснодарский край, город Москва, Ленинградская область и Санкт-Петербург. Стремительному росту объемов поспособствовала программа «Льготной ипотеки», реализуемая по программе нацпроекта с апреля 2020 года по июль 2024 года. Программа стала временной мерой поддержки населения и строительной отрасли в период пандемии. За эти четыре года банки выдали около 1,6 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей, а более 1,5 млн семей приобрели 84 млн кв. м. жилья.

Начиная со следующего года, градостроительную политику России будут реализовывать по программам нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — сейчас его формируют в соответствии с обозначенными Владимиром Путиным целями. Среди них — как следствие, улучшение жилищных условий 5 млн семей в год. Таким образом к 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен стать новым, а обеспеченность жилплощадью — достигнуть 30-33 кв. м на человека.

В одной только Республике Башкортостан с начала этого года ввели в эксплуатацию 2,25 млн кв. метров нового жилья, а до 2030 года планируется ежегодно строить по 4 млн кв. м. жилья.

«Республика к 2030 году должна выйти на 4 млн кв. метров ежегодного строительства жилья. Это даст нам возможность вывести на необходимый уровень процент на душу населения по обеспеченности жильем, ну, и конечно, создать комфортные жилищные условия для наших граждан. Для этого мы прикладываем максимум усилий – план по вводу жилья в Башкортостане к аналогичному периоду прошлого года выполнен на 95%: всего за 9 месяцев в республике введено 2 млн 255 тыс. квадратных метров жилья. Среди регионов Приволжского федерального округа по итогам за январь-сентябрь этого года по вводу в действие общей площади жилых помещений республика входит в тройку лидеров», — отметил и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Артем Ковшов.

Расселение старых домов

В 2019 году в нацпроект «Жилье и городская среда» вошла задача по расселению аварийных домов. Эта программа идет опережающими темпами — целевые показатели нацпроекта выполнены досрочно в 73 регионах страны. За эти шесть лет уже более 758 тыс. человек переехали в новые квартиры, расселено порядка 12,8 млн кв. м аварийного жилфонда, рассказали Газете.Ru в пресс-службе ППК «Фонд развития территорий».

Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья входит и в цели нового нацпроекта.

«В связи с завершением в этом году действующей программы, с 2025 года расселение аварийного жилья войдет в состав нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Утвердить новые подходы к переселению людей из аварийных домов планируется до конца года. Обновленные правила программы сейчас проходят стадию обсуждения. Безусловно, программа, как и прежде, будет гарантировать защиту прав граждан и обеспечивать переселение в безопасное комфортное жилье. По новым правилам планируется наделить одинаковыми правами собственников и нанимателей жилья. Наниматели смогут приватизировать аварийную квартиру, на что ранее не имели права», — отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Еще одно обсуждаемое нововведение – при включении домов в программу не ограничивать сроки признания их аварийными. Если по действующей программе расселяются дома, признанные аварийными до января 2017 года, то из новой программы ограничения по сроку выявления аварийности дома планируется исключить. Ожидается, что новые подходы к решению задачи по расселению аварийных домов будут способствовать сокращению сроков переселения людей и снижению расходов бюджетных средств, добавили в пресс-службе «Фонда развития территорий».

Инфраструктура

В городах и селах после расселения и сноса аварийных домов освобождаются земельные участки. На них появляются новые благоустроенные парки, скверы, детские и спортивные площадки и другие объекты. Благоустройство общественных пространств — еще одно важное направление национального проекта «Жилье и городская среда». Всего за время нацпроекта в 84 субъектах России удалось благоустроить почти 70 тыс. объектов городской среды в 5 866 населенных пунктах.

При благоустройстве территорий особое внимание уделяют вовлечению граждан, которые будут пользоваться обновленными пространствами. Они могут сами выбрать те объекты, которые им хотелось видеть в своем городе или населенном пункте. Так, ежегодно по программе нацпроекта на сайте za.gorodsreda.ru проводится Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Всего в голосовании за обновление городских пространств приняли участие более 17,2 млн россиян. В этом году проголосовало на 3 млн человек больше, чем в прошлом.

«Это очень хорошая тенденция, которая говорит о том, что власти, застройщики, бизнес не просто принимают решение о строительстве тех или иных объектов социальной инфраструктуры и управлении ими, но и вовлекают граждан. А жители тоже чувствуют себя ответственными за эти решения и разделяют их. При этом условии удовлетворенность людей качеством городской среды растет», — отмечал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов.

С этого года у начинающих архитекторов и градостроителей появилась возможность попробовать свои силы в профессии, и внести свой вклад в обновление российских городов. В сентябре стартовал первый Национальный студенческий конкурс по разработке проектов благоустройства общественных пространств «Благоустрой!». Конкурс проводится Минстроем России, институтом развития ДОМ.РФ и АНО «Национальные приоритеты» в поддержку нацпроекта «Жилье и городская среда». На него заявилось почти 1,5 тыс. студентов архитектурно-строительных факультетов из 379 крупнейших вузов страны. На конкурсе они будут разрабатывать проекты по благоустройству, исходя из представленных регионами технических заданий. Проекты полуфиналистов представят на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в 2025 году, и реализуют по программе нацпроекта, если их выберут горожане. Среди других призов — гран-при в размере 1 000 000 рублей, возможность отправится в архитектурную экспедицию в один из атомных городов России и стажировки в лучших архитектурных бюро страны.

По нацпроекту также модернизируется коммунальная инфраструктура и возводятся социальные объекты. За шесть лет в 83 субъектах РФ реконструировали и модернизировали 1 183 объекта водоотведения и водоподготовки. Благодаря этому доля городского населения, обеспеченного чистой водой из-под крана, достигла 95,07%.

А за строительство объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, медучреждений, автомобильных дорог и подведение инженерных коммуникаций — отвечает программа «Стимул», входящая в состав нацпроекта. Все проекты в рамках этой программы осуществляются на средства федерального бюджета, поэтому застройщики могут сэкономить на строительстве инфраструктурных объектов и снизить конечную стоимость жилья. Всего по программе «Стимул» за время нацпроекта построили и реконструировали 737 объектов капитального строительства, провели 160 мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям. До конца 2024 года планируется построить и реконструировать еще 151 объект и провести восемь мероприятий по технологическому присоединению.

За последние шесть лет произошла серьезная трансформация строительной отрасли. Благодаря комплексному подходу, нацпроекту удалось создать условия для развития городской инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Обозначенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» цели будут достигнуты, развитие градостроительного комплекса России продолжится до 2030 года в ходе нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».