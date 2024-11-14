«Сдержать подорожание сложно»: почему выросли цены на молоко? Производители молока вернули цены на прежний уровень на фоне проверки ГП

В Генпрокуратуре сообщили, что производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения прокурорской проверки. Ранее «Ведомости» сообщили, что первые две компании направили ретейлерам письма о повышении отпускных цен на молоко. «Вимм-Билль-Данн» объяснила это решение ростом цен на сырое молоко и увеличением других затрат. По данным Национального союза производителей молока, с 2022 года себестоимость производства молока в России выросла на 24%.

Производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения прокурорской проверки, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве пояснили, что компании ранее подняли цены в отсутствие объективных экономических оснований. В ответ на проверки Генпрокуратуры предприятия сообщили о действиях, направленных на снижение цен на молоко до прежнего уровня.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо «Вимм-Билль-Данн» для ретейлеров сообщила, что компания с 1 ноября подняла отпускные цены на молоко для торговых сетей на 3,4%. «Вимм-Билль-Данн» объяснила повышение ускорением темпов роста цен на сырое молоко под влиянием внешних факторов, среди которых рекордно высокие оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла. Среди других причин также были названы рост затрат производителей на упаковку, логистику, выплату процентов по кредитам и зарплаты сотрудникам.

Аналогичное письмо также разослала ретейлерам еще одна компания. По словам источников издания, с 1 октября отпускные цены на молоко для магазинов на 10% также подняла «Экомилк».

На фоне этих сообщений генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко. Проверка проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.

«С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — говорилось в сообщении ведомства.

Почти на 15% за год

Сейчас средняя цена бутылки молока объемом 900 мл составляет 86,6 руб. , пишут «Известия» со ссылкой на сервис мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр». Причем за год — с ноября 2023 года — в рознице молоко подорожало на 14,7%.

«В первые месяцы 2024 года цены показывали относительную стабильность, однако в последнее время стали расти — с начала осени молоко подорожало на 8,9%», — говорится в публикации.

Повышение стоимости молока связано со сдерживанием темпов подорожания в течение последних двух лет, сообщил РБК генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

Так, по словам генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белова, себестоимость производства молока в России выросла на 24% с 2022 года , а переработки — на 15-18% в зависимости от категории. Цены на сырое молоко за год подскочили на 21%, рассказала зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты, основатель Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Сейчас они находятся на историческом максимуме, пишет РКБ.

Выросла и продолжает расти заработная плата сотрудников — по данным «Союзмолока», за год с августа 2023 года она поднялась на 24%. Кроме этого, повышает себестоимость молокоперерабатывающего производства рост кредитной нагрузки, общая инфляция, рост затрат на обслуживание и текущий ремонт оборудования и техники, налоговые и неналоговые платежи за маркировку и прочее.

«На сегодня сдержать подорожание сложно еще и потому, что наблюдается повышение спроса при отставании темпов наращивания сырьевой базы, и, как следствие, рост цен на сырое молоко, из которого в итоге получается дорогостоящая продукция. Спрос на молочную продукцию растет второй год подряд на 5-6%, при этом ресурсная база (сырое молоко) ограничена и не успевает расти вслед за спросом», — сказал Синецкий.

При этом в рознице темпы увеличения цен на молочную продукцию все еще остаются ниже общей продовольственной инфляции, заявили в Национальном союзе производителей молока.