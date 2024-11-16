Блогер Гаджи Гаджиев открестился от ДТП в Одинцово, где BMW сбила женщину с коляской

Блогер Гаджи Гаджиев заявил «Газете.Ru», что не был за рулем BMW, сбившей женщину с коляской во время дрифта в подмосковном Одинцово. Он отметил, что ранее снимал видео из этой машины, поэтому СМИ сделали его виновником ДТП.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно. С пострадавшими ничего серьезного, единственное — у девушки перелом ноги, претензий вроде никаких. Очень многие [знакомые передали]. Потому что известные личности, как правило, всегда в центре событий, к сожалению, и спрос десять раз больше. Я снимал сторис на этой BMW, поэтому, наверное, и подумали [что я был за рулем]», — сказал он.

Гаджиев отметил, что сбивший людей автомобиль ему не принадлежит.

16 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что в Одинцово водитель BMW сбил женщину с коляской во время тусовки дрифтеров — он не рассчитал траекторию и въехал в толпу. Пострадавшую госпитализировали.

Отмечалось, что автомобиль принадлежит известному автоблогеру Георгию Ерохину. При этом, по данным канала, за рулем был блогер Гаджи Гаджиев, которого год назад МВД по Дагестану проверяло за опасную езду.

Сам Гаджиев рассказывал, что его должны были лишить водительских прав, и просил водителей не повторять его ошибок.

Ранее в Рязани во время шоу каскадеров машина вылетела за ограждение.